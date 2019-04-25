МУС разъяснил свою позицию по президенту Судана Омару аль-Баширу

Неприкосновенность действующего главы государства не является защитой от уголовной ответственности. Такое решение вынес Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в понедельник, 6 мая.

Судьи отмечают, что властям Иордании следовало арестовать президента Судана Омара аль-Башира, когда тот в марте 2017 года посещал саммит Лиги арабских государств. Тем самым суд подтвердил прежнее решение, которое официальный Амман пытался опротестовать.

Саммит Лиги арабских государств в Аммане, март 2017 года

МУС выдал ордер на арест аль-Башира в 2009 году. Его объявили в розыск по подозрению в военных преступлениях и организации геноцида в суданской провинции Дарфур. По данным ООН, с начала конфликта в Дарфуре в 2003 году погибли 300 тысяч человек.

Судьи подчеркнули, что Иордания ратифицировала Конвенцию ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Однако Амман отказался арестовывать аль-Башира и экстрадировать его, сославшись на неприкосновенность главы государства.

Военные власти Судана отказались выдать свергнутого президента Гааге

В начале апреля 2019 года власть в Судане перешла к военным. Они ввели режим чрезвычайного положения на три месяца и переходный период на два года.

Свергнутый президент Омар аль-Башир сначала находился под домашним арестом, но через несколько дней был переведен в тюрьму для особо опасных преступников в столице страны. Военный совет Судана заявил, что не выдаст аль-Башира Гааге, а будет судить его на родине.

После смены власти в Хартуме начались многотысячные демонстрации с требованием немедленно сформировать гражданское переходное правительство. В конце апреля военные власти Судана и участники массовых протестов договорились создать общий правительственный совет, в который, помимо военнослужащих, войдут представители гражданского населения.

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