 Мусор в Германии: как от него избавляются и сколько это стоит | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Мусор в Германии: как от него избавляются и сколько это стоит

Проблема мусора и мусорных свалок стоит сегодня очень остро не только в России. А как поступают с мусором в Германии, и вот что это обходится немцам?

Контейнеры для стекла: отдельно для зеленых, коричневых и прозрачных бутылок

Контейнеры для стекла: отдельно для зеленых, коричневых и прозрачных бутылок

Германия каждый год "производит" около 412 миллионов тонн мусора - промышленного и бытового. Это примерно 500 килограммов в среднем на каждого жителя страны. Статистики подсчитали, что из этого количества 125 килограммов составляют органические отходы, почти столько же - бумага, картон и стекло, которые выбрасывают в специальные контейнеры, 30 кг - громоздкие вещи вроде старой мебели, отслуживших свой век холодильников и т. п., и около 220 килограммов - остаточные отходы, из которых большую часть (168 кг) составляет строительный мусор: битый кирпич, куски бетона, обломки штукатурки, гипсокартона, керамической плитки, железная арматура и так далее.

Мусор согревает

Почти две трети всего мусора проходит в Германии вторичную переработку , которая позволяет его утилизовать, в том числе - половина всего пластикового мусора, самого проблематичного. Это больше, чем в любой другой стране Европы. Около 45 млн тонн сжигается после сортировки и переработки на специальных заводах. Но и этот мусор приносит пользу. Газовые турбины, которые стоят на таких заводах, вырабатывают электроэнергию. Кроме того, образующиеся при сжигании газы после очистки используются для отопления. Кстати говоря, и в атмосферу выбрасываются только газы, пропущенные через специальные фильтры, поэтому трубы мусоросжигательных заводов дымят слабо и практически без запаха.

На заводе по утилизации пластиковых отходов в Ростоке

На заводе по утилизации пластиковых отходов в Ростоке

Есть в Германии и мусорные свалки. Но на них еще с 2005 года разрешается выбрасывать только тот мусор, который прошел переработку и очищен практически на 100 процентов от всех органических веществ. За этим очень строго следят, и штрафы в случае нарушения огромные. Для сравнения: в Болгарии, Румынии, Греции на свалки выбрасывается почти 70 процентов всего мусора.

Контекст

Огромное количество пластикового мусора в океанах, морях и реках представляет собой опасность и для человека, и для животных. Германия намерена с этим бороться и предлагает свой план. (02.12.2018)

Норвегия традиционно славится своей системой переработки пластиковых бутылок. Но все ли так хорошо, как кажется на первый взгляд? Плюсы и минусы норвежского и немецкого подходов - у DW. (12.10.2018)

Каждый житель Германии отправляет на переработку 415 кг вторсырья в год. ФРГ опережает остальные страны ЕС по этому показателю. (19.05.2018)

Еще недавно бытовые отходы просто свозили на свалки или сжигали. Затем немцы стали сортировать мусор, а промышленность - его перерабатывать. Так возник прибыльный бизнес. (14.04.2018)

Кстати, лишь 0,2 процента мусора, который, в конце концов, оказывается на немецких свалках, - это бытовой мусор. Немцы - чемпионы мира по сортировке бытовых отходов. Сортировать его жители Германии начали еще в 1970-е годы. Пластиковые упаковки, бумагу, картон, пищевые отходы выбрасывают дома в разные пакеты, мешки или ведра, а потом выносят в разные мусорные контейнеры. Делается это не только в экологических целях. Утилизация отходов позволяет относительно дешево получать вторсырье. Почти 15 процентов всего сырья, которое использует промышленность Германии, получены в результате рециклинга. Общая выручка немецких предприятий, занимающихся сбором, сортировкой, переработкой и утилизацией мусора, на которых работают почти 200 тысяч человек, составляет около 40 миллионов евро в год.

Утилизация отходов давно стала важной и весьма прибыльной отраслью немецкой экономики. Более того: мощностей мусороперерабатывающей отрасли в некоторых регионах Германии не хватает. Но местные власти не слишком охотно разрешают строительство новых предприятий: кому хочется, чтобы именно в их регионы свозили мусор - даже для переработки?

Сортировочная помойка

Ну, а сколько приходится платить за вывоз мусора жителям Германии?

Эта сумма колеблется (порой очень значительно) в зависимости от места жительства, от того, в каком доме живет человек - на одну-две семьи или многоквартирном, от того, какой величины у него жилплощадь и сколько человек в его семье. Чем больше квартира и чем больше людей в ней живет, тем выше плата за бытовой мусор. Устанавливают размер этой платы муниципалитеты. На семью из четырех человек (двое взрослых, двое детей) она составляет в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, в среднем, 430 евро в год, в земле Баден-Вюртемберг - 160 евро, а в Берлине - около 115 евро в год.

Из чего складывается эта калькуляция? Из платы за мусорные контейнеры в зависимости от их количества, размеров, частоты вывоза и расстояния до предприятия, которое обрабатывает отходы. Кроме того, взимается плата и за чистку самих контейнеров. У многоквартирных домов обычно стоят большие мусорные баки на колесиках - отдельно для пластика, отдельно для бумаги, отдельно для остального мусора.

Мусорные контейнеры разного предназначения

Мусорные контейнеры разного предназначения

Стандартные объемы этих контейнеров - 240, 500, 770 и 1100 литров. Еженедельный вывоз первого стоит, например, во Фрайбурге около 600 евро в год, в Кельне - больше 900 евро, а вывоз последнего во Фрайбурге - чуть больше двух тысяч евро, в Кельне - на тысячу евро дороже. Правда, контейнеры с бумагой обычно необходимо опустошать лишь раз в две недели, тогда приходится платить лишь половину этой суммы.

Плата эта делится на всех жителей близлежащих домов в зависимости от размеров их жилплощади или числа домочадцев (можно делать так или так).

Владельцы или арендаторы домов на одну или две семьи пользуются обычно пластиковыми мусорными баками меньших объемов, но, как правило, тоже несколькими - по меньшей мере, тремя: для органических отходов, пластика и остального мусора. Контейнеры для бумаги и стекла в тех районах, где преобладают такие дома, чаще всего устанавливают отдельно - как правило, возле больших супермаркетов, и их вывоз не стоит ничего.

Смотрите также:

  • Найти альтернативу пластику

    Как отказаться от пластика в быту

    Найти альтернативу пластику

    Пластиковый мусор - бич нашего времени. Он захламил и сушу, и мировой океан. Все это заставляет людей искать альтернативы пластику. Многие компании постепенно выводят из обращения изделия из него. В планах Европейского союза - запрет пластиковых одноразовых тарелок, вилок, ножей, соломинок для напитков. Подборка DW – о том, какую лепту в решение глобальной проблемы может внести каждый из нас.

  • Для тех, кому лень готовить

    Как отказаться от пластика в быту

    Для тех, кому лень готовить

    Услуга "еда навынос" появилась в 1970-х годы в США и быстро обрела популярность во всем мире. Как это удобно: зашел после работы в закусочную быстрого питания, купил горячее блюдо в герметичной пластиковой упаковке и дома, уютно устроившись перед телевизором, насладился его вкусом и ароматом. Или заказал еду на дом. Совет DW: если вам лень готовить, лучше сходите с друзьями в кафе.

  • Для любителей спорта

    Как отказаться от пластика в быту

    Беда спортивной одежды

    Один из источников загрязнения мирового океана - стирка. Микроскопические частицы пластика, выделяемые во время нее, попадают через канализационные трубы в экосистему. Серьезный загрязнитель окружающей среды – спортивная одежда, которую, как правило, делают из полиэстера, нейлона, других искусственных тканей. Совет DW: покупайте одежду из экологичных натуральных материалов.

  • Для экологичной стирки

    Как отказаться от пластика в быту

    Экологичная стирка

    Есть и альтернатива. Для стирки вещей из нежных тканей часто используется специальный мешок. Одна берлинская фирма разработала мешок, не только предохраняющий такую одежду от повреждений, но и отфильтровывающий частицы пластика из синтетических тканей. Как утверждает производитель, они остаются в мешке, и после стирки их можно утилизировать. Совет DW: присмотритесь к подобного рода изделиям!

  • Для чистки зубов

    Как отказаться от пластика в быту

    Правильная зубная щетка

    Зубная щетка - кладезь микробов и бактерий. Стоматологи рекомендуют каждые три месяца ее менять. Так-то оно так, но следуя этому совету, мы вносим существенный вклад в общий объем пластикового мусора, ведь зубные щетки обычно делают из пластмассы. Совет DW: при покупке зубной щетки отдавайте предпочтение изделиям с деревянным или бамбуковым корпусом и натуральной щетиной.

  • Для чистки ушных раковин

    Как отказаться от пластика в быту

    Для чистки ушных раковин

    Срок службы ватных палочек с пластмассовым стержнем, используемых для чистки ушных раковин, значительно короче, чем у зубных щеток: они предназначены для одноразового использования. Надо ли говорить о том, что такая продукция только увеличивает объем пластикового мусора на Земле. Совет DW: замените пластиковые палочки на бумажные или бамбуковые.

  • При выборе косметики

    Как отказаться от пластика в быту

    Выбирая косметику

    Микрочастицы пластика содержатся во многих средствах по уходу за лицом и телом - кремах, шампунях, зубных пастах, гелях для душа. Вместе с водопроводной водой они попадают в реки, моря и океаны, где от отравляют рыб и животных. Совет DW: при выборе косметики обращайте внимание на ее состав и следите, чтобы в него не входили полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), полиэтилентерефталат (ПЭТФ).

  • Еще одна причина отказаться от автомобиля

    Как отказаться от пластика в быту

    Еще одна причина отказаться от автомобиля

    Ни один автомобиль не может обойтись без покрышек. Это знает каждый. Но не все задумываются о том, как загрязняет экологию токсичная резина. В Германии, например, где автомобилестроение занимает одно из ведущих мест в экономике, изношенные автошины - главный источник микропластика. В ФРГ на свалку отправляют около 120 тысяч автопокрышек в год. Совет DW: больше ходите пешком!

  • Альтернатива пластиковой посуде

    Как отказаться от пластика в быту

    Альтернатива пластиковой посуде

    Одноразовая пластиковая посуда широко используется и на семейных пикниках, и на массовых праздниках. Понятно, что в целях безопасности стеклянная посуда, скажем, на рок-фестивалях запрещена. Но альтернативу пластику найти можно. Совет DW: покупайте посуду из прессованного картона или используйте деревянную. И хотя бы во время домашних выездов на природу используйте не одноразовую.

  • Эксперимент с форматом кофе с собой

    Как отказаться от пластика в быту

    Эксперимент с форматом "кофе с собой"

    В Германии постепенно выводят из обращения пластиковые стаканчики, заменяя их на плотные бумажные. В некоторых кофейнях в качестве теста даже предлагают "кофе с собой" в керамических чашках многократного использования за минимальный залог. Тем не менее, немцы, по данным защитников природы, пока еще каждый час покупают около 320 тысяч пластиковых стаканчиков с кофе.

  • Съедобные шарики вместо пластиковой бутылки

    Как отказаться от пластика в быту

    Съедобные шарики вместо пластиковой бутылки

    Принципиально новая альтернатива пластиковым бутылкам для воды – разработанная в Лондоне емкость в виде съедобной разлагаемой шарообразной капсулы. Внешняя мембрана био-упаковки Ooho сделана из экстракта морских водорослей. Ее создатели надеются, что благодаря появлению на рынке этого продукта объем загрязнения окружающей среды заметно снизится.

    Автор: Наталия Королева, Бригитте Остерат


Контекст

Как отказаться от пластика в быту

Вы хотите жить, по возможности не нанося вред природе? Для начала попробуйте отказаться от изделий из пластика. DW советует, чем их заменить. (23.10.2018)  

Дизайн из утилизованного мусора

Выставка "Pure Gold" в Музее прикладного искусства в Гамбурге представляет актуальные дизайнерские решения в области креативного ресайклинга. (02.10.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как Европа отказывается от пластика  

Сокровища из отбросов: как немецкая промышленность экономит на импорте сырья (14.02.2018)  

Переработка мусора по-немецки  

Также по теме

Deutschland - Recycling

Деньги не пахнут, или Переработка отходов как выгодный бизнес 14.04.2018

Еще недавно бытовые отходы просто свозили на свалки или сжигали. Затем немцы стали сортировать мусор, а промышленность - его перерабатывать. Так возник прибыльный бизнес.

Moldawien Müllhalden in Chisinau

Как Молдавия борется со стихийными мусорными свалками 28.03.2017

В Молдавии не меньше 4 тысяч стихийных свалок мусора. Власти и экологи ломают голову над тем, куда девать производственные и бытовые отходы. Репортаж DW из Кишинева.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера