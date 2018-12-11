Мусор в Германии: как от него избавляются и сколько это стоит

Германия каждый год "производит" около 412 миллионов тонн мусора - промышленного и бытового. Это примерно 500 килограммов в среднем на каждого жителя страны. Статистики подсчитали, что из этого количества 125 килограммов составляют органические отходы, почти столько же - бумага, картон и стекло, которые выбрасывают в специальные контейнеры, 30 кг - громоздкие вещи вроде старой мебели, отслуживших свой век холодильников и т. п., и около 220 килограммов - остаточные отходы, из которых большую часть (168 кг) составляет строительный мусор: битый кирпич, куски бетона, обломки штукатурки, гипсокартона, керамической плитки, железная арматура и так далее.

Мусор согревает

Почти две трети всего мусора проходит в Германии вторичную переработку , которая позволяет его утилизовать, в том числе - половина всего пластикового мусора, самого проблематичного. Это больше, чем в любой другой стране Европы. Около 45 млн тонн сжигается после сортировки и переработки на специальных заводах. Но и этот мусор приносит пользу. Газовые турбины, которые стоят на таких заводах, вырабатывают электроэнергию. Кроме того, образующиеся при сжигании газы после очистки используются для отопления. Кстати говоря, и в атмосферу выбрасываются только газы, пропущенные через специальные фильтры, поэтому трубы мусоросжигательных заводов дымят слабо и практически без запаха.

На заводе по утилизации пластиковых отходов в Ростоке

Есть в Германии и мусорные свалки. Но на них еще с 2005 года разрешается выбрасывать только тот мусор, который прошел переработку и очищен практически на 100 процентов от всех органических веществ. За этим очень строго следят, и штрафы в случае нарушения огромные. Для сравнения: в Болгарии, Румынии, Греции на свалки выбрасывается почти 70 процентов всего мусора.

Кстати, лишь 0,2 процента мусора, который, в конце концов, оказывается на немецких свалках, - это бытовой мусор. Немцы - чемпионы мира по сортировке бытовых отходов. Сортировать его жители Германии начали еще в 1970-е годы. Пластиковые упаковки, бумагу, картон, пищевые отходы выбрасывают дома в разные пакеты, мешки или ведра, а потом выносят в разные мусорные контейнеры. Делается это не только в экологических целях. Утилизация отходов позволяет относительно дешево получать вторсырье. Почти 15 процентов всего сырья, которое использует промышленность Германии, получены в результате рециклинга. Общая выручка немецких предприятий, занимающихся сбором, сортировкой, переработкой и утилизацией мусора, на которых работают почти 200 тысяч человек, составляет около 40 миллионов евро в год.

Утилизация отходов давно стала важной и весьма прибыльной отраслью немецкой экономики. Более того: мощностей мусороперерабатывающей отрасли в некоторых регионах Германии не хватает. Но местные власти не слишком охотно разрешают строительство новых предприятий: кому хочется, чтобы именно в их регионы свозили мусор - даже для переработки?

Сортировочная помойка

Ну, а сколько приходится платить за вывоз мусора жителям Германии?

Эта сумма колеблется (порой очень значительно) в зависимости от места жительства, от того, в каком доме живет человек - на одну-две семьи или многоквартирном, от того, какой величины у него жилплощадь и сколько человек в его семье. Чем больше квартира и чем больше людей в ней живет, тем выше плата за бытовой мусор. Устанавливают размер этой платы муниципалитеты. На семью из четырех человек (двое взрослых, двое детей) она составляет в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, в среднем, 430 евро в год, в земле Баден-Вюртемберг - 160 евро, а в Берлине - около 115 евро в год.

Из чего складывается эта калькуляция? Из платы за мусорные контейнеры в зависимости от их количества, размеров, частоты вывоза и расстояния до предприятия, которое обрабатывает отходы. Кроме того, взимается плата и за чистку самих контейнеров. У многоквартирных домов обычно стоят большие мусорные баки на колесиках - отдельно для пластика, отдельно для бумаги, отдельно для остального мусора.

Мусорные контейнеры разного предназначения

Стандартные объемы этих контейнеров - 240, 500, 770 и 1100 литров. Еженедельный вывоз первого стоит, например, во Фрайбурге около 600 евро в год, в Кельне - больше 900 евро, а вывоз последнего во Фрайбурге - чуть больше двух тысяч евро, в Кельне - на тысячу евро дороже. Правда, контейнеры с бумагой обычно необходимо опустошать лишь раз в две недели, тогда приходится платить лишь половину этой суммы.

Плата эта делится на всех жителей близлежащих домов в зависимости от размеров их жилплощади или числа домочадцев (можно делать так или так).

Владельцы или арендаторы домов на одну или две семьи пользуются обычно пластиковыми мусорными баками меньших объемов, но, как правило, тоже несколькими - по меньшей мере, тремя: для органических отходов, пластика и остального мусора. Контейнеры для бумаги и стекла в тех районах, где преобладают такие дома, чаще всего устанавливают отдельно - как правило, возле больших супермаркетов, и их вывоз не стоит ничего.

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