 МУР пришел с обыском в московский офис ″Росбалта″ | Новости из Германии о России | DW | 18.04.2019

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Россия

МУР пришел с обыском в московский офис "Росбалта"

Полицейские в штатском перекрыли свободный доступ сотрудников в офис. Редакция была вынуждена отменить пресс-конференцию по ситуации в Ингушетии.

Главный редактор Росбалта Николай Ульянов

Главный редактор "Росбалта" Николай Ульянов

Утром в четверг, 18 апреля, работа московского офиса информационного агентства "Росбалт"  была сорвана группой людей в штатском, представившихся сотрудниками Московского уголовного розыска.

Сотрудники МУРа заявили, что в рамках одного уголовного дела им нужно осмотреть одно из рабочих мест в офисе "Росбалта".

По сообщению представителей "Росбалта", группа из семи человек фактически перекрыла свободный доступ сотрудников в офис. Под угрозой срыва оказались две пресс-конференции, запланированные в этот день в офисе, в том числе, на тему "Общественно-политический кризис в Ингушетии".

Как сообщает с места событий корреспондент DW, эту конференцию отменили. Тема острая, и мы не хотим ее вести параллельно с обысками, сказал DW представитель редакции.

Дело о клевете на Усманова не связано с "Росбалтом"

Контекст

Поправки к закону о СМИ-"иноагентах" - новое средство Москвы в борьбе с "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", "Голосом Америки" и другими независимыми медиа, считают в Вашингтоне. (07.07.2018)

Лишение "Росбалта" свидетельства о регистрации за размещение роликов с нецензурной бранью Верховный суд признал незаконным. Дело о закрытии отправлено на новое рассмотрение, агентство продолжает работать. (19.03.2014)

Главный редактор "Росбалта" Николай Ульянов заявил в интервью DW, что уголовное дело, в рамках которого проводятся обыски, связано с публикацией в интернете материалов, порочащих Алишера Усманова. В связи с этим упоминается один сотрудник "Росбалта".

По словам главреда Росбалта, текст, из-за которого возбудили уголовное дело, он не видел и на сайте редакции тот не выходил. "Что-то загадочное: кто-то что-то сделал, а нас за это обыскивают", - заявил он.

"Работа сорвана, те сотрудники, которые приехали в редакцию и не смогли дождаться допуска к рабочим местам, уехали по домам. Московская часть редакции - примерно половина от всего Росбалта - сейчас не работает. Сайт работает, так как техническая часть Росбалта находится в Петербурге",  - указал Ульянов в интервью DW.

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