МУР пришел с обыском в московский офис "Росбалта"

Утром в четверг, 18 апреля, работа московского офиса информационного агентства "Росбалт" была сорвана группой людей в штатском, представившихся сотрудниками Московского уголовного розыска.

Сотрудники МУРа заявили, что в рамках одного уголовного дела им нужно осмотреть одно из рабочих мест в офисе "Росбалта".

По сообщению представителей "Росбалта", группа из семи человек фактически перекрыла свободный доступ сотрудников в офис. Под угрозой срыва оказались две пресс-конференции, запланированные в этот день в офисе, в том числе, на тему "Общественно-политический кризис в Ингушетии".

Как сообщает с места событий корреспондент DW, эту конференцию отменили. Тема острая, и мы не хотим ее вести параллельно с обысками, сказал DW представитель редакции.

Дело о клевете на Усманова не связано с "Росбалтом"

Главный редактор "Росбалта" Николай Ульянов заявил в интервью DW, что уголовное дело, в рамках которого проводятся обыски, связано с публикацией в интернете материалов, порочащих Алишера Усманова. В связи с этим упоминается один сотрудник "Росбалта".



По словам главреда Росбалта, текст, из-за которого возбудили уголовное дело, он не видел и на сайте редакции тот не выходил. "Что-то загадочное: кто-то что-то сделал, а нас за это обыскивают", - заявил он.



"Работа сорвана, те сотрудники, которые приехали в редакцию и не смогли дождаться допуска к рабочим местам, уехали по домам. Московская часть редакции - примерно половина от всего Росбалта - сейчас не работает. Сайт работает, так как техническая часть Росбалта находится в Петербурге", - указал Ульянов в интервью DW.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также

Свободе слова здесь не место? Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

Свободе слова здесь не место? Китай, 176-е место: территория несвободы По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

Свободе слова здесь не место? Сирия, 177-е место: под пулями С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

Свободе слова здесь не место? Туркмения, 178-е место: мнимая независимость Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

Свободе слова здесь не место? КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

Свободе слова здесь не место? Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena. Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев

