Мошенники сделали фальшивый сайт для получения немецких госсубсидий

Мошенники запустили фальшивый сайт, идентичный странице министерства финансов германской федеральной земли Северный Рейн-Вестфалии, с помощью которого украли данные фирм и индивидуальных предпринимателей для получения государственных субсидий пострадавшим от эпидемии коронавируса. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщают медиакомпании NDR, WDR и издание Süddeutsche Zeitung, проведшие совместное расследование.

Фальшивый сайт, на котором находилась и форма заявления по получению субсидии, появился в среду. Местная полиция считает, что с помощью этого сайта мошенники собирали данные пострадавших фирм и фрилансеров, которые потом использовали на настоящем сайте, меняя банковские данные на свои счета. При этом в четверг настоящий сайт закрыл прием заявлений о субсидиях из-за сообщений о попытках мошенничества.

Фейковый сайт лежит на американском сервере. Тот, кто его зарегистрировал, воспользовался панамским сервисом по анонимизации своих данных. В воскресенье земельное отделение киберполиции начало предпринимать усилия по закрытию сайта.

25 марта бундестаг одобрил крупнейшую в истории ФРГ антикризисную программу, согласованную до этого в коалиционном правительстве консерваторов и социал-демократов. Среди мер борьбы с экономическими последствиями пандемии COVID-19 - отдельная общенациональная программа поддержки микропредприятий и самозанятых объемом в 50 миллиардов евро. Эти деньги будут взяты из принятого в тот же день дополнительного государственного бюджета в 156 миллиардов евро.

Смотрите также:

Коронавирус в Германии: эпидемия SARS-CoV-2 Правительство Германии вводит чрезвычайные меры против эпидемии До 25 февраля в ФРГ было "лишь" 16 случаев заражения коронавирусом SARS-Co-2. Но уже через несколько дней в стране не осталось ни одного региона, не затронутого эпидемией, счет пошел на тысячи. Особенно неблагополучна эпидемиологическая ситуация на юге и западе страны. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан объявил о программе массированной финансовой поддержки медицинских учреждений.

Коронавирус в Германии: эпидемия SARS-CoV-2 Закрытые школы и детские сады По всей стране теперь закрыты школы и детские сады, бары и клубы, рестораны и кинотеатры, высшие учебные заведения и школы профобучения - такие, как на этом снимке из Северного Рейна - Вестфалии. Открытыми остаются только аптеки и продовольственные магазины. По всей Германии введены резкие ограничения на выход из дома и контакты между людьми. Общественная жизнь замерла.

Коронавирус в Германии: эпидемия SARS-CoV-2 Первоисточник инфекции часто остается неизвестным Особенностью легочного заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом из Китая, по мнению ряда экспертов, является то, что цепочку его передачи подчас бывает очень сложно проследить.Так, до сих пор не ясно, где могли заразиться коронавирусом супруги из округа Хайнсберг, которые в данный момент проходят лечение в университетской клинике Дюссельдорфа (на фото).

Коронавирус в Германии: эпидемия SARS-CoV-2 Один из заболевших SARS-CoV-2 - врач Двое пациентов с коронавирусом из Баден-Вюртемберга, 25-летний мужчина из пригорода Гёппингена и его 24-летняя спутница, вероятно, были инфицированы SARS-CoV-2 во время поездки в Милан. Третий заболевший - отец девушки, 60-летний завотделением патологии в университетской клинике в Тюбингене. Коллеги врача сейчас отстранены от оказания помощи пациентам и находятся под наблюдением.

Коронавирус в Германии: эпидемия SARS-CoV-2 Защитные маски на лицах прохожих Эксперты предупреждают, что обычные тонкие маски не обеспечивают стопроцентную защиту от коронавируса, и рекомендуют более дорогие и неудобные маски типа FFP3. Многие жители мегаполисов, таких как Берлин или Гамбург, из-за угрозы заражения COVD-19 стали надевать защитные маски, находясь в местах массового скопления людей или в общественном транспорте.

Коронавирус в Германии: эпидемия SARS-CoV-2 Разработка вакцины против коронавируса Изучение коронавируса и разработка вакцины против него ведутся в нескольких медицинских и научно-исследовательских центрах Германии, в том числе в Институте Роберта Коха (RKI) и Институте вирусологии клиники Шарите в Берлине, Институте вирусологии Марбургского университета и некоторых других. Однако, как сообщили DW в RKI, многие вопросы, связанные с коронавирусом, не удалось прояснить до сих пор.

Коронавирус в Германии: эпидемия SARS-CoV-2 Прогноз распространения вируса в Германии Институт Роберта Коха прогнозирует дальнейший рост числа случаев заражения коронавирусом в Германии, но надеется на некоторое замедление темпов распространения эпидемии вследствие принятых властями ограничительных мер. В отдаленной же перспективе, считают немецкие вирусологи, COVID-19 могут переболеть от 60 до 70 процентов жителей Германии. Автор: Елена Гункель

