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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Мосул".
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В окончательный список, кроме белорусской оппозиции, вошли архиепископ иракского города Мосул Наджиб Михаэль Мусса, а также группа экологических активистов из Гондураса.
Пассажирский паром перевернулся на реке Тигр поблизости от Мосула. Погибли более 90 человек. На место трагедии прибыл премьер-министр Адель Абдель Махди.
Год назад Мосул был освобожден от ИГ, но в ходе уличных боев город был разрушен. Как идет разминирование и восстановление Мосула - в репортаже DW.
Мосул, второй по величине город Ирака, три года был в руках боевиков ИГ. Год назад его освободили, в ходе уличных боев город был разрушен. Как Мосул выглядит сегодня - галерея DW.
"Это наихудшее опустошение, что я видела за все годы сотрудничества с УВКБ", - заявила Анджелина Джоли. Она призвала мировое сообщество не забывать о разрушенном Мосуле и его жителях.
После того, как от боевиков "Исламского государства" были освобождены Мосул и Таль-Афар, стало известно о сотнях женщин, задержанных правоохранительными органами Ирака по подозрению в причастности к терроризму.
Бойцы курдско-арабского альянса сообщили об установлении полного контроля над Раккой - некогда главным бастионом ИГ в Сирии. Бои за бывшую столицу "халифата" продолжались более четырех месяцев.
По решению суда в Багдаде, гражданин РФ, обвиняемый в причастности к ИГ и задержанный при освобождении Мосула, должен быть повешен.
Курдско-арабские формирования освободили историческую часть города Ракка от боевиков группировки "Исламское государство".
Территория в Ираке, подконтрольная группировке "Исламское государство", стремительно сокращается. Под властью джихадистов остались лишь два региона.
Джеймс Мэттис намерен провести в Багдаде переговоры с руководством Ирака. Его визит совпал по времени с наступлением иракской армии на Талль-Афар - последний бастион ИГ на севере Ирака.
Иракская армия начала наземную операцию по освобождению Талль-Афара, последнего крупного города в Ираке под контролем боевиков "Исламского государства".
После освобождения от власти ИГ Мосул по-прежнему напоминает поле битвы. Более 800 000 человек ожидают возвращения в город.
Гражданки Германии, задержанные при освобождении Мосула от "Исламского государства", работали в джихадистской "полиции нравов". Участия в боевых действиях они не принимали.
По данным газеты Die Welt, среди 20 джихадисток, задержанных иракскими военными в Мосуле - четыре гражданки Германии, одна из них родилась в Чечне и в последнее время проживала в Детмольде.
Выделенные Берлином деньги пойдут на то, чтобы стабилизировать ситуацию в Мосуле. Большинство беженцев хотят вернуться в освобожденный город, заявляет Герд Мюллер.
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