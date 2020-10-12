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Мосул

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Мосул".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

ARCHIV - 04.10.2020, Belarus, Minsk: Ein Demonstrant hält eine historische belarussische Fahne. Trotz eines Großaufgebots an Sicherheitskräften haben Zehntausende Menschen gegen den autoritären Staatschef Lukaschenko demonstriert. (zu dpa: Opposition in Belarus ruft zu «Marsch des Stolzes» auf) Foto: Uncredited/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Белорусская оппозиция включена в шорт-лист премии Сахарова 12.10.2020

В окончательный список, кроме белорусской оппозиции, вошли архиепископ иракского города Мосул Наджиб Михаэль Мусса, а также группа экологических активистов из Гондураса.
General view of the scene where an overloaded ferry sank in the Tigris river near Mosul in Iraq, March, 21,2019. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES.

После трагедии с паромом в Ираке объявлен национальный траур 21.03.2019

Пассажирский паром перевернулся на реке Тигр поблизости от Мосула. Погибли более 90 человек. На место трагедии прибыл премьер-министр Адель Абдель Махди.

Мосул: как выглядит город через год после освобождения от ИГ (09.07.2018) 09.07.2018

Год назад Мосул был освобожден от ИГ, но в ходе уличных боев город был разрушен. Как идет разминирование и восстановление Мосула - в репортаже DW.
Gasse in der zerstörten Altstadt von Mossul Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung DW, Sandra Petersmann, Juni 2018

Освобожденный от ИГ Мосул: год новой жизни (фотогалерея) 09.07.2018

Мосул, второй по величине город Ирака, три года был в руках боевиков ИГ. Год назад его освободили, в ходе уличных боев город был разрушен. Как Мосул выглядит сегодня - галерея DW.
16.6.2018*** UNHCR Special Envoy Angelina Jolie visits the Old City in West Mosul, Iraq June 16, 2018. UNHCR/Andrew McConnell/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE.

Посол доброй воли ООН Анджелина Джоли посетила Мосул 17.06.2018

"Это наихудшее опустошение, что я видела за все годы сотрудничества с УВКБ", - заявила Анджелина Джоли. Она призвала мировое сообщество не забывать о разрушенном Мосуле и его жителях.
ARCHIV - Screenshot eines Propagandavideos der IS-Miliz zeigt voll verschleierte Frauen mit Gewehren, die angeblich in der syrischen Stadt Al-Rakka operieren (undatiert). Die Frauen gehören angeblich der Al-Chansaa-Brigade an. Al-Chansaa bedeutet «Gazelle«. Es ist eine IS-Kampfeinheit, die nur aus Dschihadistinnen besteht. Immer mehr junge Frauen aus Deutschland folgen dem Ruf der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zum Dschihad in Syrien oder im Irak - und immer mehr Dschihadisten sterben. Foto: Syriadeeply.org/S/dpa (ACHTUNG: dpa nutzt das Bild von einer alternativen Quelle und kann keine Gewähr für den Wahrheitsgehalt und den genauen Ort geben - Nur zur redaktionellen Verwendung - Bestmögliche Qualität) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Более 500 россиянок задержаны в Ираке по подозрению в связях с ИГ 09.11.2017

После того, как от боевиков "Исламского государства" были освобождены Мосул и Таль-Афар, стало известно о сотнях женщин, задержанных правоохранительными органами Ирака по подозрению в причастности к терроризму.

TOPSHOT - Members of the Syrian Democratic Forces (SDF), backed by US special forces, celebrate at the frontline in the Islamic State (IS) group jihadists crumbling stronghold of Raqa on October 16, 2017. US-backed fighters battled hundreds of Islamic State group jihadists holed up in the last pockets of Syria's Raqa, as the former extremist stronghold stood on the verge of capture. / AFP PHOTO / BULENT KILIC (Photo credit should read BULENT KILIC/AFP/Getty Images)

Сирийский город Ракка полностью освобожден от джихадистов 17.10.2017

Бойцы курдско-арабского альянса сообщили об установлении полного контроля над Раккой - некогда главным бастионом ИГ в Сирии. Бои за бывшую столицу "халифата" продолжались более четырех месяцев.
The logo of the Islamic State (IS) group is seen in a tunnel that was reportedly used as a training centre by the jihadists, on March 1, 2017, in the village of Albu Sayf, on the southern outskirts of Mosul. Iraqi forces launched a major push on February 19 to recapture the west of Mosul from the Islamic State jihadist group, retaking the airport and then advancing north. / AFP / AHMAD AL-RUBAYE (Photo credit should read AHMAD AL-RUBAYE/AFP/Getty Images)

Россиянин-джихадист приговорен в Ираке к смертной казни 12.09.2017

По решению суда в Багдаде, гражданин РФ, обвиняемый в причастности к ИГ и задержанный при освобождении Мосула, должен быть повешен.
24.07.2017*****Scharfschützen der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) suchen am 24.07.2017 an der Front in Al-Rakka (Syrien) während Gefechten mit der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) nach einer neuen Stellung. Foto: Morukc Umnaber/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Курды освободили от ИГ старую часть Ракки 01.09.2017

Курдско-арабские формирования освободили историческую часть города Ракка от боевиков группировки "Исламское государство".
March 6, 2015 Members of the Iraqi security forces chant slogans during preparations to launch an offensive on the Islamic State-controlled al-Alam town, in Al Hadidiya, south of Tikrit March 6, 2015. The army, joined by thousands of Shi'ite militiamen backed and advised by Iran, is five days into an advance on Saddam's home city of Tikrit, by far the biggest target yet in a campaign to roll back last year's advance by Islamic State fighters. Tikrit is the first major city that Iraq's forces have attempted to recapture from Islamic State in northern Iraq, and the government hopes the campaign will reverse the momentum that saw the fighters sweep across the north last year. REUTERS/Thaier Al-Sudani (IRAQ - Tags: CIVIL UNREST CONFLICT MILITARY)

Иракские войска освободили от ИГ провинцию Найнава 31.08.2017

Территория в Ираке, подконтрольная группировке "Исламское государство", стремительно сокращается. Под властью джихадистов остались лишь два региона.
ARCHIV - US-Verteidigungsminister James Mattis spricht am 19.05.2017 im Pentagon in Washington, USA, während einer Pressekonferenz. (zu dpa «US-Verteidigungsminister: Nordkorea muss Atomwaffenprogramm aufgeben» vom 09.08.2017) Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Глава Пентагона прибыл с не объявленным заранее визитом в Ирак 22.08.2017

Джеймс Мэттис намерен провести в Багдаде переговоры с руководством Ирака. Его визит совпал по времени с наступлением иракской армии на Талль-Афар - последний бастион ИГ на севере Ирака.
November 16, 2016. Shi'ite fighters ride on military vehicles heading toward the airport of Tal Afar during a battle with Islamic State militants in Tal Afar west of Mosul, Iraq, November 16, 2016. REUTERS/Stringer EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVE.

Армия Ирака приступила к освобождению Талль-Афара от ИГ 20.08.2017

Иракская армия начала наземную операцию по освобождению Талль-Афара, последнего крупного города в Ираке под контролем боевиков "Исламского государства".
An Iraqi flag is seen amid destroyed buildings in the Old City of Mosul, Iraq July 23, 2017. REUTERS/Thaier Al-Sudani

Тысячи погибших погребены под развалинами в иракском Мосуле 28.07.2017

После освобождения от власти ИГ Мосул по-прежнему напоминает поле битвы. Более 800 000 человек ожидают возвращения в город.
ARCHIV - Die 39jährige Gorwe steht am 12.01.2017 im Flüchtlingslager Sharya in Dohuk, Irak, in einem Zelt. Ein neues psychologisches Trauma-Institut wird an der Universität von Dohuk eingerichtet. Es ist das erste seiner Art in der Region. Lokale Helfer und Mediziner sollen in dem Institur ausgebildet werden, um den Opfern des Islamischen Staates, unter ihnen sehr viele jesidische Frauen und Kinder, zu helfen. (zu dpa Psychotherapeutische Hilfe für traumatisierte IS-Opfer im Irak vom 25.02.2017) Foto: Alice Martins/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Немецкие джихадистки из ИГ работали в "полиции нравов" 28.07.2017

Гражданки Германии, задержанные при освобождении Мосула от "Исламского государства", работали в джихадистской "полиции нравов". Участия в боевых действиях они не принимали.
ARCHIV - Screenshot eines Propagandavideos der IS-Miliz zeigt voll verschleierte Frauen mit Gewehren, die angeblich in der syrischen Stadt Al-Rakka operieren (undatiert). Die Frauen gehören angeblich der Al-Chansaa-Brigade an. Al-Chansaa bedeutet «Gazelle«. Es ist eine IS-Kampfeinheit, die nur aus Dschihadistinnen besteht. Immer mehr junge Frauen aus Deutschland folgen dem Ruf der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zum Dschihad in Syrien oder im Irak - und immer mehr Dschihadisten sterben. Foto: Syriadeeply.org/S/dpa (ACHTUNG: dpa nutzt das Bild von einer alternativen Quelle und kann keine Gewähr für den Wahrheitsgehalt und den genauen Ort geben - Nur zur redaktionellen Verwendung - Bestmögliche Qualität) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Одна из задержанных в Мосуле джихадисток из ФРГ - уроженка Чечни 26.07.2017

По данным газеты Die Welt, среди 20 джихадисток, задержанных иракскими военными в Мосуле - четыре гражданки Германии, одна из них родилась в Чечне и в последнее время проживала в Детмольде.
29.05.2017 A view of a part of western Mosul, Iraq, May 29, 2017. Alkis Konstantinidis: It was the second day of my assignment in Mosul and we were driving to join the Iraqi Federal Police forces at their frontline positions. The closer we got to our destination, the more obvious was the impact of the constant warfare. The cityscape was apocalyptic: demolished buildings, burnt cars tipped onto their sides, twisted masses of steel. We reached the frontline on what seemed a quiet day. But even if things appear calm, you have to be on alert about your surroundings. While moving fast from position to position, taking cover behind debris, I noticed a yellow car lying destroyed in the middle of the road ahead of us. I took a few wide-angle shots, which worked best as I was able to get the perspective of the street and the sweeping scale of the destruction. Not a single element of my frame was untouched by the battle. Later that day, I tried to imagine what this street - whose name I couldn't find out as no signs were left standing - would have looked like on a normal day some years ago. It appeared to be a market street; people would have crossed it in a hurry, darting between traffic. The mosque in the background would have called the faithful to prayer and it would have been full of different noises: car honks, shop-owners shouting to attract customers, music playing in coffee shops full of people. These everyday sounds had now been replaced by the heavy crump of mortars, artillery, helicopters and the clatter of gun battles. And the memory of a normal day seemed so distant. REUTERS/Alkis Konstantinidis/File photo SEARCH MOSUL PICTURES FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES.

Германия выделит еще 100 млн евро на восстановление Мосула 25.07.2017

Выделенные Берлином деньги пойдут на то, чтобы стабилизировать ситуацию в Мосуле. Большинство беженцев хотят вернуться в освобожденный город, заявляет Герд Мюллер.
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