Московский суд постановил взыскать с Навального и других оппозиционеров более 2,3 млн рублей

Черемушкинский суд Москвы в среду, 15 января, взыскал с Алексея Навального, Владимира Милова, Ильи Яшина, Ивана Жданова, Александра Соловьева и Олега Степанова "в солидарном порядке" 1 млн 261 тыс. рублей за акцию 27 июля 2019 года, а с Георгия Албурова и Любови Соболь - еще 1 млн 107 тыс. рублей за шествие 3 августа. Иск к оппозиционерам подала прокуратура Москвы, Росгвардия выступала в деле третьем лицом. При этом Алексей Навальный за три дня до акции 24 июля был арестован на 30 суток.

Прокуратура требовала возместить расходы на оплату труда сотрудников Росгвардии и стоимость горюче-смазочных материалов для техники, которая была задействована. По утверждению истцов, во время акций привлекались дополнительные силы. Суд удовлетворил требования в полном объеме.



В центре Москвы 27 июля и 3 августа проходили акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Были задержаны более тысячи человек. После акции Следственный комитет возбудил так называемое "московское дело" о массовых беспорядках и насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов. А к оппозиционным политикам были предъявлены иски за вытоптанный газон, за перекрытие дорог, за задержки рейсов общественного транспорта и ряд других.

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