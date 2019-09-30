 Московский суд постановил взыскать с Навального и других оппозиционеров более 2,3 млн рублей | Новости из Германии о России | DW | 15.01.2020

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Россия

Московский суд постановил взыскать с Навального и других оппозиционеров более 2,3 млн рублей

Алексей Навальный и еще семь оппозиционных политиков должны компенсировать расходы Росгвардии на разгон акций протеста 27 июля и 3 августа. Суд называл их организаторами.

Акция протеста в Москве 3 августа 2019 года

Акция протеста в Москве 3 августа 2019 года

Черемушкинский суд Москвы в среду, 15 января, взыскал с Алексея Навального, Владимира Милова, Ильи Яшина, Ивана Жданова, Александра Соловьева и Олега Степанова "в солидарном порядке" 1 млн 261 тыс. рублей за акцию 27 июля 2019 года, а с Георгия Албурова и Любови Соболь - еще 1 млн 107 тыс. рублей за шествие 3 августа. Иск к оппозиционерам подала прокуратура Москвы, Росгвардия выступала в деле третьем лицом. При этом Алексей Навальный за три дня до акции 24 июля был арестован на 30 суток.

Контекст

Политика обвинили в повторном нарушении правил проведения митинга из-за акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которая должна пройти в Москве 27 июля. (24.07.2019)

На акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы мужчина бросил мусорный бак в сотрудника Росгвардии. Следственный комитет РФ открыл дело о насилии против представителя власти. (29.07.2019)

После митинга 27 июля против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму суды зарегистрировали 1043 дела по обвинению в нарушении порядка проведения акции. (03.08.2019)

Оппозиционные кандидаты, которых не допускают на выборы в Мосгордуму, призывают москвичей выйти 27 июля на акцию протеста на Тверскую улицу. Не все этому рады, считает карикатурист Сергей Елкин. (26.07.2019)

По мнению сотрудника отдела расследований ФБК Георгия Албурова, очередные иски против него и юриста ФБК Любови Соболь связаны с акцией протеста оппозиции в Москве 3 августа. (12.09.2019)

Прокуратура требовала возместить расходы на оплату труда сотрудников Росгвардии и стоимость горюче-смазочных материалов для техники, которая была задействована. По утверждению истцов, во время акций привлекались дополнительные силы. Суд удовлетворил требования в полном объеме.

В центре Москвы 27 июля и 3 августа проходили акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Были задержаны более тысячи человек. После акции Следственный комитет возбудил так называемое "московское дело" о массовых беспорядках и насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов. А к оппозиционным политикам были предъявлены иски за вытоптанный газон, за перекрытие дорог, за задержки рейсов общественного транспорта и ряд других.

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Самые известные задержания на протестах в Москве

  • Протестующие против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Митинг у здания мэрии Москвы

    В начале июля Мосизбирком отказал целому ряду оппозиционных политиков в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму. 27 июля состоялся очередной митинг против их недопуска, в этот раз у здания московской мэрии. Активисты стали собираться еще за несколько часов до заявленного организаторами начала.

  • Незарегистрированный кандидат Любовь Соболь среди участников митинга.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты у Мосгоризбиркома и на Трубной площади

    В числе незарегистрированных оппозиционеров оказались юрист ФБК Любовь Соболь, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин и бывший член "Справедливой России" Дмитрий Гудков. 14 июля они участвовали в акции протеста у московского избиркома. 27 июля этих троих кандидатов полиция задержала еще до прибытия к месту проведения митинга.

  • ОМОН и полиция оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Несогласованный протест

    Протест 27 июля не был согласован с властями Москвы. На месте его проведения собралось большое количество силовиков.

  • Силовики оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Агрессивные действия силовиков

    Правоохранительные органы действовали крайне жестко, проводя массовые задержания, избивая протестующих и оттесняя их с помощью дубинок. Первые задержания начались уже за несколько часов до начала протеста.

  • Полиция задерживает журналиста агентства Reuters Марию Цветкову

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержания Гудкова, Жданова, журналистов...

    За несколько часов до начала акции были задержаны незарегистрированные кандидаты Дмитрий Гудков и Иван Жданов. Гудкова доставили в Коптевский суд Москвы. Его обвинили в нарушении порядка проведения митинга, назначили рассмотрение административного дела на 31 июля и отпустили. Также задержаны незарегистрированный кандидат Константин Янкаускас и журналист агентства Reuters Мария Цветкова (на фото).

  • Полиция задерживает Любовь Соболь

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержание Любови Соболь

    Независимого кандидата Любовь Соболь задержали по пути к мэрии и доставили в Хамовнический суд Москвы. Ей выдвинули обвинения в неповиновении полиции, а также в нарушении порядка организации митинга из-за поста в Twitter, в котором Соболь приглашала на встречу с избирателями 14 июля в Новопушкинском сквере.

  • Полиция задерживает участника акции

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Спустя час после начала акции - более 260 задержанных

    К 14.55 по московскому времени, спустя почти час после начала акции, число задержанных, по данным "ОВД-Инфо", превысило 260 человек.

  • Задержания в Москве 27 июля.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Число задержанных стремительно растет

    Спустя три часа после начала акции правозащитники сообщили, что число задержанных превысило 560 человек. Кроме того, сотрудники ОМОНа пришли с обыском в студию Youtube-канала "Навальный LIVE", который, тем не менее, продолжал трансляцию с митинга на Тверской.

  • Полицейские волокут девушку

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Полицейское насилие

    Насилие правоохранительных органов в отношении демонстрантов растет. Полицейские бьют людей ногами, дубинками, валят на землю, заламывают руки. Среди пострадавших - несовершеннолетние и журналисты.

  • Столкновения демонстрантов с полицией

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Главреда "Дождя" вызвали на допрос

    Полиция также пришла в редакцию телеканала "Дождь". Его главному редактору Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избиркомов.

  • Полицейские задерживают участников акции в Москве

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Более тысячи задержанных в течение дня

    К вечеру акция протеста переместилась к Трубной площади. Там продолжились массовые задержания, проводимые с применением грубой силы. На Трубной площади стали также массово задерживать представителей СМИ. По состоянию на 21.30 мск число задержанных превысило 1000 человек. Вечером были повторно задержаны Илья Яшин и Любовь Соболь, ранее отпущенные из ОВД.

  • Путин в батискафе

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Погружение Путина

    Пока в Москве полиция избивала и задерживала участников акции протеста, президент страны Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива, чтобы осмотреть затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 "Семга".


Контекст

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

На акцию в центре Москвы против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля вышли несколько тысяч человек. Полиция жестко разгоняла демонстрантов дубинками. Всего были задержаны более 1300 человек.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Росгвардия морально пострадала. Конституция в стихах. Путин заскучал – "Заповедник", выпуск 86  

Список обвиняемых по "московскому делу" расширился  

Самые известные задержания на протестах в Москве  

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