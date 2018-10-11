Московские прихожане об автокефалии УПЦ: Это дьявольская штука

На заседании Синода под председательством Вселенского патриарха Варфоломея I было подтверждено уже принятое решение о том, что "Вселенский патриархат приступает к процедуре предоставления автокефалии Украинской церкви", говорится в официальном заявлении, распространенном в четверг, 11 октября, в Стамбуле. Решение было подписано 12 членами Синода и лично Варфоломеем.

Между тем в Новодевичьем монастыре уже месяц на воскресных литургиях отдельно молятся против раскола церкви. Прихожан монастыря принято относить к московской, в том числе либеральной, интеллигенции. Среди них немало выпускников высших богословских курсов. Корреспондент DW побеседовала с ними об отношении к автокефалии.

Вера, занимается медицинской статистикой

"Мы, конечно, прислушиваемся к тому, что происходит. Можно спорить о том, насколько вообще своевременно выяснять сейчас отношения между церквями. Мне кажется это совершенно несвоевременным. Это дьявольская штука, когда вот такое происходит. Какая-то смешная архаика, выяснять юрисдикции, границы, формы… Эти вещи сейчас для церкви всерьез не важны. У нас другие вызовы. Мы вот об экологии сегодня говорили, о секуляризации, мир живет другим. Почему церковь должна обращаться в восьмой век и выяснять, кто из них кого будет рукополагать? Кажется, что жалко на это сил и времени.

Весь мир объединяется, а мы тут сейчас будем делиться, границы возводить. Это беда, непонимание смысла призыва Христа. Как будто церковь немножко теряет фокус".

Алла, риэлтор

"Мы помним, когда Филарет Денисенко отделился и стал патриархом. Православные верят, что человек - это триединое существо. А потому раскол духовный обязательно кончается кровью телесной. Это ровно то, что мы и видим в Украине.

Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве УПЦ Киевского патриархата

Сначала денисенковцы ходили и отнимали храмы, а православные в ответ носили святыню вокруг храмов. Мы сами участвовали в таком крестном ходе в Чернигове вокруг палатки, куда вытеснили православных Московского патриархата. Потом люди стали друг на друга смотреть косо - ты из какой церкви? А ты - из какой? Ненависть пошла кипеть в душе. А потом все вылилось в реальное кровопролитие.

Любой такой крупный раскол чреват последствиями. Поэтому, конечно, всем православным нужно молиться, чтобы не было вот этого раскола. А Константинополю нужно разрешить этот конфликт церковными методами - соборами, переговорами и молитвами, как это всегда в православной церкви было. Мы всегда молились об уврачевании раскола в Украине. И когда случился Донбасс, и сейчас. Причем не считается, что Донбасс - это российская территория. Московский патриарх это подчеркивает: "В земле украинской".

Крестный ход прихожан УПЦ Киевского патриархата. Фото из архива

У нас есть братья и сестры, которые в Украине ходят в храм Московского патриархата. И там говорят, что уже потихонечку начинают не поминать патриарха Кирилла, и так далее. То есть в церкви уже боятся открыто быть промосковскими в Украине. Это при том, что мы видим всплеск церковной жизни, особенно в Донбассе. Там вдовы и матери погибших солдат ходят в храм".

Владимир, чиновник

"Церковь должна быть независима от государства. А Петр Порошенко пытается воссоздать некую симфонию власти и церкви. Но этот путь уже изжил себя. Он приводит лишь к тому, что верующие отворачиваются от государственной церкви, в которой они видят только некий чиновничий инструмент по воспитанию духа и патриотизма.

Словно это так называемое "министерство добра". В такой церкви верующие не находят того, чего ищут. Если само существование церкви зависит от воли конкретных чиновников, она превращается в антипода, темного двойника церкви.

Мне очень жаль, что Константинопольский патриархат стал заложником геополитики, игр более сильных держав. В частности, США, где находится большая часть его приходов. Мне жалко киевское духовенство и верующих. А вот кого мне точно не жалко, так это Порошенко, который точно не совсем понимает, что он делает. Тот самый случай, когда хочется молиться за него. Мне жаль и Филарета Денисенко, который как раз понимает, что творит, но одержим гордыней.

По-человечески все думают - да и бог бы с этим томосом. Для православных он ничего не значит, потому что нелегитимен. Но проблема в том, что томос станет сигналом для националистов, для "Правого сектора" к началу погромов, уничтожению храмов и гонению на православных. На следующий день после объявления томоса они пойдут в поход на Киево-Печерскую лавру. И пойдут не с хоругвями, а с ломами и кастетами".

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