 Московские аэропорты назовут именами Пушкина и Ломоносова | Новости из Германии о России | DW | 05.12.2018

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Россия

Московские аэропорты назовут именами Пушкина и Ломоносова

В России завершился отмеченный несколькими скандалами конкурс на выбор имен 47 аэропортов. В списке имен нет ни Егора Летова, ни Иммануила Канта.

Таблица вылетов в аэропорту Внуково

Московский аэропорт "Шереметьево" получит имя Александра Пушкина, а "Домодедово" - Михаила Ломоносова. Таковы одни из итогов конкурса "Великие имена России", которые были озвучены в эфире телеканала "Россия" во вторник, 4 декабря.

Контекст

Гигантский хаб на Черном море обеспечит Turkish Airlines большие конкурентные преимущества. Lufthansa и "Аэрофлот", Франкфурт и Москва могут лишиться многих транзитных пассажиров. (29.10.2018)

Неизвестные облили краской памятник Иммануилу Канту возле Балтийского федерального университета, а также могилу философа. Злоумышленники разбросали листовки с призывом срывать таблички, носящие "имя врага". (27.11.2018)

В ходе конкурса, в котором, по данным организаторов, приняло участие около 5 миллионов человек, выбирали дополнительные названия для 47 российских аэропортов. В трех городах - Архангельске, Нижневартовске и Санкт-Петербурге - пройдет второй тур голосования, поскольку выбранные имена дублируют победителей в других городах. В частности, аэропорт Санкт-Петербурга предлагалось назвать именем Петра Первого, как и воронежский аэропорт. Решение по московскому аэропорту "Внуково" будет принято в ближайшие дни.

Конкурс был отмечен несколькими скандалами. В частности, до последнего этапа голосования не было допущено имя рок-музыканта Егора Летова, которого поддерживала активная инициативная группа. Омский аэропорт получил имя Дмитрия Карбышева. Калининградский аэропорт будет назван в честь императрицы Елизаветы Петровны, а не жившего в нем немецкого философа Иммануила Канта.

Смотрите также: 

  • Аэропорт Франкфурта-на-Майне

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Выбор имени

    Решение, чье имя будет носить аэропорт в Германии, принимается на региональном уровне. Название утверждает собрание учредителей и наблюдательный совет аэропорта, куда входят представители местных властей и федеральной земли, акционеры, работники наземных служб и профсоюзы. В некоторых случаях возникали серьезные разногласия, и аэропорты (например, во Франкфурте) так и остались без имени.

  • Аэропорт Гамбурга имени Гельмута Шмидта

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Гамбург

    Обычно аэропорты Германии называют в честь известных немецких политиков, которые родились, учились или работали в том городе, где находится аэропорт. Например, гамбургскому в 2016 году было присвоено имя бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt). Аэропорт назвали в годовщину смерти популярного политика, который родился именно в этом городе.

  • Аэропорт в Нюрнберге

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    В честь художника

    Единственный аэропорт Германии, названный не в честь политика, находится в Нюрнберге. Четыре года назад ему присвоили имя художника Альбрехта Дюрера (Albrecht Dürer), который родился в этом городе в 1471 году. Ребрендинг аэропорта обошелся в полмиллиона евро.

  • Аэропорт Франкфурта-на-Майне

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Франкфурт без имени

    Осенью 2017 года крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте-на-Майне предложили назвать в честь Гельмута Коля (Helmut Kohl). С такой инициативой выступила молодежная организация Христианско-демократического союза (ХДС) Junge Union. Идею не поддержали: экс-канцлер не был тесно связан с Франкфуртом. Главная воздушная гавань страны - пока без имени.

  • Аэропорт Берлин-Бранденбург

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    С именем, но без аэропорта

    Хотя аэропорт Берлин-Бранденбург еще не открылся, имя у него уже есть. Его назвали в честь экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта. Депутаты берлинского парламента спорили по этому поводу с 2007 года: были предложения назвать его в честь Марлен Дитрих и Альберта Эйнштейна, а также "Аэропортом единства Германии". Но, в конце концов, все же остановились на Брандте - бывшем бургомистре Западного Берлина.

  • Кельнский аэропорт

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Двойные названия

    Воздушные гавани, расположенные между двух городов, имеют двойные названия: аэропорт Лейпциг/Галле, Мюнстер/Оснабрюк, Маастрихт/Ахен... Аэропорт Кельн/Бонн носит имя первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer), но сами немцы обычно говорят: "Кельнский аэропорт", - и вообще редко пользуются официальными названиями аэропортов.

  • Дюссельдорфский аэропорт

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Код вместо названия

    В 2013 году Дюссельдорф международный (Düsseldorf International) переименовали в аэропорт Дюссельдорфа DUS. Трехбуквенный код должен ассоциироваться у путешественников с известными аэропортами, такими как LAX (в Лос-Анджелес) и JFK (аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке). Позже его предложили назвать в честь бывшего президента Германии Йоханнеса Рау (Johannes Rau), но идею не поддержали.

    Автор: Ксения Сафронова


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В Германии не все аэропорты носят имена известных исторических личностей. Кто решает, как будут называться немецкие аэропорты? (30.11.2018)  

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