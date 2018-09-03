 Москвичи безмолвно почтили память жертв Беслана | Новости из Германии о России | DW | 03.09.2018

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Россия

Москвичи безмолвно почтили память жертв Беслана

Участники акции "Без слов" возложили цветы, игрушки и бутылки с водой к памятнику погибшим в результате захвата заложников в Беслане 14 лет назад.

Мемориал в Москве памяти погибших в Беслане

Мемориал в Москве памяти погибших в Беслане

В центре Москвы, возле монумента жертвам теракта в Беслане 2004 года, прошел митинг "Без слов". Около 300 участников акции, которая прошла в понедельник, 3 сентября, на площади перед храмом Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках на улице Солянка, почтили память погибших, не произнося официальных речей.

Контекст

Обстоятельства трагедии в североосетинском городе Беслане, в результате которой 1 сентября 2004 года погиб 331 человек, до сих пор не выяснены. Интернет предлагает разные интерпретации этих событий. (01.09.2005)

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Собравшиеся возложили к памятнику цветы, бутылки с водой и игрушки и выпустили в воздух 334 белых воздушных шара - по числу погибших 1 сентября 2004 года. В мероприятии приняли участие представители властей Москвы и Северной Осетии, участники операции по освобождению заложников, представители общественных организаций и простые москвичи.

Путин не принимает участие в акциях памяти жертв Беслана

Президент России Владимир Путин не планирует принимать участие в памятных мероприятиях, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Акции памяти жертв Беслана прошли также в ряде мест российской столицы, где были совершены теракты, и в других городах России.

1 сентября 2004 года в североосетинском Беслане террористы захватили в заложники более 1200 человек - школьников, их родителей и сотрудников школы - и удерживали их в школьном здании два дня. 3 сентября в помещении школы произошел взрыв, после которого силовики начали штурм. Среди погибших в результате теракта и штурма было 186 детей. Пострадали более 700 человек.

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    Автор: Илья Коваль


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