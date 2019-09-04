Москва улучшила позиции в списке самых комфортных городов

Москва показала наиболее заметную положительную динамику в рейтинге самых благоприятных для жизни городов мира. К такому выводу пришли эксперты бизнес-подразделения британского журнала The Economist - Economist Intelligence Unit в докладе, обнародованном в среду, 4 сентября. По их подсчетам, столица России за последние пять лет улучшила свою позицию на 4,9 процентных пункта, поднявшись с показателем 80% на 68 место.

В пятерку городов с наиболее яркой положительной динамикой вошли также сербская столица Белград с ростом показателя на 6,4 процентных пункта и Киев (плюс 5,2 процентных пункта). В общем рейтинге столица Украины заняла 117 место с 56,6%, а Белград - 77 место с 74,5 процента.

В первой десятке нет городов из стран бывшего СССР

Всего в рейтинг вошли 140 городов. Наиболее благоприятным для жизни из них признана Вена (99,1%). За ней с небольшим отрывом следуют австралийские Мельбурн и Сидней (более 98%), а также японская Осака и канадские города Калгари, Ванкувер и Торонто, набравшие более 97 процентов. Помимо Вены, из городов европейского региона в первую десятку попала только датская столица Копенгаген (девятое место, 96,8%). Города РФ и других стран постсоветского пространства в десятку лучших не вошли.

Последнюю десятку возглавила столица Венесуэла Каракас (46,9%). Самым неблагоприятным для жизни городом признан сирийский Дамаск (30,7%).

Для составления рейтинга эксперты оценивали такие параметры, как уровень жизни, преступности, доступность медицинских услуг, школьного образования, транспортная инфраструктура, разнообразие культурной жизни. Впервые в этом году учитывались последствия изменения климата.

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