 Москва улучшила позиции в списке самых комфортных городов | Новости из Германии о России | DW | 04.09.2019

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Россия

Москва улучшила позиции в списке самых комфортных городов

Эксперты Economist Intelligence Unit признали Вену наиболее благоприятным городом для жизни. Кроме нее, из европейских городов в первую десятку вошел только Копенгаген. Москва - на 68-м месте.

Красная площадь в Москве

Красная площадь в Москве (фото из архива)

Москва показала наиболее заметную положительную динамику в рейтинге самых благоприятных для жизни городов мира. К такому выводу пришли эксперты бизнес-подразделения британского журнала The Economist - Economist Intelligence Unit в докладе, обнародованном в среду, 4 сентября. По их подсчетам, столица России за последние пять лет улучшила свою позицию на 4,9 процентных пункта, поднявшись с показателем 80% на 68 место.

Контекст

Столица Австрии в десятый раз подряд признана самым комфортным для жизни городом. В десятку самых благоприятных городов также вошли Мюнхен, Дюссельдорф и Франкфурт-на-Майне. (13.03.2019)

Корреспондент DW побывала в немецкой гимназии, где преподает педагог из России. (05.10.2017)

В пятерку городов с наиболее яркой положительной динамикой вошли также сербская столица Белград с ростом показателя на 6,4 процентных пункта и Киев (плюс 5,2 процентных пункта). В общем рейтинге столица Украины заняла 117 место с 56,6%, а Белград - 77 место с 74,5 процента.

В первой десятке нет городов из стран бывшего СССР

Всего в рейтинг вошли 140 городов. Наиболее благоприятным для жизни из них признана Вена (99,1%). За ней с небольшим отрывом следуют австралийские Мельбурн и Сидней (более 98%), а также японская Осака и канадские города Калгари, Ванкувер и Торонто, набравшие более 97 процентов. Помимо Вены, из городов европейского региона в первую десятку попала только датская столица Копенгаген (девятое место, 96,8%). Города РФ и других стран постсоветского пространства в десятку лучших не вошли.

Последнюю десятку возглавила столица Венесуэла Каракас (46,9%). Самым неблагоприятным для жизни городом признан сирийский Дамаск (30,7%).

Для составления рейтинга эксперты оценивали такие параметры, как уровень жизни, преступности, доступность медицинских услуг, школьного образования, транспортная инфраструктура, разнообразие культурной жизни. Впервые в этом году учитывались последствия изменения климата. 

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Смотрите также:

  • Сидней и Базель

    Города с самым высоким уровнем жизни

    Десятое место

    Сразу два города, но с разных континентов - швейцарский Базель (справа) и австралийский Сидней (слева) - разделили десятое место. Аналитики консалтинговой компании Mercer проанализировали уровень жизни в более чем 200 городах по 39 критериям. По мнению экспатов, все эти факторы играют ключевую роль для человека, переехавшего в новый город из-за работы.

  • Копенгаген

    Города с самым высоким уровнем жизни

    Девятое место

    В десятку лидеров попал и Копенгаген. Если в общем рейтинге столица Дании заняла девятое место, то в рейтинге по показателю "инфраструктура" она оказалась на четвертом.

  • Женева

    Города с самым высоким уровнем жизни

    Восьмое место

    В десятке лидеров Швейцария представлена тремя городами. Женева расположилась на восьмом месте.

  • Франкфурт-на-Майне

    Города с самым высоким уровнем жизни

    Седьмое место

    Три немецких города расширяют границы немецкоязычного пространства, на котором экспаты чувствуют себя наиболее комфортно. Франкфурт-на-Майне занял седьмое место, а в рейтинге по показателю "инфраструктура" финансовая столица Германии расположилась даже на второй позиции.

  • Дюссельдорф

    Города с самым высоким уровнем жизни

    Шестое место

    Еще один немецкий город следует за Франкфуртом. Шестое место принадлежит Дюссельдорфу. Чуть лучше позиции столицы Северного Рейна - Вестфалии по части инфраструктуры: пятое место.

  • Ванкувер

    Города с самым высоким уровнем жизни

    Пятое место

    Покидаем Европу и отправляемся в Канаду. Многие экспаты довольны уровнем жизни в Ванкувере. Участники исследования Mercer оценивали инфраструктуру, экономику, системы здравоохранения и образования в городе, в который переехали.

  • Мюнхен

    Города с самым высоким уровнем жизни

    Четвертое место

    В 2017 году Мюнхен снова стал самым комфортным для проживания городом в Германии. В международном сравнении он занял четвертое место, а по показателю "инфраструктура" разделил второе место с Франкфуртом-на-Майне. Не вошли в Топ-10 Берлин (13-е место), Гамбург (19), Нюрнберг (24), Штутгарт (26). Самый худший показатель по Германии у Лейпцига (61).

  • Окленд

    Города с самым высоким уровнем жизни

    Третье место

    И снова новый континент. Окленд, крупнейший город Новой Зеландии, занимает третье место.

  • Цюрих

    Города с самым высоким уровнем жизни

    Второе место

    Еще больше иностранным специалистам нравится Цюрих. А вот инфраструктуру, которая считается одним из главных показателей, они оценили в этом швейцарском городе не так высоко: девятое место в рейтинге по этому критерию.

  • Вена

    Города с самым высоким уровнем жизни

    Первое место

    Уже восьмой раз подряд Вена занимает первое место. В 2017 году столица Австрии признана самым комфортным городом в мире. Это уже 19-е по счету исследование, которое консалтинговая компания Mercer проводит ежегодно. На этот раз в нем принимали участие экспаты из 231 большого города.

    Автор: Марина Борисова


Смотреть видео 01:31

Как в Европе борются за чистый воздух

Контекст

Города с самым высоким уровнем жизни

Где на свете живется лучше всего? Ответ - в новом рейтинге городов по уровню жизни, который ежегодно составляет компания Mercer. (17.03.2017)  

Ссылки в интернете

Рейтинг самых комфортных городов мира Economist Intelligence Group

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Как в Европе борются за чистый воздух  

Сколько стоит парковка в Европе, или Москва - не самый дорогой город  

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