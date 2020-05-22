Москва недовольна Асадом? Есть ли повод говорить о смене власти в Сирии

Посол России в Иране Леван Джагарян наконец решил расставить все точки над "i". В середине мая он дал интервью иранскому информагентству Mehr, в котором озвучил официальную позицию РФ в отношении президента Сирии Башара Асада. В нем посол, в частности, опроверг слухи о том, что Москва якобы недовольна сирийским лидером и договорилась с Тегераном о его смещении.

"РФ продолжит оказывать поддержку политическому процессу в Сирии и законному правительству этой страны. Будущее Сирии принадлежит ее народу, и только он может принимать решения по поводу своей страны", - заявил Джагарян.

Владимир Путин и Башар Асад в Сочи, май 2018 года

В основе слухов об отчуждении между Россией и Ираном, с одной стороны, и Башаром Асадом, с другой, лежит тот факт, что война в Сирии продолжается уже более девяти лет, а бескомпромиссная позиция Асада по-прежнему не позволяет добиться полного прекращения огня.

Россия и Иран тратят на военную операцию в этой стране огромные ресурсы и уже давно ищут возможность положить конфликту конец. Кроме того, в последние месяцы Москва и Тегеран вынуждены выделять значительные средства на борьбу с коронавирусом у себя дома: на этом фоне военные расходы ложатся на их бюджеты еще более тяжелым бременем.

"Россия и Иран крепко держатся за Асада"

Несмотря на это, Россия и Иран продолжают крепко держаться за Асада, отмечает эксперт Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Жюльен Барнс-Дикей. "России бы хотелось, чтобы Асад играл более конструктивную роль в политике страны. Но в Москве также понимают, что в Сирии он остается ключевой фигурой и держит власть в своих руках", - поясняет сотрудник ECFR.

Башар Асад с супругой Асмой

По его словам, на Асада по-прежнему делают ставку и иранские власти. "Тегеран мало волнует то, насколько жизнеспособной окажется сирийская политическая система. В гораздо большей степени его занимает вопрос обеспечения национальной безопасности страны. В Иране полагают, что Асад является ее наилучшим гарантом", - рассказывает Жюльен Барнс-Дикей.

Это подтверждают и последние высказывания советника спикера иранского парламента по международным делам Хосейна Амира Абдоллахиана. Он также опроверг слухи о том, что политические лидеры в Тегеране и Москве договорились отстранить Асада от власти. Сообщения о подобной сделке - полный вздор, заявил он, подчеркнув, что Асад является законным президентом Сирии.

Конфликт в семье Асада

Рами Махлуф

В то же время в самой Сирии Асада поддерживают далеко не все. Стилем его правления недовольны даже некоторые представители его ближайшего окружения. В конце апреля двоюродный брат сирийского лидера Рами Махлуф - один богатейших людей в стране - пожаловался в Twitter и Facebook на давление сирийских силовиков на его бизнес-империю.

Олигарх, чье состояние оценивается в 5 млрд долларов, утверждает, что власти требуют от него отказаться от принадлежащей ему компании Syriatel - крупнейшего оператора мобильной связи в стране и одного из основных источников доходов правительства - и выплатить государству долг в размере 170 млн долларов.

"Давление стало недопустимым и бесчеловечным, службы безопасности начали арестовывать наших сотрудников. Разве кто-нибудь ожидал, что силовики придут в компании Рами Махлуфа, в то время как я был крупнейшим сторонником и покровителем этих структур?", - недоумевает бизнесмен.

Жена Асада в новой роли?

Судя по всему, конфликт Башара Асада со своим кузеном свидетельствует о переделе зон экономического влияния в стране. Вполне возможно, что ведущую роль в сирийской экономике отныне будет играть жена президента - Асма Асад.

17 мая первая леди выступила с телеобращением к гражданам страны, в котором заявила о намерении президентского аппарата взять на себя вопросы оказания помощи сирийцам, пострадавшим в ходе боевых действий. Ранее курированием подобных программ занимался, в том числе, и Рами Махлуф. Кроме того, супруга Асада признала, что страна столкнулась с глубоким экономическим кризисом и пообещала провести необходимые реформы.

Хроническая нехватка финансирования

Тот факт, что Рами Махлуф публично выступил против сирийских властей, свидетельствует о расколе в окружении президента, отмечает эксперт ECFR Жюльен Барнс-Дикей. Вместе с тем он убежден в том, что это не сможет навредить Асаду. "Президент держит власть в стране в своих руках. Даже элита мало что может предпринять против его воли", - полагает аналитик.

Это, однако, вряд ли поможет Асаду решить масштабные экономические проблемы, возникшие в Сирии из-за войны. Помимо России и Ирана, а также ливанского шиитского движения "Хезболлах", у Асада нет ни одного серьезного союзника. Западные страны воздерживаются от любых шагов, которые могли бы способствовать удержанию Асада у власти. Ситуацию к тому же осложняют и проблемы в мировой экономике из-за пандемии коронавируса. Поэтому сирийскому бюджету, вероятно, еще долго придется страдать от хронической нехватки финансирования.

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