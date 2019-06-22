Москва запрещает грузинским авиакомпаниям летать в Россию с 8 июля

Российские власти запретят грузинским авиакомпаниям Georgian Airways и MyWay Airlines летать в Россию с 8 июля. Временный запрет обусловлен необходимостью обеспечить "достаточный уровень авиационной безопасности", а также "наличием просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность", сообщает министерство транспорта РФ в субботу, 22 июня.

В частности, необходимо погасить задолженность в размере 792,5 тысяч долларов и 592,2 тысяч рублей, утверждает российское ведомство. По информации Минтранса РФ, грузинская сторона "признала задолженность ещё в 2008 году, но с тех пор так и не погасила её". Запрет будет действовать до погашения долга и предоставления авиакомпаниями Georgian Airways и MyWay Airlines своих программ авиационной безопасности, подчеркивают в Минтрансе.

Вечером 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете для российских авиакомпаний перевозить пассажиров в Грузию. Документ вступит в силу 8 июля.

Массовые протесты в Грузии из-за выступления депутата Госдумы

20 июня в Грузии начались массовые протесты. Они связаны с участием российской делегации в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Недовольство оппозиции вызвал тот факт, что возглавляющий делегацию и являющийся главой МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке. При этом общеизвестно, что депутат-коммунист Гаврилов поддерживает признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

Пять тысяч активистов у здания парламента в Тбилиси потребовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, который на момент инцидента находился в Азербайджане. 21 июня правящая партия Грузии отправила Кохабидзе в отставку. Вечером того же дня оппозиционные активисты вновь собрались у здания грузинского парламента с требованиями досрочного проведения парламентских выборов, которые назначены на следующий год, а также отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария.

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