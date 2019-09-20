Мосгорсуд счел, что видео задержания Устинова подтверждают его виновность

Мосгорсуд пришел к выводу, что видеозаписи задержания актера Павла Устинова, на приобщении которых к делу настаивали его адвокаты, на самом деле доказывают виновность их подзащитного. Такое решение суд вынес 30 сентября при рассмотрении в апелляционном порядке приговора Устинову, осужденному за вывих плеча бойцу ОМОНа во время акции протеста в Москве 3 августа, сообщило в среду, 16 октября, агентство "Интерфакс" со ссылкой на копию судебного постановления.

"Судебная коллегия, исследовав представленные дополнительные доказательства, в том числе видеозаписи, на которых зафиксирован момент задержания Устинова, а также видеозапись, имеющуюся в материалах дела и полученную следователем из интернет-источника, приходит к выводу, что указанные видеозаписи подтверждают выводы суда о совершении Устиновым преступления, и, вопреки доводам защиты, не свидетельствуют о невиновности осужденного", - цитирует "Интерфакс" апелляционное определение Мосгорсуда.

В судебном постановлении отмечается, что на видеозаписях, предоставленных и стороной защиты, и стороной обвинения, задержание Устинова зафиксировано с разных ракурсов, и в совокупности эти записи подтверждают, что вред здоровью ОМОНовца причинил именно Устинов. В документе также подчеркивается, что "тот факт, что на представленных видеозаписях не слышно выкриков лозунгов со стороны Устинова, не опровергает его участия в митинге".

Фабула уголовного дела

"Потерпевший и свидетели обвинения на протяжении всего производства по делу утверждали, что Устинов участвовал в митинге, выкрикивал лозунги в адрес органов власти и сотрудников правоохранительных органов, чем, соответственно, и привлек внимание потерпевшего и других сотрудников ОМОНа, и именно по этой причине производилось его задержание. Оснований не доверять показаниям потерпевшего и свидетелей не имеется", - резюмировал Мосгорсуд.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил 24-летнего Устинова к 3,5 годам колонии общего режима по обвинению в применении опасного для здоровья насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции протеста 3 августа в центре Москвы. 30 сентября Мосгорсуд смягчил приговор Устинову до 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года, а категорию инкриминируемого Устинову преступления изменил с тяжкого на средней тяжести.

По версии следствия, Устинов потянул потерпевшего за плечо, в результате чего у того оказалась вывихнута "головка левой плечевой кости". Свою вину актер не признал. По его словам, на акции он оказался случайно и не оказывал сопротивления при задержании.

Резонансное дело

Дело Устинова вызвало широкий резонанс. Петиция за освобождение актера набрала за сутки более 112 тысяч подписей. Артисты театра и кино начали флешмоб в поддержку коллеги. Для участия в одиночном пикете в знак солидарности с актером 18 сентября на Старой площади выстроилась очередь. Пересмотра дела требовали правозащитники, журналисты, ученые, учителя, врачи, православные священники.

Генпрокуратура РФ также оспорила приговор Тверского суда, выразив мнение, что он "подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного наказания вследствие его чрезмерной суровости".

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