 Мосгорсуд оставил под стражей основателя инвестфонда Baring Vostok | Новости из Германии о России | DW | 28.02.2019

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Россия

Мосгорсуд оставил под стражей основателя инвестфонда Baring Vostok

Американскому бизнесмену, 25 лет работающему в России, инкриминируется мошенничество в особо крупном размере и хищение 2,5 млрд рублей.

Майкл Калви в зале суда в Москве (фото из архива: 15 февраля)

Майкл Калви в зале суда в Москве (фото из архива)

Мосгорсуд оставил под стражей основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Это решение было принято на заседании, состоявшемся в четверг, 28 февраля, сообщил корреспондент DW.

Следственный комитет РФ (СК) обвиняет гражданина США по статье "мошенничество в особо крупном размере в составе группы". Следствие подозревает Калви и еще пятерых сотрудников компании в хищении более 2,5 млрд рублей банка "Восточный". Baring Vostok владеет долей в этом банке. В 2017 году одним из должников учреждения было Первое коллекторское бюро (ПКБ) - по версии следствия, также подконтрольное Калви. СКР считает, что Калви вместе с партнерами убедил других акционеров банка принять у ПКБ акции люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Долг составлял 2,5 млрд руб., акции были оценены в 3 млрд руб. При этом в действительности их стоимость, как полагает следствие, составляла не более 600 тыс.​

Контекст

Владимир Путин не арестовывал Майкла Калви, но президент вскормил правящий класс, который губит не только Baring Vostok, но и всю российскую экономику, убежден Константин Эггерт (16.02.2019)

Инвесткомпания просит президента России взять под личный контроль дело в отношении ее основателя Майкла Калви, обвиненного в мошенничестве. (25.02.2019)

На суде Калви заявил: "Мы только что слышали много слов, которые просто неправда". По его словам, группа истцов из банка, против которых сам Калви инициировал процесс по другому делу в лондонском арбитражном суде, оговорила его. "Я невиновен и не совершал никогда никаких преступлений", - подытожил инвестор.

Baring Vostok работает в России 25 лет

Основанная Майклом Калви в 1994 году компания Baring Vostok Capital Partners специализируется на частных инвестициях в России и странах СНГ. За 25 лет своего существования она инвестировала 2,8 млрд долларов в 80 проектов в России, Казахстане и Украине. Штаб-квартира Baring Vostok расположена в Москве.

Свое недоумение задержанием Калви уже высказали глава Сбербанка РФ Герман Греф и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал дело Калви "чрезвычайной ситуацией".

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