 Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина на выборах в Мосгордуму | Новости из Германии о России | DW | 13.08.2019

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Россия

Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина на выборах в Мосгордуму

Митрохин станет единственным зарегистрированным самовыдвиженцем в 43-м округе, где ранее избирком не допустил до выборов юриста ФБК Любовь Соболь, актера Андрея Соловьева и бывшего футболиста Дмитрия Булыкина.

Сергей Митрохин будет участвовать в выборах в Мосгордуму

Сергей Митрохин будет участвовать в выборах в Мосгордуму

Мосгорсуд во вторник, 13 августа, обязал окружной избирком зарегистрировать кандидата от партии "Яблоко" Сергея Митрохина на выборах в Мосгордуму. Как заявил агентству РИА "Новости" председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, это судебное решение будет выполнено уже на следующий день.

Контекст

В Москве прошел один из самых крупных митингов оппозиции за последние несколько лет - без речей Навального и других известных оппозиционеров, но со звездами YouTube и рэпером Face. Репортаж DW. (11.08.2019)

По предварительным данным, 41 из 414 претендентов на места депутатов в Мосгордуме уже смогли зарегистрироваться в избиркоме. Нескольким оппозиционным кандидатам не удалось собрать необходимое для этого число подписей. (06.07.2019)

Митрохину, как и ряду оппозиционных кандидатов, ОИК отказала в регистрации якобы из-за слишком большого процента брака в подписях избирателей. Этот отказ политик обжаловал в Мосгоризбиркоме, который вернул кандидату часть ранее отбракованных подписей, обязав окружную комиссию пересмотреть решение и перепроверить документы. Тем не менее  Митрохину повторно отказали в регистрации.

Митрохин станет единственным зарегистрированным самовыдвиженцем в "протестном" 43-м округе, где ранее избирком не допустил до выборов из-за большого процента брака в подписях юриста ФБК Любовь Соболь, актера Андрея Соловьева и бывшего форварда сборной России по футболу Дмитрия Булыкина. В середине июня от предвыборной борьбы в этом округе  отказалась основатель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер, напоминает "Новая газета".

Выборы в Мосгордуму должны состояться 8 сентября.

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Смотрите также:

  • Протестующие против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Митинг у здания мэрии Москвы

    В начале июля Мосизбирком отказал целому ряду оппозиционных политиков в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму. 27 июля состоялся очередной митинг против их недопуска, в этот раз у здания московской мэрии. Активисты стали собираться еще за несколько часов до заявленного организаторами начала.

  • Незарегистрированный кандидат Любовь Соболь среди участников митинга.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты у Мосгоризбиркома и на Трубной площади

    В числе незарегистрированных оппозиционеров оказались юрист ФБК Любовь Соболь, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин и бывший член "Справедливой России" Дмитрий Гудков. 14 июля они участвовали в акции протеста у московского избиркома. 27 июля этих троих кандидатов полиция задержала еще до прибытия к месту проведения митинга.

  • ОМОН и полиция оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Несогласованный протест

    Протест 27 июля не был согласован с властями Москвы. На месте его проведения собралось большое количество силовиков.

  • Силовики оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Агрессивные действия силовиков

    Правоохранительные органы действовали крайне жестко, проводя массовые задержания, избивая протестующих и оттесняя их с помощью дубинок. Первые задержания начались уже за несколько часов до начала протеста.

  • Полиция задерживает журналиста агентства Reuters Марию Цветкову

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержания Гудкова, Жданова, журналистов...

    За несколько часов до начала акции были задержаны незарегистрированные кандидаты Дмитрий Гудков и Иван Жданов. Гудкова доставили в Коптевский суд Москвы. Его обвинили в нарушении порядка проведения митинга, назначили рассмотрение административного дела на 31 июля и отпустили. Также задержаны незарегистрированный кандидат Константин Янкаускас и журналист агентства Reuters Мария Цветкова (на фото).

  • Полиция задерживает Любовь Соболь

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержание Любови Соболь

    Независимого кандидата Любовь Соболь задержали по пути к мэрии и доставили в Хамовнический суд Москвы. Ей выдвинули обвинения в неповиновении полиции, а также в нарушении порядка организации митинга из-за поста в Twitter, в котором Соболь приглашала на встречу с избирателями 14 июля в Новопушкинском сквере.

  • Полиция задерживает участника акции

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Спустя час после начала акции - более 260 задержанных

    К 14.55 по московскому времени, спустя почти час после начала акции, число задержанных, по данным "ОВД-Инфо", превысило 260 человек.

  • Задержания в Москве 27 июля.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Число задержанных стремительно растет

    Спустя три часа после начала акции правозащитники сообщили, что число задержанных превысило 560 человек. Кроме того, сотрудники ОМОНа пришли с обыском в студию Youtube-канала "Навальный LIVE", который, тем не менее, продолжал трансляцию с митинга на Тверской.

  • Полицейские волокут девушку

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Полицейское насилие

    Насилие правоохранительных органов в отношении демонстрантов растет. Полицейские бьют людей ногами, дубинками, валят на землю, заламывают руки. Среди пострадавших - несовершеннолетние и журналисты.

  • Столкновения демонстрантов с полицией

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Главреда "Дождя" вызвали на допрос

    Полиция также пришла в редакцию телеканала "Дождь". Его главному редактору Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избиркомов.

  • Полицейские задерживают участников акции в Москве

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Более тысячи задержанных в течение дня

    К вечеру акция протеста переместилась к Трубной площади. Там продолжились массовые задержания, проводимые с применением грубой силы. На Трубной площади стали также массово задерживать представителей СМИ. По состоянию на 21.30 мск число задержанных превысило 1000 человек. Вечером были повторно задержаны Илья Яшин и Любовь Соболь, ранее отпущенные из ОВД.

  • Путин в батискафе

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Погружение Путина

    Пока в Москве полиция избивала и задерживала участников акции протеста, президент страны Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива, чтобы осмотреть затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 "Семга".


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Скандал в Москве: критиков Путина не пускают на выборы. DW Новости

Контекст

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

На акцию в центре Москвы против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля вышли несколько тысяч человек. Полиция жестко разгоняла демонстрантов дубинками. Всего были задержаны более 1300 человек. (27.07.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Скандал в Москве: критиков Путина не пускают на выборы. DW Новости  

Обыски у оппозиционных кандидатов, задержание Навального - истерика властей? DW Новости  

Как избиркомы не регистрируют независимых кандидатов  

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Мосгоризбирком забраковал более 10 процентов подписей в поддержку самовыдвиженцев. Юрист ФБК Любовь Соболь объявила голодовку. Она выдвинула свою кандидатуру на выборы в Мосгордуму в 43-м округе.

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Любовь Соболь, Сергей Митрохин и другие кандидаты на выборах в Мосгордуму собрались на несогласованную акцию на Трубной площади. Илья Яшин сообщил, что его официально сняли с выборов. DW следит за развитием событий.

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