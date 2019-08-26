Мосгордума изменила регламент ради сохранения фракции ЕР

В Московской городской думе сохранится фракция "Единой России", несмотря на то, что в выборах официально не участвовал ни один кандидат от партии власти. На первом заседании нового состава московского парламента в четверг, 19 сентября, принято решение изменить регламент формирования фракций. Согласно новым правилам, все фракции предыдущего созыва могут сохраниться, если в течение двух недель в них вступит хотя бы один депутат.

Регистрация фракций теперь будет проводиться лишь для вновь созданных депутатских объединений, отсутствовавших в предыдущем созыве. За внесение в регламент поправок, представленных вице-спикером Степаном Орловым, выступили 24 депутата.

Депутат от КПРФ Евгений Ступин заявил об "обмане избирателей" и предположил, что изменения были внесены для того чтобы позволить самовыдвиженцам войти во фракцию ЕР.

Все "единороссы" участвовали в выборах как самовыдвиженцы

Все члены "Единой России", участвовавшие в выборах в Мосгордуму, шли на выборы в качестве самовыдвиженцев, но их поддерживала их партия. В Мосгордуму после выборов 8 сентября прошли 25 самовыдвиженцев, 13 коммунистов, четыре представителя "Яблока" и три - "Справедливой России".

20 из 45 мест получили кандидаты, предложенные проектом "Умное голосование" Алексея Навального. Лишь 16 депутатов нового созыва работали и в предыдущем составе МГД.

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