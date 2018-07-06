Морскую львицу из Уругвая мажут солнцезащитным кремом

Медузы и их тайны

Животное с двумя нервными системами

Медуза - уникальный представитель морской фауны. Это не растение, не рыба, а именно животное. На 98 процентов медуза состоит из воды. Скелета у нее нет, глаз нет, головного мозга тоже нет, но обычно есть фактически сразу две нервные системы. Медузы уже более 500 миллионов лет населяют Землю. На снимке: сцифоидная медуза ризостома, которую из-за формы еще называют "морской цветной капустой".