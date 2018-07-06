 Морскую львицу из Уругвая мажут солнцезащитным кремом | Кадр дня | DW | 06.07.2018

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Кадр за кадром

Морскую львицу из Уругвая мажут солнцезащитным кремом

Самка весом 150 кг по кличке Бабби страдает от аллергии на солнце. Именно поэтому работники зоопарка Бремерхафена мажут ее водостойкой цинковой мазью.

Морская львица Бабби

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Медузы: грациозные и опасные

  • Сцифоидная медуза ризостома

    Медузы и их тайны

    Животное с двумя нервными системами

    Медуза - уникальный представитель морской фауны. Это не растение, не рыба, а именно животное. На 98 процентов медуза состоит из воды. Скелета у нее нет, глаз нет, головного мозга тоже нет, но обычно есть фактически сразу две нервные системы. Медузы уже более 500 миллионов лет населяют Землю. На снимке: сцифоидная медуза ризостома, которую из-за формы еще называют "морской цветной капустой".

  • Медуза ризостома

    Медузы и их тайны

    В море и на берегу

    Это тоже разновидность ризостомы, которых насчитывается около 80 различных видов. В летнее время их можно чаще всего встретить близ побережья Атлантического океана и в проливе Ла-Манш, реже - в Средиземном и Северном морях. Из-за большого зонтика (колокола) течение нередко выносит эти медузы на берег. Они ядовиты, но, как правило, для человека не опасны.

  • Гребневики-гермафродиты

    Медузы и их тайны

    Гребневики-гермафродиты

    Гребневики - один из самых распространенных видов медуз. Их особенность - так называемые "гребни" из ресничек, которые могут достигать длины до полутора метров. Они живут почти во всех регионах Мирового океана. Интересно, что большинство разновидностей гребневиков - гермафродиты, они производят и яйца, и сперму.

  • Гигантская сцифоидная медуза Номура

    Медузы и их тайны

    Медуза-гигант

    У большинства медуз тело прозрачное, иногда оно отливает бледно-молочной окраской. Но есть и более яркие разновидности. Например, гигантская медуза Номура (лат. Nemopilema nomurai) из отряда корнеротов (на снимке). По размеру она может достигать двух метров в диаметре, а по весу – 200 килограммов.

  • Плывущая по течению медуза

    Медузы и их тайны

    Плывущая по течению

    Ученые выяснили, что, подобно планктону, медузы плывут по течению: передвигаться самостоятельно им непросто. "Заглатывая" воду своим телом-зонтом, они ее снова выталкивают и с помощью такого толчка продвигаются дальше. Скорость передвижения может достигать десяти километров в час.

  • Медуза цианея

    Медузы и их тайны

    Грациозна и ядовита

    Какими бы красивыми и грациозными ни казались медузы в воде, не следует забывать о том, что контакт со многими из них может закончиться печально - от легкого ожога до летального исхода. Арктическая цианея, прозванная "львиной гривой" или "огненной медузой" (на снимке), касаясь своей жертвы, впрыскивает ей яд, которым снабжены стрекательные клетки щупалец.

  • Биолюминесценция глубоководных медуз

    Медузы и их тайны

    Биолюминесценция

    Глубоководные медузы вида Пелагия-ночесветка (лат. Pelagia noctiluca, на снимке) названы "морскими свечками" за особую способность светиться в темноте, особенно на больших глубинах. С помощью яркого свечения медузы приманивают добычу.

  • Ушастая медуза Аурелия

    Медузы и их тайны

    Жизненный цикл

    Метагенез, то есть чередование полового (медуза) и бесполого поколений (полип), - так характеризуется цикл жизни этих морских животных. Оплодотворенное яйцо медузы превращается в ресничную личинку планулу. Она преобразовывается в полип. Дальнейшее развитие протекает от полипа к медузе, затем цикл повторяется. На снимке: так называемая ушастая медуза Аурелия.

  • Донная сидячая медуза Кассиопея

    Медузы и их тайны

    Сидячая Кассиопея

    Не все медузы путешествуют по морским просторам. Есть среди них и сидячие виды (на снимке: донная сидячая медуза Кассиопея). При этом они не просто сидят или лежат на дне морском, но еще и спят. Выяснилось, что во время сна сокращение купола таких медуз происходит гораздо медленнее: 39 вместо 58 раз в минуту.

  • Светящиеся медузы

    Медузы и их тайны

    Мертвецы жалят

    "Нашествие" медуз наблюдается на морских пляжах мира в последнее время все чаще. Биологи предполагают, что причина кроется в постепенном сокращении популяции морских черепах и некоторых видов рыб, которые питаются медузами. Кстати, если медуза лежит на песке и кажется мертвой, лучше ее все равно не касаться: она и в таком состоянии может ужалить.

    Автор: Ханна Фукс, Инга Ваннер


Яркие животные 

  • Многоцветный лорикет

    Самые яркие представители животного мира

    Многоцветный лорикет (Trichoglossus haematodus)

    Птица семейства попугаевых.

  • Голубой древолаз

    Самые яркие представители животного мира

    Голубой древолаз (Dendrobates azureus)

    В народе - "голубая лягушка". Кожные железы древолаза выделяют слизь, содержащую сильный яд.

  • Рыба-попугай

    Самые яркие представители животного мира

    Рыба-попугай (Scaridae)

    Представительница окунеобразных, часто встречается в зоне коралловых рифов.

  • Моллюск Chromodoris magnifica

    Самые яркие представители животного мира

    Моллюск (Chromodoris magnifica)

    Из отряда голожаберных.

  • Хаски

    Самые яркие представители животного мира

    Хаски

    Цвет глаз у собак этой породы - от карих до голубых. Нередкое явление (как на этом снимке) - различный цвет радужной оболочки правого и левого глаза.

  • Бабочка

    Самые яркие представители животного мира

    Агриас (Agrias)

    Род крупных дневных бабочек семейства Нимфалиды.

  • Тукан

    Самые яркие представители животного мира

    Тукан (Ramphastidae)

    Тукановые - семейство птиц отряда дятлообразные.

  • Квакша

    Самые яркие представители животного мира

    Красноглазая квакша (Agalychnis callidryas)

    Древесная лягушка из семейства квакш.

  • Зебрасома

    Самые яркие представители животного мира

    Зебрасома желтая (Zebrasoma flavescens)

    Представительница семейства хирурговых. Почти золотая рыбка!

  • Рак-богомол

    Самые яркие представители животного мира

    Рак-богомол (Stomatopoda)

    Ротоногие - отряд ракообразных. У раков-богомолов одна из самых сложных зрительных систем из когда-либо изученных.

  • Утка

    Самые яркие представители животного мира

    Мандаринка (Aix galericulata)

    В китайской культуре эти утки являются символом вечной верности.

  • Мандрил

    Самые яркие представители животного мира

    Мандрил (Mandrillus sphinx)

    Мандрил - вид приматов из семейства мартышковых. Пожалуй, самый яркий представитель млекопитающих.

  • Ящерица

    Самые яркие представители животного мира

    Ящерка (Lygodactylus williamsi)

    Вид ящериц из семейства гекконовых. Доминирующие самцы окрашены в красивый ярко-голубой (лазоревый) цвет, окраска самок зеленоватая с золотым отливом.

  • Жук

    Самые яркие представители животного мира

    Бронзовка гладкая (Protaetia (Netocia) aeruginosa)

    Жук, занесенный в Красную книгу России.

  • Котенок

    Самые яркие представители животного мира

    Трехцветная кошка

    Во многих странах мира верят в то, что кошки трех цветов приносят удачу!

    Автор: Дарья Брянцева


ПО ГЕРМАНИИ • КАДР ЗА КАДРОМ • ФОТОРЕПОРТАЖИ

Контекст

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