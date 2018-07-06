Морскую львицу из Уругвая мажут солнцезащитным кремом

Самка весом 150 кг по кличке Бабби страдает от аллергии на солнце. Именно поэтому работники зоопарка Бремерхафена мажут ее водостойкой цинковой мазью.
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