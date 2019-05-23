Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Моленбек, район Брюсселя

Радикализация молодых мусульман в Моленбеке и ее причины. Европа в фокусе (20.05.2019) 23.05.2019

Также в выпуске: как германо-французская бригада служит прообразом общей европейской армии и почему молодым итальянцам так трудно найти работу.
A Belgian soldier stands guard outside Brussels central railway station after a suicide bomber was shot dead by troops in Brussels, Belgium, June 21, 2017. REUTERS/Francois Lenoir

Полицейские в Бельгии обстреляли автомобиль после попытки наезда 24.06.2017

Инспекторы полиции, патрулировавшие территорию в районе вокзала Bruxelles-Ouest, хотели проверить документы у водителя. Мужчина скрылся с места происшествия, ведется его розыск.

21.06.2017+++ Police patrol outside Central Station in Brussels on Wednesday, June 21, 2017. Belgian authorities said they foiled a terror attack Tuesday when soldiers shot and killed a suspect after a small explosion at a busy Brussels train station that continued a week of attacks in the capitals of Europe. (AP Photo/Virginia Mayo) |

Нападавший в Брюсселе симпатизировал ИГ 21.06.2017

У застреленного на вокзале Брюсселя мужчины был с собой чемодан, начиненный гвоздями и газовыми баллончиками. В его доме в районе Моленбек найдены материалы, из которых возможно сделать бомбу.
LONDON, ENGLAND - MARCH 23: A Police officer holds flowers near Parliament Square on March 23, 2017 in London, England. Four people have been killed and around 40 people injured following yesterday's attack by the Houses of Parliament in Westminster. (Photo by Carl Court/Getty Images)

Нападение в Лондоне: следы ведут в "оплот терроризма"? (видео) 23.03.2017

Сразу после теракта в Лондоне на Вестминстерском мосту британская полиция провела облавы и обыски в нескольких городах. В том числе и в Бирмингеме, который британские СМИ окрестили "оплотом экстремизма" в Великобритании.

Можно ли предотвратить такие теракты, как лондонский (23.03.2017) 23.03.2017

Сразу после теракта в Лондоне на Вестминстерском мосту британская полиция провела облавы и обыски в нескольких городах. В том числе и в Бирмингеме, который британские СМИ окрестили "оплотом экстремизма" в Великобритании.
March 22, 2017 Belgium's King Philippe lays a wreath during a ceremony in Brussels to commemorate the first anniversary of twin attacks at Brussels airport and a metro train in Brussels, Belgium, March 22, 2017. REUTERS/Yves Herman

Кошмар в сердце ЕС: годовщина терактов в Брюсселе (видео) 22.03.2017

Год назад жертвами нападений исламистов стали 32 человека. Какие выводы сделало правительство Бельгии после прошлогодних терактов?

Кошмар в сердце Европы: годовщина терактов в Брюсселе (22.03.2017) 22.03.2017

Год назад жертвами нападений исламистов стали 32 человека. Какие выводы сделало правительство Бельгии после прошлогодних терактов?
18.03.2016 epa05218739 Armed Belgian police guard near the scene during during an anti-terror operation in the Molenbeek neighborhood of Brussels, Belgium, 18 March 2016. Media reports claim that fugitive terror suspect Salah Abdeslam has been wounded but arrested alive during the anti-terror operation in Molenbeek that was carried out within the investigations linked to last year's Paris terror attacks. EPA/LAURENT DUBRULE +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/EPA/L. Durule

Полиция Брюсселя отпустила трех задержанных в Моленбеке 15.01.2017

Власти отпустили из-под стражи трех задержанных в брюссельском районе Моленбек после антитеррористических рейдов, которые прошли в ночь на 15 января. Они были освобождены после допроса.
Belgian police officers stand guard at the scene of a security operation in the Brussels district of Molenbeek, Belgium, January 14, 2017. REUTERS/Eric Vidal

Полиция задержала трех человек в брюссельском районе Моленбек 14.01.2017

В ходе полицейской спецоперации в районе Моленбек бельгийской столицы задержаны три человека, которые будут допрошены в ближайшие часы. При обысках ни оружие, ни взрывчатка не обнаружены.
March, 24, 2016 Police guard a check point during a police raid in the suburb of Schaerbeek in Brussels, Thursday, March, 24, 2016. Belgium's prime minister refused to accept the resignations of his justice and interior ministers Thursday despite increasing evidence of intelligence and law enforcement failures to prevent this week's suicide bombings by Islamic militants. (AP Photo/Alastair Grant) (c) picture-alliance/AP Photo/A. Grant

В Бельгии задержаны 12 подозреваемых в причастности к терроризму 18.06.2016

Полиция Брюсселя задержала 12 человек по подозрению в планировании терактов. По предварительным данным, они готовили атаку в бельгийской столице во время матча между Бельгией и Ирландией.
April 17, 2016 People take part in a rally called The march against the fear, Tous Ensemble, Samen Een, All Together in memory for the victims of bomb attacks in Brussels metro and Brussels international airport of Zaventem, in Brussels, Belgium, April 17, 2016. REUTERS/Yves Herman (c) Reuters/Y. Herman

Память жертв терактов в Брюсселе почтили "Маршем против террора и ненависти" 17.04.2016

После переноса в целях безопасности демонстрация в бельгийской столице все-таки состоялась. В ней приняли участие пострадавшие от мартовских нападений экстремистов.
13.4.2016 Titel: Kurator Raphael Cruyt in Museum MIMA Beschreibung: Kurator Raphael Cruyt vor der Wandinstallation der Künstlerin Maya Hayuk Copyright: DW/D. Pundy

В Брюсселе решили бороться с терроризмом при помощи искусства (видео) 15.04.2016

После терактов в Брюсселе район Моленбек стали называть "колыбелью джихадизма в Европе". Теперь художники из разных стран пытаются разрушить этот образ.

Искусство побеждает терроризм: в Брюсселе открыли необычный музей (15.04.2016) 15.04.2016

После терактов в Брюсселе район Моленбек стали называть "колыбелью джихадизма в Европе". Теперь художники из разных стран пытаются разрушить этот образ.

Операция Brexit: поддерживают ли немцы выход Лондона из ЕС? - DW Новости (15.04.2016) 15.04.2016

В Великобритании стартовала кампания по подготовке к референдуму о выходе из ЕС. Голосование пройдет через 10 недель. По заказу DW был проведен опрос среди граждан ФРГ относительно Brexit.
Police security officers stand guard at the entrance of the appeal court of Brussels, in the case of Khalid Zerkani and three others, accused of recruiting people to fight in Syria from 2012 to 2014, during their trial on January 29, 2016. The trial of a major fighters recruitment network for Syria, has again been postponed indefinitely, the judge of the court of appeal decided, furious that his safety directives were not met. / AFP / BELGA / NICOLAS MAETERLINCK / Belgium OUT (Photo credit should read NICOLAS MAETERLINCK/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/N. Maeterlinck

Брюссельский вербовщик джихадистов Зеркани отправлен за решетку на 15 лет 14.04.2016

Апелляционный суд в Брюсселе приговорил к 15 годам лишения свободы вербовщика джихадистов Халида Зеркани. Тюремный срок "эмира Моленбека" увеличен на три года.
02.04.2016*** Mounted Belgian police take position near colleagues in riot gear in the Brussels district of Molenbeek, Belgium, April 2, 2016. REUTERS/Yves Herman Copyright: Reuters/Y. Herman

В Брюсселе произошли столкновения демонстрантов с полицией 02.04.2016

Полиция Брюсселя задержала около 100 участников праворадикальной демонстрации в районе Моленбек и антирасистского митинга в центре города. Обе акции не были санкционированы властями.
Показать еще