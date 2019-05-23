Моленбек, район Брюсселя

Нападавший в Брюсселе симпатизировал ИГ

У застреленного на вокзале Брюсселя мужчины был с собой чемодан, начиненный гвоздями и газовыми баллончиками. В его доме в районе Моленбек найдены материалы, из которых возможно сделать бомбу.