Моленбек, район Брюсселя

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Также в выпуске: как германо-французская бригада служит прообразом общей европейской армии и почему молодым итальянцам так трудно найти работу.
Инспекторы полиции, патрулировавшие территорию в районе вокзала Bruxelles-Ouest, хотели проверить документы у водителя. Мужчина скрылся с места происшествия, ведется его розыск.
У застреленного на вокзале Брюсселя мужчины был с собой чемодан, начиненный гвоздями и газовыми баллончиками. В его доме в районе Моленбек найдены материалы, из которых возможно сделать бомбу.
Сразу после теракта в Лондоне на Вестминстерском мосту британская полиция провела облавы и обыски в нескольких городах. В том числе и в Бирмингеме, который британские СМИ окрестили "оплотом экстремизма" в Великобритании.
Год назад жертвами нападений исламистов стали 32 человека. Какие выводы сделало правительство Бельгии после прошлогодних терактов?
Власти отпустили из-под стражи трех задержанных в брюссельском районе Моленбек после антитеррористических рейдов, которые прошли в ночь на 15 января. Они были освобождены после допроса.
В ходе полицейской спецоперации в районе Моленбек бельгийской столицы задержаны три человека, которые будут допрошены в ближайшие часы. При обысках ни оружие, ни взрывчатка не обнаружены.
Полиция Брюсселя задержала 12 человек по подозрению в планировании терактов. По предварительным данным, они готовили атаку в бельгийской столице во время матча между Бельгией и Ирландией.
После переноса в целях безопасности демонстрация в бельгийской столице все-таки состоялась. В ней приняли участие пострадавшие от мартовских нападений экстремистов.
После терактов в Брюсселе район Моленбек стали называть "колыбелью джихадизма в Европе". Теперь художники из разных стран пытаются разрушить этот образ.
В Великобритании стартовала кампания по подготовке к референдуму о выходе из ЕС. Голосование пройдет через 10 недель. По заказу DW был проведен опрос среди граждан ФРГ относительно Brexit.
Апелляционный суд в Брюсселе приговорил к 15 годам лишения свободы вербовщика джихадистов Халида Зеркани. Тюремный срок "эмира Моленбека" увеличен на три года.
Полиция Брюсселя задержала около 100 участников праворадикальной демонстрации в районе Моленбек и антирасистского митинга в центре города. Обе акции не были санкционированы властями.
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