Молебен за Беларусь и Куропаты в Минске начался с задержаний

Около 150 человек приняли участие в "Молебне за Беларусь и Куропаты", который прошел в воскресенье, 7 апреля, возле главного православного собора страны на Площади Свободы в Минске. Мероприятие стало ответом общественностина снос более 70 крестов в урочище Куропаты, где в 1937-1941 годах проходили массовые расстрелы и захоронены тысячи жертв сталинских репрессий.
Задержания на Благовещение
Люди откликнулись на призыв оппозиционного политика Николая Статкевича, пригласившего их принять участие в молебне в день, когда православные христиане отмечают большой праздник – Благовещение.
Сам политик принять участие в молебне не смог. Его сотрудники милиции задержали еще утром 7 апреля, когда он выходил из подъезда собственного дома. Как сообщила жена политика Марина Адамович, задержание проводили люди в штатском. Также еще до начала мероприятия правоохранители задержали общественных активистов Андрея Шарендо и Артема Черняка.
Белые кресты в память о Куропатах
К полудню воскресенья около Свято-Духова кафедрального собора собрались около полутора сотен человек. Некоторые держали исторические бело-красно-белые флаги и герб "Погоня", а также символику белорусской столицы.
Люди также держали в руках бумажный кресты, символизирующие христианские символы, снесенные в Куропатах 4 апреля. У некоторых белые кресты были вышиты просто на одежде.
Как отметил экс-кандидат в президенты Беларуси поэт Владимир Некляев, он пришел на богослужение не как политик, а как верующий человек, чтобы помолиться за Куропаты и за Беларусь. По его мнению, власти, снося кресты в Куропатах, нарушают свои же законы, а также нормы христианской морали. Недоумение и разочарование такими действиями против народного мемориала выразили представители католической и православной церквей Беларуси, протест высказали нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, актер и режиссер Павел Харланчук, другие известные люди.
После молебна у главного православного храма страны десятки верующих отправились к католическому Архикафедральному костелу Святейшей Девы Марии, возле которого также провели богослужение. Общественные активисты потом проследовали в Куропаты, где провели еще один молебен. По словам координатора гражданской кампании "Европейская Беларусь" Евгения Афнагеля, богослужения в народном мемориале теперь будут проводиться ежедневно в 19.00.
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Автор: Андрей Тимаров