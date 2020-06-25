Молдавский политик Ренато Усатый объявлен Россией в розыск

Молдавский политик и бизнесмен Ренато Усатый был объявлен в России в федеральный розыск по делу о выводе из РФ более 500 млрд рублей, сообщает в четверг, 25 июня МВД России. По словам официального представителя министерства Ирины Волк, Усатому было заочно предъявлено обвинение по статьям об организации преступного сообщества и участии в нем, а также о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или рублях на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

При этом Волк пояснила, что Следственный департамент МВД РФ продолжает расследование уголовного дела в отношении участников международного преступного сообщества, которые в 2013 - 2014 годах совершили незаконные валютные операции и вывели из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд рублей.

Преступная схема по выводу денег из РФ в Модавию

По данным следствия, члены преступного сообщества под предлогом продажи валюты перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в российских кредитных организациях денежные средства в иностранной валюте на счета банка BC Moldindconbank S.A., открытые, в том числе, в банке Bank of New York.

Затем денежные средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных юридических лиц (нерезидентов). В дальнейшем они направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества, преимущественно в страны Европы.

Организаторами этой преступной схемы следователи считают экс-председателя "Демократической партии Молдовы" (ДПМ), одного из богатейших людей страны Владимира Плахотнюка и бывшего депутата парамента Молдавии Вячеслвва Платона. Как у Плахотнюка, так и у Платона, кроме молдавского, есть еще и российское гражданство. По словам пресс-секретаря МВД РФ Ирины Волк, оба политика сейчас находятся в международном розыске.

Молдавский политик Ренато Усатый

Ренато Усатый - председатель оппозиционной "Нашей партия". В Молдове он долгое время имел репутацию пророссийского политика. С 2015 по 2018 год Усатый занимал должность примара (мэра) второго по величине города страны Бельцы. В августе 2016 года Усатый уехал из Молдавии в Россию, после того как на родине против него было возбуждено несколько уголовных дел. В конце 2018 года он покинул Россию, заявив, что президент Молдавии Игорь Додон пытается организовать его преследование.

По сведениям "Интерфакса", Усатый несколько месяцев прожил в Германии, после чего уехал - предположительно, в Румынию. В июне 2019 года, после смены власти в Молдавии, он вернулся в страну. После прокурорского допроса в Кишиневе Усатый объявил своим сторонникам об отмене ордера на его арест. Как сообщалось тогда, Усатый был освобожден при условии, что он явится в прокуратуру по первому требованию, а сам политик заявил, что готов передать прокурорам материалы "против режима Плахотнюка" и поддержать новое правительство.

Ренато Усатый о планах по его задержанию

Сам Усатый в выступлении, опубликованном 25 июня на его странице в соцсети Facebook, назвал объявление его в розыск на территории РФ "незаконным". "Меня хотят очень быстро досрочно осудить, чтобы я не мог выдвигаться ни на президентские выборы, ни на досрочные парламентские... То есть хотят решения суда, что там без права занимаемых должностей, и потом это передать в Молдавию", - заявил политик.

При этом Усатый сообщил, что, по его сведениям, с конца июня его хотят объявить в международный розыск через Интерпол.

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