Молдавия определилась с угрозами своей национальной безопасности

Молдавия намерена развивать свою обороноспособность "в тесном сотрудничестве с НАТО, Румынией и США". Она рассчитывает на "вывод российских войск из Приднестровья и замену миротворческой миссии в регионе на гражданских наблюдателей с международным мандатом". Об этом говорится в новой Стратегии национальной безопасности страны, принятой молдавским парламентом 19 июля. Однако президент Игорь Додон заранее заявил, что не подпишет этот документ. Почему глава государства не согласен с новой оборонной стратегией, одобренной парламентом, и как оценивают эксперты роли, отведенные авторами документа России и НАТО?

Угрозы безопасности Молдавии

В числе главных угроз для безопасности Молдавии и ее граждан авторы документа называют присутствие в восточном регионе страны "значительного числа сепаратистских военных и военизированных сил". Речь идет о дислоцированной на территории Приднестровья оперативной группе российских войск (ОГРВ), которая находится здесь, по мнению составителей доклада, "в противовес конституционным положениям".

Также в числе угроз значатся иностранная пропаганда, распространяемая через СМИ и соцсети; кибератаки; нелегальная миграция; нелегальная продажа оружия и т.д. Кроме того, убеждены авторы документа, "ситуация в восточных регионах Украины, а также невозможность осуществления в настоящее время конституционными властями контроля в Приднестровском регионе Республики Молдова увеличивают опасность возникновения нестабильности и искажения европейского курса Республики Молдова".

Сотрудничество с НАТО - благо или нарушение нейтралитета?

Американские военные в Молдавии во время учений "Dragon Pioneer-2016"

Среди основных партнеров Молдавии в сфере обороны и безопасности в новом законопроекте перечислены НАТО, США и Румыния. С Российской Федерацией Молдавия намерена "вести открытый и прозрачный диалог с целью выявления решений по выводу Оперативной группы российских войск и уничтожению или вывозу боеприпасов", хранящихся на территории страны. По мнению авторов стратегии, "это будет способствовать укреплению и международному признанию статуса нейтралитета" республики.

Но оппозиция, отказавшаяся голосовать в парламенте за проект новой оборонной стратегии, убеждена, что статус нейтралитета предполагает не только демилитаризацию Приднестровского региона, но и отказ от размещения на территории страны любых военных формирований - в том числе и натовских. Об этом заявил на заседании парламента 19 июля экс-президент Молдавии, коммунист Владимир Воронин.

Сходной точки зрения придерживается и член фракции социалистов Богдан Цырдя. Он обратил внимание на один из пунктов законопроекта, где говорится о решениях Варшавского саммита НАТО 2016 года, предполагающих расширение военного присутствия Альянса в Румынии. С точки зрения депутата-социалиста, неверно оценивать расширение НАТО на восток как благо для Молдавии, как это делают авторы стратегии. "Как можно говорить о нейтралитете страны, предлагая углубить отношения с альянсом?", - написал Цырдя на своей странице в соцсетях.

Российские военные в Приднестровье как угроза

Между тем политический аналитик Роман Михаеш в интервью DW напомнил, что партнерское соглашение с НАТО Молдавия подписала еще в 2008 году, и за последние 10 лет альянс реализовал здесь несколько крупных гуманитарных проектов. Молдавия, в рамках тех же договоренностей, отправляла своих военных участвовать в миротворческих миссиях альянса. Так, например, с февраля 2014 года молдавские военные участвуют в миротворческой операции KFOR, проводимой под руководством НАТО в Косово. "И это никак не затрагивало и не затрагивает нейтралитет государства", - убежден эксперт.

Михаеш уверен, что в сфере национальных интересов Молдавии лежит вывод российских миротворцев из Зоны безопасности в Приднестровье. Кроме них здесь находятся молдавские и приднестровские миротворцы, а также военные наблюдатели из Украины. "Миротворческую военную миссию нужно заменить на гражданских наблюдателей под эгидой ООН, как и говорится в стратегии", - утверждает молдавский политический аналитик.

Молдавский военный эксперт Семен Никулин в беседе с корреспондентом DW уточнил, что "в новой стратегии нет ни слова о том, что российские миротворцы представляют угрозу для страны, хотя именно вокруг них очень много спекуляций в СМИ и политических кругах. Другое дело, по его словам, - это дислоцированная на территории Приднестровья оперативная группа российских войск.

"Это подразделение расположено на территории Молдавии в нарушение конституции и воли руководства страны. Никогда Молдавия не давала согласия на размещение этой оперативной группы", - говорит Никулин.

ОГРВ со штаб-квартирой в Тирасполе является наследницей 14-й гвардейской армии ВС СССР, дислоцированной в советское время на территории Молдавии. Власти республики неоднократно обращались в международные структуры с просьбой помочь вывести из страны российский военный контингент и вывезти вооружение. По мнению Никулина, дислоцированная в Приднестровье ОГРВ действительно противоречит нейтральному статусу Молдавии и несет угрозу ее безопасности.

Почему президент Додон против стратегии безопасности

Однако официальный Тирасполь категорически против вывода российских войск с территории непризнанной республики. Как заявил в интервью местным СМИ глава приднестровского внешнеполитического ведомства Виталий Игнатьев, ОГРВ и миротворцы - часть одного механизма, и вывод войск могут создать "угрозу миру и безопасности на Днестре". Он не исключает возможности нового военного конфликта.

Пророссийски настроенный президент Молдавии Игорь Додон еще до рассмотрения стратегии в парламенте неоднократно заявлял, что не будет подписывать документ в том виде, в котором он существует. По мнению главы государства, в последнее время правительство часто указывает на угрозу безопасности Республики Молдавия со стороны Российской Федерации и Приднестровья.

"Новый законопроект только ухудшит позиции Кишинева, в том числе с точки зрения скорейшего достижения политического урегулирования приднестровского конфликта. Я обеспокоен возможностью реанимации приднестровского конфликта с тем, чтобы втянуть в него Россию", - цитируют молдавские и российские СМИ слова молдавского президента.

По молдавскому законодательству, президент может только один раз отказаться от ратификации поддержанного депутатами документа и вернуть его на пересмотр в парламент. Если народные избранники снова поддержат законопроект, глава государства обязан будет его подписать. Если он откажется и в этот раз, его обязанности временно переходят к премьер-министру или спикеру парламента, которые и утвердят новый закон.

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