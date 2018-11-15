Молдавия обвинила российский фонд "Открытый диалог" в диверсии

Российский фонд "Открытый диалог" вел диверсионную деятельность против Молдавии с вовлечением оппозиционных политиков и гражданских активистов. Такой вывод содержится в обнародованном в пятницу, 16 ноября, докладе специальной комиссии молдавского парламента, которая расследовала деятельность фонда на территории страны. Комиссия также пришла к выводу, что "Открытый диалог" финансировал правые проевропейские оппозиционные партии - "Действие и солидарность" (Partidul "Actiunea si solidaritate" - PAS) во главе с Майей Санду и "Достоинство и правда"(Demnitate si adavar - DA) под руководством Андрея Нэстасе. О причинах создания молдавским парламентом спецкомиссии по расследованию деятельности российского фонда, ее выводах и их последствиях - DW.

По следам публикаций молдавских СМИ

Решение создать спецкомиссию по расследованию деятельности фонда "Открытый диалог" в Молдавии было принято в октябре, после того как в местных СМИ появилась информация о депортации из Польши учредителя и руководителя фонда Людмилы Козловской и ее связях с молдавской оппозицией.

Майя Санду и Андрей Нэстасе на митинге в Кишиневе (фото из архива)

Еще в августе масс-медиа, близкие к правящей в Молдавии Демпартии, сообщали, что "Открытый диалог" лоббировал интересы "рейдера №1 в СНГ" бизнесмена Вячеслава Платона, осужденного в 2016 году за мошенничество и отмывание денег. "Фонд пытался представить Платона жертвой политических репрессий, его позиционировали как человека, чьи права были нарушены. Это делалось, чтобы ввести в заблуждение европейские структуры", - заявил с трибуны парламента депутат Демпартии Игорь Время, представляя 16 ноября отчет о работе спецкомиссии.

По словам депутата, обвинения СМИ в адрес фонда и его руководителя подтвердились. С помощью "Открытого диалога" спецслужбы иностранных государств вели диверсионные действия против госорганов Молдавии, указал Время. По его словам, в различных европейских структурах Козловская лоббировала документы, содержащие критику молдавского руководства. А правые оппозиционные партии PAS и DA получали от фонда финансирование, но не декларировали его. Часть работы комиссии велась при закрытых дверях, "из-за содержащейся в документах секретной информации".

Члены комиссии предложили Генпрокуратуре внимательно изучить ее отчет, пояснив: не исключено, что люди, фигурирующие в итоговом докладе, нарушили молдавские законы и должны быть привлечены к ответственности.

Чем занимается фонд "Открытый диалог"

Между тем, как заявила в одном из телеинтервью Людмила Козловская, молдавские власти обратили на фонд внимание только тогда, когда ЕС ввел финансовые ограничения в отношении Молдавии за несоблюдение прав человека. "Тогда риторика изменилась, нам начали говорить, что мы вмешиваемся в политику Молдовы, что дезинформируем представителей Европейского парламента и Европейской комиссии", - цитируют молдавские СМИ слова главы "Открытого диалога". В июле нынешнего года Еврокомиссия приняла решение о приостановке Кишиневу финансовой помощи в размере 100 миллионов евро.

В июле 2018 года Еврокомиссия приостановила выделение Кишиневу финансовой помощи на 100 млн евро

2 ноября фонд "Открытый диалог" выступил с заявлением в адрес спецкомиссии молдавского парламента. Как говорится в распространенном документе, фонд "ведет защиту на международном уровне более 20 дел, где четко видна политическая мотивация, факты нарушения прав человека, гражданских свобод". Кроме того, подчеркивается в заявлении фонда, "одна из главных задач нашей организации - добиваться в отношении правительств финансовых санкций, заморозки финансовой помощи от ЕС, МВФ и Всемирного банка в случае нарушений прав человека, гражданских свобод, отсутствия реальных реформ". Правозащитные организации, напоминают авторы заявления, не вмешиваются во внутренние дела государств, а "указывают на нарушение международных обязательств представителями того или иного государства".

Несмотря на заверения авторов заявления в готовности фонда к сотрудничеству, его представители не были приглашены на парламентские слушания в Кишинев.

"В стиле кремлевской пропаганды"

По мнению политического аналитика Романа Михаеша, "посредством фонда "Открытый диалог" производились враждебные действия против Украины, Польши, Молдавии, и это нормально, что парламент отреагировал на ситуацию". "Именно Козловская, выступая на различных европейских конференциях и конгрессах, призывала ЕС приостановить финансирование Молдавии, лоббируя интересы оппозиции", - отметил Михаеш в интервью DW.

И напомнил, что в октябре против Людмилы Козловской в Украине было открыто уголовное дело, ей инкриминируется нарушение целого ряда статей Уголовного кодекса. А ранее, в сентябре, она была депортирована из Польши. "Молдавские власти тоже должны адекватно отреагировать, в том числе на политиков, которые получали от фонда какие-то субсидии", - уверен Михаеш.

С его оценкой не все согласны. Выводы спецкомиссии о финансировании "Открытым диалогом" оппозиционных молдавских партий - "это ложь правящей Демпартии в стиле кремлевской пропаганды", отмечается в распространенном пресс-релизе партии PAS. А Андрей Нэстасе, лидер оппозиционной партии DA, которая также упоминается в отчете парламентской комиссии, заявил в интервью DW, что "парламентская комиссия занимается политической манипуляцией". Как, впрочем, и весь парламент "который уводит внимание граждан от поиска пропавшего миллиарда, например".

Суета перед выборами в Молдавии

С точки зрения экс-представителя Молдавии в Совете Европы, политического аналитика Алексея Тулбуре, выводы спецкомиссии связаны с целями молдавского руководства избавиться от конкурентов на выборах в парламент, которые пройдут в феврале 2019 года. "Они хотят снять с выборов реального конкурента - партию DA и ее лидера Андрея Нэстасе, - поделился эксперт с DW своей точкой зрения. - Его обвинят в связях с ФСБ и незаконном финансировании партии из-за рубежа". Снять таким же образом более известную в Европе и США Майю Санду власти побоятся, прогнозирует бывший дипломат.

Ситуация, когда в самый канун парламентских выборов с гонки снимали кандидата, обвинив в незаконном финансировании его партии, в Молдавии уже имела место. В 2014 году незадолго до голосования с выборов сняли "Нашу партию", которую возглавлял российский бизнесмен Ренато Усатый.

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