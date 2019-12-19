 МОК призвал спортивный суд в Лозанне вынести однозначный вердикт по России | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

МОК призвал спортивный суд в Лозанне вынести однозначный вердикт по России

Позиция Спортивного арбитражного суда по решению WADA отстранить Россию от крупнейших международных соревнований не должна допускать толкований, считает президент Международного олимпийского комитета.

Флаг России и олимпийская символика на зимней Олимпиаде в Сочи

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, отстранять либо не отстранять Россию от крупнейших международных соревнований должно быть предельно четким и не допускать каких-либо толкований. С таким призывом выступил на пресс-конференции в пятницу, 10 января, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (Thomas Bach).

Позиция CAS должна быть "безупречной", в противном случае дело может стать предметом разбирательств в других судах, добавил Бах. Кроме того, спортивные федерации смогут трактовать решение суда в Лозанне по-разному, что приведет к "полной сумятице", подчеркнул президент МОК.

Решение WADA по России касается двух Олимпиад и футбольного ЧМ-2022

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года отстранил Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на 4 года. Представители WADA сочли доказанными манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной агентству в январе. В этой базе содержались сведения о результатах допинг-тестов российских спортсменов, полученных с января 2012 по август 2015 года.

Контекст

Россию отстранили от международных соревнований на 4 года. Мир спорта возмущен: кто-то требует более суровых мер, кто-то фантазирует об "альтернативной Олимпиаде". DW собрала реакцию. (09.12.2019)

Шансов переубедить руководство WADA у Москвы почти не осталось. Как Россия должна была бы вести себя, если обвинения в ее адрес и правда были бы оговором, рассуждает Иван Преображенский. (26.11.2019)

Таким образом, российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на летней Олимпиаде в Токио в 2020 году, зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года, а также на чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году. К участию допустят лишь тех атлетов, которые докажут, что не причастны к допинговым нарушениям. Они смогут выступать на Играх и мировых первенствах под нейтральным флагом и без российского гимна.

Россия в конце декабря 2019 года уведомила WADA о своем несогласии с решением об отстранении. Агентство 9 января передало официальное письмо российской стороны в суд в Лозанне.

Смотрите также:

  • символы Игр в Сочи на церемонии закрытия Олимпиады

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    "Грязная" победа в Сочи?

    15 российских спортсменов, выигравших медали на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, принимали допинг во время соревнований. Об этом в интервью The New York Times рассказал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. По его словам, в РФ была разработана государственная допинговая программа, одобренная на высшем уровне, для победы в общем медальном зачете Игр.

  • Григорий Родченков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Механизм обмана

    Всего в "допинговой программе" оказались десятки российских спортсменов. По утверждениям Родченкова, они принимали "коктейль" из трех анаболических стероидов, смешанных с алкоголем. Мужчины - с виски Чивас, женщины - с Мартини Вермут. Так допинг быстрее всасывался в кровь, а окно обнаружения уменьшалось. "Грязные" допинг-пробы тайно подменялись на "чистые" при участии сотрудников спецслужб РФ.

  • Александр Легков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Имена "героев": лыжник, …

    Пока The New York Times назвала имена лишь трех "героев" нового допингового скандала со слов Родченкова. Среди них, например, лыжник Александр Легков, выигравший в Сочи золото в гонке на 50 км.

  • Александр Третьяков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …скелетонист, ….

    Еще один победитель зимних Олимпийских игр в Сочи, скелетонист Александр Третьяков также, по заверениям Родченкова, был в числе принимавших допинг в ходе соревнований.

  • Александр Зубков и Алексей Воевода

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …и два ветерана-бобслеиста

    В статье NYT говорится о "двух ветеранах-бобслеистах, выигравших два золота". Имя одного из них, Александра Зубкова, упоминается напрямую. Не составляет труда установить и имя второго. Вероятно, это Алексей Воевода, партнер Зубкова по бобслейным "двойке" и "четверке". Вместе они победили на Играх в Сочи в обеих дисциплинах (в соревнованиях "четверок" им помогали еще два партнера по команде).

  • женская сборная России по хоккею

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Хоккеистки - без медалей, но под допингом?

    Не все спортсмены из "допинговой программы" сумели принести России медали на Играх в Сочи. Так, женская сборная России по хоккею, которая якобы тоже принимала "коктейль" Родченкова, заняла лишь шестое место.

  • Илья Черноусов

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    И снова лыжники

    Триумфатор Игр Александр Легков был не единственным российским лыжником, принимавшим допинг во время соревнований в Сочи в 2014 году. Родченков утверждает, что к использованию запрещенных препаратов прибегали 14 членов лыжной сборной России. Правда, пока имена остальных "грязных" лыжников обнародованы не были.

  • логотип IAAF

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Уже очередной допинг-скандал

    Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 01:42

Арбитраж в Лозанне: оправдали ли окончательно российских атлетов?

Контекст

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

Результаты Игр-2014 в Сочи стали триумфом российского спорта. Однако откровения экс-главы антидопинговой лаборатории в Москве заставляют иначе взглянуть на итоги зимней Олимпиады. (13.05.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Россия стала чемпионом мира в танцах на колясках  

Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах российских футболистов  

Арбитраж в Лозанне: оправдали ли окончательно российских атлетов?  

Также по теме

Symbolbild | WADA entscheidet über Olympia-Bann für Russland

РУСАДА не согласно с санкциями WADA в отношении России 19.12.2019

Всемирное антидопинговое агентство отстранило сборную России от Олимпиад на 4 года. Наблюдательный совет РУСАДА направит общему собранию рекомендацию о несогласии с решением WADA.

Schweiz Hauptsitz Internationales Olympisches Komitee in Lausanne

МОК призвал Россию предоставить необработанные данные допинг-проб 08.12.2019

Анализ необработанных допинг-проб позволит оценить весь масштаб допинговых манипуляций в РФ, заявили участники Олимпийского саммита в Лозанне.

Symbolbild | WADA entscheidet über Olympia-Bann für Russland

К чему могут привести санкции WADA в отношении России 09.12.2019

WADA 9 декабря примет решение о введении санкций против российских спортсменов из-за допингового скандала. О каких мерах идет речь и кого они могут затронуть - в материале DW.

Реклама

Самые читаемые

В Сети появилось видео вероятного удара ракеты по украинскому лайнеру  

Российские танцовщицы в Египте: причина феноменального успеха  

"Русская мафия" в ФРГ: как выходцы из СССР доминируют в преступном мире  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно