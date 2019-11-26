 МОК призвал Россию предоставить необработанные данные допинг-проб | Новости из Германии о России | DW | 08.12.2019

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Россия

МОК призвал Россию предоставить необработанные данные допинг-проб

Анализ необработанных допинг-проб позволит оценить весь масштаб допинговых манипуляций в РФ, заявили участники Олимпийского саммита в Лозанне.

Штаб-квартира МОК в Лозанне

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортивное руководство РФ предоставить необработанные данные попавших под подозрение допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории. Оценка этих данных позволит оценить весь масштаб допингового скандала в России и послужит основой для санкций в отношении отдельных спортсменов, говорится в декларации, принятой по итогам 8-го Олимпийского саммита в Лозанне в субботу, 7 декабря.

Обсуждая предстоящее заседание Всемирного антидопингового агентства (WADA), участники "решительно осудили действия лиц, ответственных за манипулирование данными базы Московской антидопинговой лаборатории до их передачи WADA в январе 2019 года". По их мнению, манипуляции с допинг-пробами являются "нападением на спорт", за которое необходимо ввести "самые жесткие санкции в отношении виновных".

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что "в конечном итоге должно быть достигнуто полное правосудие, чтобы виновные были надлежащим образом наказаны, а невиновные - полностью защищены". Соответствующая часть заседания проходила без участия главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, указывается в декларации.

Решение о санкциях будет принято 9 декабря

9 декабря пройдет заседание WADA, на котором будет решен вопрос о новых санкциях в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В конце ноября Комитет WADA по соответствию (CRC) рекомендовал исполнительному комитету организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на 4 года. Эксперты пришли к выводу, что Россия намеренно манипулировала базой данных Московской антидопинговой лаборатории с целью скрыть положительные тесты на допинг.

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Если данная рекомендация будет принята, то российские спортсмены в лучшем случае смогут выступать на международных стартах, в том числе на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году, только под нейтральным флагом. России могут также запретить организацию крупных международных спортивных турниров, а российским спортивным чиновникам - посещение международных соревнований.

В январе 2019 года Россия передала WADA базу данных антидопинговой лаборатории с результатами допинг-тестов российских спортсменов, полученных с января 2012 по август 2015 года. В сентябре Всемирное антидопинговое агентство заявило о сомнениях в подлинности некоторых сведений в этой базе данных.

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    Автор: Григорий Аросев


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Декларация по итогам 8-го Олимпийского саммита

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