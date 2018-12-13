 МОК перераспределил медали Олимпиады в Сочи среди бобслеистов | Новости из Германии о России | DW | 28.03.2019

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Россия

МОК перераспределил медали Олимпиады в Сочи среди бобслеистов

В пользу латышей, американцев и британцев распределены медали, которых россиян лишили в соревнованиях бобслеистов из-за нарушения антидопинговых правил в Сочи.

Российские бобслеисты на Олимпиаде в Сочи

Российские бобслеисты на Олимпиаде в Сочи

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) перераспределил медали, которых лишили нескольких российских спортсменов за допингового скандала на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Об этом в среду, 27 марта, сообщил на своем сайте Национальный олимпийский комитет США, получивший соответствующее уведомление от МОК.

Контекст

Суд отклонил апелляцию, поданную Олимпийским комитетом России против восстановления бобслеиста Александра Зубкова в статусе олимпийского чемпиона на территории РФ. В ОКР отказались комментировать решение суда. (11.01.2019)

Российские спортсмены обвиняются в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи. Один из отстраненных, Александр Зубков, занимает пост главы Федерации бобслея России. (14.12.2018)

Поводом к отстранению может стать вердикт Мосгорсуда, восстановившего бобслеиста Зубкова в статусе олимпийского чемпиона на территории России. (06.12.2018)

Дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда в ноябре 2017 года признала виновными в нарушении антидопинговых правил и аннулировала результаты российских бобслеистов Александра Зубкова, Алексея Воеводу, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева, Ильвира Хузина. Зубков и Воевода завоевали в Сочи две золотые медали - в соревнованиях двоек и четверок.

Теперь, по решению МОК, в соревнованиях двоек золотые медали завоевали швейцарцы Беат Хефти и Алекс Бауман, серебряные медали получат американцы Стивен Лэнгтон и умерший в 2017 году Стивен Холкомб, бронзовые медали присуждены латышам Оскару Мелбрадису и Дауманту Дрейшкенсу.

В соревнованиях четверок золото получили спортсмены из Латвии Мелбрадис, Дрейшкенс, Арвис Велкасте и Янис Стренга. Серебро МОК присудил четверке американцев, в которой кроме Лэнгтона и Холкомба были Кертис Томашевич и Кристофер Фогт. Бронзы удостоены британцы Джон Джеймс Джексон, Стюарт Бенсон, Брюс Таскер и Джоел Фирон.

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    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

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    Автор: Илья Коваль


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