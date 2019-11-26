 МОК выступил за жесткие санкции за махинации с допинг-пробами в РФ | Новости из Германии о России | DW | 26.11.2019

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Россия

МОК выступил за жесткие санкции за махинации с допинг-пробами в РФ

Считая, что ответственность за манипуляцию данными Московской антидопинговой лаборатории несут российские власти, МОК выступил за допуск "чистых" спортсменов к Олимпиаде в Токио.

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Из-за подмены допинг-проб в Московской антидопинговой лаборатории российские спортсмены могут не попасть на Олимпиаду 2020 в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) самым суровым образом осуждает действия тех, кто несет ответственность за манипуляции, проделанные с данными допинг-проб российских спортсменов в Московской антидопинговой лаборатории перед тем, как их предоставили Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в январе 2019 года. Об этом говорится в официальном заявлении МОК, опубликованном во вторник, 26 ноября.

Вопиющие манипуляции подрывают доверие к спорту как такому и является надругательством над спортивным движением по всему миру, подчеркивается в документе. По словам представителей МОК, комитет будет готов поддержать самые жесткие санкции против всех, кто несет ответственность за эти манипуляции.

WADA и МОК считают, что ответственность за махинации с допинг-пробами в РФ несут власти, а не ОКР

Ссылаясь на доклад, подготовленный комитетом по соответствию WADA, представители МОК напомнили, что ответственность за обеспечение подлинности данных о допинг-тестах российских спортсменов несут власти РФ. В связи с этим, а также потому, что специалисты Всемирного антидопингового агентства не нашли никаких признаков нарушений со стороны Олимпийского комитета России (ОКР) или его отдельных членов, МОК поддержал предложение WADA допустить к Олимпийским играм "чистых" спортсменов из РФ, дав им возможность выступить там под нейтральным флагом.

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25 ноября Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполнительному комитету организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, дав возможность спортсменам, не замеченным в допинге, принимать участие в спортивных состязаниях под нейтральным флагом.

Если на заседании исполкома WADA 9 декабря рекомендация будет принята, то России также запретят организацию крупных международных спортивных турниров, а российским спортивным чиновникам - посещение международных соревнований.

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    Автор: Григорий Аросев


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Допинговый скандал: российские спортсмены останутся без Олимпиады? DW Новости

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Российские олимпийцы: потенциальные медалисты, не попавшие в Бразилию

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Ссылки в интернете

Заявление МОК относительно санкций за манипуляции с допинг-пробами в РФ

Заявление МОК относительно санкций за манипуляции с допинг-пробами в РФ

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Допинговый скандал: российские спортсмены останутся без Олимпиады? DW Новости  

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