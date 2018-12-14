Может ли погода изменить ход истории?

"Погода делает историю"- так называется книга Роналда Д. Герсте, в которой рассказывается о природных катаклизмах, серьезно повлиявших на ход истории, исход войн и сражений, судьбу империй. Речь идет о самых разных эпохах, о чуме во времена византийского императора Юстиниана, упадке цивилизации майя, разгроме испанской Армады, бесславных военных кампаниях - Наполеона в 1812 году и Гитлера в 1941-м, о наводнениях, ураганах и засухах...
Разгром испанской Армады
Одна из самых поразительных погодно-исторических вех в истории - это поход гигантской испанской флотилии - "Непобедимой Армады" - к британским берегам. Погода с самого начала не благоприятствовала испанцам. В ноябре 1578 года еще только готовившуюся к походу флотилию разнес сильный ураган. Он серьезно повредил более ста кораблей. Шторма в марте и сильные майские ветры еще больше уменьшили силы Армады.
Тем не менее, ее 129 парусников по-прежнему представляли грозную силу. Англичанам, правда, удалось мобилизовать почти 200 кораблей, но они были значительно меньше испанских. Главное их преимущество по сравнению с противником - большая маневренность. Именно она вкупе с погодой, которая по-прежнему исключительно не благоприятствовала испанцам, и стала причиной разгрома "Непобедимой Армады". Уходя от британского обстрела, испанские галеоны вышли в открытое море, подгоняемые сильным попутным ветром. Он помешал потрепанной, но все же грозной Армаде вернуться к британским берегам. А вернуться к родным, испанским берегам им не дал Гольфстрим. Это течение преграждало флотилии путь на юг.
Корнелис Клас ван Виринген. "Морской бой"
Снова начались сильные шторма, и множество испанских кораблей оказались выброшенными на каменистые берега и прибрежные мели Ирландии. Лишь половине Армады удалось вернуться домой. Причем только 7 кораблей можно считать боевыми потерями. Остальные пали жертвами плохой погоды - или, как считали противники католицизма, "божественного вмешательства в дела природы". Более 5 тысяч человек утонули, сотни умерли от ран и болезней. И хотя испанское военное могущество не было сломлено окончательно, и испанцы еще нанесли англичанам несколько чувствительных поражений, все же разгром "Непобедимой Армады" можно считать началом конца. Вскоре Британия на целых триста лет стала владычицей морей.
Дураки и дороги
Особенно не везло с погодой Наполеону. Разумеется, проливные дожди лишь отчасти виноваты, например, в его поражении при Ватерлоо, но тем не менее... Энтузиасты даже подтвердили экспериментально: эффект от мощного французского артиллерийского обстрела в начале битвы оказался очень слаб именно потому, что ядра не рикошетили в размокшей земле, осколки буквально вязли в грязи, которая вдобавок поглощала ударную волну. Конечно, это месиво под ногами мешало и армии Веллингтона, но все же войска Наполеона из-за избранной императором тактики пострадали от погоды в большей степени.
Еще более однозначна ситуация, когда речь идет о провале русской кампании Наполеона 1812 года. Он сам позже писал о зиме и морозе как о главных факторах поражения, и историки об этом писали, и Александр Сергеевич Пушкин упомянул:
"Гроза двенадцатого года
Настала - кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?"
Роли "русского погодного экстрима" (выражение Роналда Д. Герсте) в судьбе Наполеона в книге посвящена отдельная глава. Перерывший множество архивных материалов, прочитавший десятки воспоминаний современников, американский историк делает вывод: да, погода действительно была одним из решающих факторов поражения Наполеона в России. Но не единственным. Очень важную роль сыграли храбрость русских солдат, патриотический подъем народа и умная тактика сначала Барклая-де-Толли, а потом Кутузова: они избегали решающего сражения и выматывали противника.
Януарий Суходольский. "Переправа войск Наполеона через Березину"
Что касается погоды, то, оказывается, не русская зима сгубила 600-тысячную армию Наполеона, а русское лето и русская осень. Точнее говоря, - плохая подготовка французов к походу в Россию вкупе с природными катаклизмами. В июле 1812 года, в начале вторжения, стояла страшная жара, мучительная для солдат Наполеона и губительная для лошадей, которых в начале кампании в "великой армии" насчитывалось около 150 тысяч: трава была выжжена, колодцы высохли, и лошади оказались без корма и воды. Они умирали тысячами, и их раздувшиеся трупы лежали вдоль дороги, по которой наступала на Москву (точнее, брела в тучах удушающей пыли) армия Наполеона. К концу июля, всего через месяц после вторжения, из строя выбыли 80 тысяч солдат и офицеров. Не боевые раны были тому причиной, а тиф и другие инфекционные болезни.
Из-за 40-градусной жары в августе Наполеон решил изменить планы явно провалившегося "блицкрига" и остановился на отдых в Витебске. Потом ему, наконец, удалось ввязаться в долгожданную битву под Смоленском. Он как будто выиграл ее - как и чуть позже битву при Бородино. Но какой ценой! "Великая армия" фактически перестала существовать как боевая единица. Из-за недостатка лошадей отстали обозы с боеприпасами и провиантом, солдаты были совершенно деморализованы. Наполеон решил спасти хотя бы остатки своего войска. В середине октября он оставил Москву и начал отступление. И тут снова вмешалась погода. Пошли затяжные дожди, дороги превратились в сплошное месиво, а 4 ноября выпал первый снег. Началась зима. Но к тому времени судьба русской кампании уже была решена. Снег, мороз и метели только довершили разгром Наполеона - и, в конечном итоге, судьбу его империи.
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Автор: Максим Нелюбин