Может ли минимализм спасти планету?

Если бы все жители Земли потребляли столько ресурсов, сколько среднестатистический немец, человечеству понадобилось бы почти три планеты. А с американским стилем жизни - и все пять. Таковы подсчеты Global Footprint Network - портала, который сравнивает потребление ресурсов людьми, государствами и их экономиками с тем, что Земля в состоянии воспроизвести. Но что, если бы человечество стало вести другой образ жизни - сократило потребление и обходилось бы меньшим количеством вещей?

Без дивана и кровати

У блогера-минималиста и автора подкастов Элизы Штангль (Elisa Stangl) дома нет ни дивана, ни даже кровати. Вместе со своей семьей - мужем и двухлетней дочерью - она спит на тонком японском мате "татами" в небольшой квартире на юге Германии.

Элиза Штангль хочет быть ближе к природе

"У нас немного вещей," - говорит она DW. Штангль начала практиковать минималистский образ жизни еще будучи студенткой. Тогда ее побудили к этому скорее финансовые причины, а не желание сохранить окружающую среду. Ощущение, что ей гораздо лучше живется с меньшим количеством вещей, усилилось, когда она начала путешествовать.

"Я поняла, что вполне обхожусь теми вещами, которые помещаются у меня в рюкзаке, - говорит Штангль. - Тогда я подумала: а зачем же мне больше вещей дома?". Без обилия вещей Элиза и ее семья могут больше времени уделять тому, что для них действительно важно. По ее словам, минималистский образ жизни не только дешевле, но и высвобождает время для занятий хобби, будь то путешествия или изучение природы. А еще для Штангль минимализм напрямую связан с бережным отношением к окружающей среде.

"Осознанная жизнь касается не только отдельных людей, - говорит она. - Если вы начинаете жить осознанно, то понимаете, что нужно уважать природу, потому что вы - ее часть, и она вам что-то дает. А вы должны отдавать ей что-то взамен".

Что мотивирует минималистов

Помимо тренда на уборку и ведение домашнего хозяйства, основоположницей которого была японская специалист по организации быта Мари Кондо, растет и мода на выбрасывание ненужных вещей. Философия проста - жить минималистски, зато более полноценно.

Обилие вещей не всегда в радость

Авторы бесчисленных публикаций, видеоблогов и подкастов на эту тему редко акцентируют внимание на экологических последствиях минималистского образа жизни. На первом плане для них - личные выгоды от уменьшения количества вещей. На это указывают исследования ученых университета Дьюка в США.

"Как правило, люди начинают увлекаться минимализмом в интересах своего собственного психологического благополучия, например, чтобы уменьшить стресс и добиться ясности ума", - говорит DW главный автор исследования Эйми Шабо. По ее словам, однако, чем больше они практикуют такой образ жизни, тем больше их начинают мотивировать этические факторы или забота об окружающей среде.

Эксперты университета опросили 800 человек, большинство из которых - жители США. "Лишь около 10% респондентов заявили, что забота об окружающей среде была их основной мотивацией перейти к минимализму, - рассказала Шабо. - Для 70% опрошенных это было только одним из мотивирующих факторов".

Счастье не зависит от потребления

Даже если сохранение окружающей среды не является главной мотивацией минималистов, сокращение потребления в любом случае хорошо для планеты. Исследование 2015 года показало, что более 60% глобальных выбросов парниковых газов обусловлено деятельностью домашних хозяйств - транспорт, продукты питания, бытовые товары, при производстве которых в атмосферу выбрасывается углекислый газ.

С развитием мировой экономики потребление растет не только в развитых странах. Чем больше у людей денег, тем больше они покупают. Но это не обязательно делает их счастливыми. Как показывают исследования, более высокий доход и большая покупательная способность лишь до определенной степени увеличивают ощущение благополучия. В целом же растущая тенденция к минимализму говорит о том, что все больше людей разочаровываются в обществе потребления.

В своей книге "Счастливые люди - счастливая планета", опубликованной в 2014 году, профессор Тереза Белтон из университета Восточной Англии утверждает, что те факторы, которые оказывают наибольшее влияние на благополучие людей, не наносят вреда окружающей среде.

"Факторы, которые создают и поддерживают чувство благополучия, я называю нематериальными активами", - говорит она DW. Примеры таких "активов" - хорошие взаимоотношения между людьми и контакт с природой. "Быть творческим, иметь чувство общности, цели и смысла, жить активной жизнью - эти вещи не требуют материального потребления, или требуют его очень мало", - поясняет она.

Для своей книги профессор опросила более 100 жителей Великобритании, которые решили сократить свое потребление. В отличие от результатов ученых университета Дьюка в США, ее исследование показало, что экологические проблемы послужили для опрошенных самым распространенным мотивом перехода на минималистский образ жизни.

Планете нужна перемена общественного сознания

"Если бы мы - как на индивидуальном, так и на общественном уровне - сделали своим приоритетом благополучие, а не материальное обогащение, мир был бы гораздо лучше во всех отношениях", - говорит Тереза Белтон.

Даже те минималисты, для которых забота об окружающей среде не была основной мотивацией, признают, что стремятся к сознательной, ценностно ориентированной жизни. Так что для тех, кто давно мечтает избавиться от беспорядка и угрызений совести за вред, причиняемый природе, сокращение потребления станет скорее облегчением, чем жертвой.

А вот на государственном уровне, убеждена Тереза Белтон, следовало бы прилагать больше усилий не к росту финансовых и материальных показателей, а к повышению благополучия людей. Это помогло бы перевести мировую экономику из русла потребления в русло борьбы с климатическим кризисом.

Смотрите также:

Арт-проект во спасение планеты Земля Айсберг у берегов Гренландии Гренландский ледяной щит, возраст которого оценивается в более чем 100 тысяч лет, тает с катастрофической быстротой и, по оценкам ученых, может исчезнуть уже в недалеком будущем. Причина тому - глобальное потепление. Это фото айсберга у берегов Гренландии - один из снимков, выполненных Барбарой Домбровски (Barbara Dombrowski) в рамках ее арт-проекта "Tropic Ice".

Арт-проект во спасение планеты Земля Люди и окружающая среда Фотограф из Гамбурга Барбара Домбровски колесит по всему миру, чтобы запечатлеть изменения, к которым приводит потепление климата планеты. Здесь изображены люди из южного полушария Земли в ландшафте северного полушария. Фотограф избегает шокирующих снимков. По словам Барбары Домбровски, она хочет вызвать у людей не ужас, а осознание того, насколько важна эта тема - изменение климата.

Арт-проект во спасение планеты Земля Портрет жителя Амазонии в Арктике Своеобразным памятником кажется этот красующийся среди таящих арктических ледников деревянный каркас с портретом жителя Амазонии - региона в Латинской Америке, где растут самые большие в мире тропические леса. Это самый мощный производитель кислорода на Земле, "легкие" нашей планеты. Но леса эти - в опасности, потому что нещадно вырубаются.

Арт-проект во спасение планеты Земля Засуха в Эфиопии Засухи - нередкое явление в Эфиопии, а из-за глобального потепления они еще больше участились. И питьевая вода для жителей этой восточноафриканской страны - на вес золота. Когда доступа к чистой воде нет, для питья используется вода из загрязненных водоемов. В результате вспыхивают эпидемии холеры.

Арт-проект во спасение планеты Земля Восточноафриканские дети Засуха в Восточной Африке оборачивается неурожаем, что обрекает людей на голод. Особенно страдают дети. Семьи, у которых хватает сил, отправляются за помощью в центры для беженцев. Чтобы добраться туда, порой им приходится преодолевать сотни километров. Многие погибают в пути.

Арт-проект во спасение планеты Земля Водители рикш на Филиппинах Такой вид транспорта, как рикша, широко распространен на Филиппинах. Особой популярностью он пользуется среди туристов. Вождение рикши - очень тяжелый физический труд. За день водителю приходится преодолевать до полусотни километров. Из-за загрязненного выхлопными газами воздуха многие страдают заболеваниями легких и дыхательных путей.

Арт-проект во спасение планеты Земля Встреча на базаре В рамках своих проектов Барбара Домбровски отправляется в самые разные уголки планеты и много общается с простыми людьми. Они рассказывают фотохудожнице о своей жизни и проблемах, с которыми приходится сталкиваться. На этом снимке она запечатлена во время разговора с мамой и дочкой, торгующими овощами на одном из филиппинских базаров.

Арт-проект во спасение планеты Земля Юные филиппинцы Около четверти жителей Филиппин живут за чертой бедности. Чтобы прокормить семью, взрослым нередко приходится работать по 10-12 часов в сутки. Поэтому многие дети предоставлены сами себе.

Арт-проект во спасение планеты Земля Дети и будущее планеты Проблемы экологии волнуют детей во всем мире. По инициативе экологического движения Fridays for Future, основанного юной шведской активисткой Гретой Тунберг, подростки выходят на акции в защиту климата. Дети не желают равнодушно смотреть на то, как гибнет наша планета. Автор: Наталия Королева

