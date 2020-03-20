Могут ли власти ФРГ ограничить права граждан из-за пандемии коронавируса

Власти Баварии, объявив чрезвычайное положение на территории этой федеральной земли, на сегодня пошли дальше всех в Германии в борьбе с распространением коронавируса. Баварский премьер Маркус Зёдер (Markus Söder) так описал одну из основных целей принятых мер: пожарные и сотрудники всех аварийных и спасательных служб теперь могут быть подчинены единому руководству - или, по крайней мере, их будет легче собрать вместе. Обычно за это ответственны муниципалитеты, округа или города.

Кроме того, все больницы в Баварии теперь, так сказать, находятся под контролем властей. Их персонал должен полностью сосредоточиться на борьбе с коронавирусом. В процессе борьбы с распространением SARS-CoV-2 могут быть составлены - не только в Баварии - списки вышедших на пенсию врачей или врачей общей практики для задействования их в случае крайней необходимости. Частных лиц тоже могут обязать оказывать помощь! Но в деталях есть различия, так как в каждой федеральной земле действует собственный закон о защите граждан в случае катастроф и стихийных бедствий.

Что позволено немецкому государству в случае чрезвычайной ситуации

На федеральном уровне на данный момент действует закон об инфекционной защите населения, принятый в 2001 году. И уже он сам по себе способен в определенных случаях привести к серьезному ограничению основных прав и свобод граждан ФРГ. Согласно статье 17-й, это касается свободы передвижения и свободы собраний, а также неприкосновенности жилища.

Маркус Зёдер на пресс-конференции. В Баварии уже объявлено чрезвычайное положение

Запрет на собрания (численностью свыше 50 человек) в Германии уже вступил в силу. Карантин для тех лиц, которые, не исключено, инфицированы SARS-CoV-2, также проходит в соответствии с указанным законом. Возможно и объявление на всей территории страны комендантского часа, чего еще пока не произошло.

При катастрофах или стихийных бедствиях, на случай которых, как уже выше упоминалось, в каждой федеральной земле принят собственный закон, возможно введение дополнительных ограничений. Так называемая конфиденциальность коммуникации (Fernmeldegeheimnis) может быть временно отменена, поэтому уполномоченные органы могут прослушивать телефонные разговоры. Помимо этого, также может быть ограничено право собственности - на дом или земельный участок.

Меркель может объявить о введении чрезвычайногоположения

Хотя в Германии нет федерального закона о стихийных бедствиях, в стране действуют так называемые законы о чрезвычайном положении. В них проводятся разграничения между разными видами угроз - как внутренними, так и внешними, такими как, например, эпидемия или военное нападение. Этот пакет законов - как дополнение к Конституции ФРГ - был принят только в 1968 году. И после бурных дискуссий - Веймарская республика и нацистская диктатура все еще были у всех на памяти - сохранялось серьезное беспокойство относительно возможного нового авторитарного государства.

Очередь у центра тестирования на коронавирус во Франкфурте-на-Майне

Законы о чрезвычайном положении регулируют, в частности, то, как федеральные земли могут помогать друг другу, например силами полиции. Согласно этим законам, федеральное правительство также может брать под контроль проведение операций и задействовать подразделения бундесвера внутри страны, что в ином случае делать запрещено. Берлин в период действия чрезвычайного положения вправе давать указания федеральным землям. Таким образом, распределение полномочий между федеральным правительством и правительствами земель будет оформлено по-новому, в сторону большей централизации.

Введение чрезвычайного положения повлечет за собой и значительные ограничения основных прав и свобод. Например, это может коснуться тайны переписки. Кроме того, граждане могут быть временно лишены права свободно передвигаться. Чрезвычайное положение в Германии может объявить федеральное правительство, чего пока еще ни разу не было в истории ФРГ.

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