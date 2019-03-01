Много ли преступников среди беженцев в Германии?

Российские СМИ продолжают пугать аудиторию беженцами, которые якобы захлестнули Европу волной преступности. 1 марта с большой публикацией на эту тему выступила газета "Известия". В статье под заголовком "Что за напасть: полиция Европы боится преступников-иммигрантов" Владислав Крылов утверждает, что "в современной Европе этническая принадлежность все чаще становится гарантией неприкосновенности преступника: полиция не спешит начинать уголовное преследование, опасаясь обвинений в расизме".

Так ли это? И правда ли, что беженцы в целом повысили уровень преступности, в частности, в Германии, которая из всех европейских стран приняла их и продолжает принимать больше всего?

Мигранты - это не только беженцы

"Известия" пишут о том, что в 2013 году, по данным Федерального ведомства уголовной полиции (BKA), "мигранты совершали два преступления против половой неприкосновенности ежедневно, год спустя - уже три, а к 2017-му количество совершаемых изнасилований и прочих действий сексуального характера выросло до десяти в сутки".

С беженцами-правонарушителями полиция Германии не церемонится

Два, три, десять в день… Это много или мало? И кого автор имеет в виду под мигрантами? Дело в том, что в немецкой криминальной статистике, как правило, существует деление только на граждан Германии и иностранцев.

То есть, мигрант - это и беженец, недавно подавший заявление с просьбой об убежище, и турист из Китая, и переехавший 20 лет назад в Германию по специальной программе еврей из бывшего СССР, и турецкий гастарбайтер, десятилетиями живущий в Берлине, но не захотевший принимать гражданство ФРГ.

В фокусе полиции - сирийцы, афганцы, иранцы и иракцы

Чтобы объективно оценить уровень преступности именно среди беженцев, полиция Берлина в только что опубликованной (27 февраля) криминальной статистике за 2018 год выделила их в отдельную группу, объединив в нее граждан Сирии, Афганистана, Ирана и Ирака - стран, из которых в Германию прибывает наибольшее число ищущих убежища.

Этот беженец попытался нелегально перейти границу Германии

Без учета правонарушений, которые могут совершить только иностранцы (это, например, нелегальное пересечение границы или просроченное разрешение на пребывание в Германии) в 2018 году 8360 граждан этих четырех стран 18 439 раз нарушали немецкие законы. По отдельным статьям уголовного кодекса доля совершенных ими преступлений составляла:

- по убийствам - 0,1%;

- по преступлениям против половой неприкосновенности - 1,5%;

- по нанесению телесных повреждений - 14,1%;

- по кражам - 28,2%, в том числе, из магазинов - 20,4%.

При этом, отмечается в криминальной статистике Берлина за прошлый год, число подозреваемых в совершении преступлений из Ирана и Сирии стало меньше, из Ирака - немного больше, из Афганистана - значительно больше.

Общий уровень преступности в столице ФРГ снизился

В целом же по Берлину в 2018 году было зарегистрировано 511 677 преступлений - на 8760 меньше, чем годом раньше. На 26,2% сократилось число карманных краж, на 11,7% - квартирных, на 14,5% - угонов машин. И это при том, что население Берлина продолжает расти. На каждые 100 тысяч столичных жителей совершалось 14 160 преступлений - на 398 меньше, чем в 2017 году.

Общее число подозреваемых составило 137 072 человека, на 964 меньше, чем год назад. Доля иностранцев с различным статусом вида на жительство в Германии среди них практически не изменилась и составила 39,5%.

Странная арифметика "Известий"

Отдельно следует сказать о преступлениях на сексуальной почве, которые так волнуют автора "Известий". Таких преступлений в Берлине действительно стало больше - на 10,9% или на 411 случаев. Общее число в прошлом году - 4181.

Суд над одним из насильников из числа беженцев

Полиция объясняет этот факт ужесточением §177 Уголовного кодекса ("Изнасилование и сексуальное принуждение"), а также введением двух новых §§ 184i и 184j - за сексуальные домогательства и действия в группе. В прошлом такие преступления нередко квалифицировались всего лишь как оскорбления на сексуальной почве.

Берлинская прокуратура завела в 2018 году дела по сексуальным статьям УК ФРГ на 2410 человек, из которых 37,1% не имели гражданства Германии. Никто в Германии не отрицает, что и среди беженцев непропорционально много сексуальных насильников.

В арифметике автора "Известий", однако, явно что-то не сходится. Он, напомним, пишет о 10 "совершаемых изнасилований и прочих действий сексуального характера" в день. Если в одном только Берлине таких преступлений совершается 4181 в год, то есть, больше 11 в день, то данные Крылова, имеющего в виду всю Германию, выглядят крайне безобидно, даже если под мигрантами он подразумевает только беженцев.

На мигранта охотнее подают заявление в полицию

Данные по всей стране за прошлый год обычно публикуются только в мае. Но если судить по динамике 2015, 2016 и 2017 годов, то есть после начала массового притока беженцев в Германию, можно ожидать, что и в 2018 году немецкая полиция зафиксирует среди них более высокий уровень преступности на сексуальной почве, чем их доля в общем населении страны. Но это и не удивительно, указывают немецкие эксперты-криминалисты.

В разгар миграционного кризиса в Германию, напоминают они, прибыло непропорционально много юношей, а также молодых и одиноких мужчин. А преступников, хулиганов и насильников в возрастной категории юношей и мужчин от 14 до 30 лет - вне зависимости от их национальности - больше, чем в любой другой группе населения.

Кроме того, в криминальную хронику беженцы попадают чаще и потому, что потерпевшие охотнее пишут заявления в полицию на представителя другой национальности, чем на своего земляка. По данным криминалистов из Нижней Саксонии, треть всех потерпевших от мигрантов - это либо немцы, либо представители какой-либо другой, чем у преступника, национальности. Немец же пишет заявление на немца только в 13% случаев, а, допустим, афганец на афганца или сириец на сирийца и того реже - только в одном из десяти.

Преступники среди беженцев - давно не табу

Как минимум сильно устаревшим можно также считать утверждение автора статьи в "Известиях", упрекающего полицию и политиков Германии в излишней политкорректности.

После известных событий в Кёльне в ночь с 2015 на 2016 год и немецкие правоохранители, и местные СМИ перестали деликатничать с беженцами, совершающими в Германии преступления. Пишут о таких случаях подробно, с деталями, с указанием национальной принадлежности и страны исхода.

Известный немецкий криминолог Кристиан Пфайфер (Christian Pfeiffer) даже считает, что немецкие СМИ теперь ударились в другую крайность: преступления, совершенные мигрантами, становятся темами экстренных выпусков новостей, журналистских расследований, телевизионных ток-шоу. О них рассказывают порой куда подробнее и больше, чем о преступлениях, совершенных отечественными бандитами, насильниками и хулиганами, подчеркивает эксперт.

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