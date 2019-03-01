Много ли преступников среди беженцев в Германии?

В криминальной статистике Берлина впервые в отдельную группу выделены беженцы из Сирии, Афганистана, Ирана и Ирака. Как часто выходцы из этих стран совершают преступления и какие именно?
Российские СМИ продолжают пугать аудиторию беженцами, которые якобы захлестнули Европу волной преступности. 1 марта с большой публикацией на эту тему выступила газета "Известия". В статье под заголовком "Что за напасть: полиция Европы боится преступников-иммигрантов" Владислав Крылов утверждает, что "в современной Европе этническая принадлежность все чаще становится гарантией неприкосновенности преступника: полиция не спешит начинать уголовное преследование, опасаясь обвинений в расизме".
Так ли это? И правда ли, что беженцы в целом повысили уровень преступности, в частности, в Германии, которая из всех европейских стран приняла их и продолжает принимать больше всего?
Мигранты - это не только беженцы
"Известия" пишут о том, что в 2013 году, по данным Федерального ведомства уголовной полиции (BKA), "мигранты совершали два преступления против половой неприкосновенности ежедневно, год спустя - уже три, а к 2017-му количество совершаемых изнасилований и прочих действий сексуального характера выросло до десяти в сутки".
Два, три, десять в день… Это много или мало? И кого автор имеет в виду под мигрантами? Дело в том, что в немецкой криминальной статистике, как правило, существует деление только на граждан Германии и иностранцев.
То есть, мигрант - это и беженец, недавно подавший заявление с просьбой об убежище, и турист из Китая, и переехавший 20 лет назад в Германию по специальной программе еврей из бывшего СССР, и турецкий гастарбайтер, десятилетиями живущий в Берлине, но не захотевший принимать гражданство ФРГ.
В фокусе полиции - сирийцы, афганцы, иранцы и иракцы
Чтобы объективно оценить уровень преступности именно среди беженцев, полиция Берлина в только что опубликованной (27 февраля) криминальной статистике за 2018 год выделила их в отдельную группу, объединив в нее граждан Сирии, Афганистана, Ирана и Ирака - стран, из которых в Германию прибывает наибольшее число ищущих убежища.
Без учета правонарушений, которые могут совершить только иностранцы (это, например, нелегальное пересечение границы или просроченное разрешение на пребывание в Германии) в 2018 году 8360 граждан этих четырех стран 18 439 раз нарушали немецкие законы. По отдельным статьям уголовного кодекса доля совершенных ими преступлений составляла:
- по убийствам - 0,1%;
- по преступлениям против половой неприкосновенности - 1,5%;
- по нанесению телесных повреждений - 14,1%;
- по кражам - 28,2%, в том числе, из магазинов - 20,4%.
При этом, отмечается в криминальной статистике Берлина за прошлый год, число подозреваемых в совершении преступлений из Ирана и Сирии стало меньше, из Ирака - немного больше, из Афганистана - значительно больше.
Общий уровень преступности в столице ФРГ снизился
В целом же по Берлину в 2018 году было зарегистрировано 511 677 преступлений - на 8760 меньше, чем годом раньше. На 26,2% сократилось число карманных краж, на 11,7% - квартирных, на 14,5% - угонов машин. И это при том, что население Берлина продолжает расти. На каждые 100 тысяч столичных жителей совершалось 14 160 преступлений - на 398 меньше, чем в 2017 году.
Общее число подозреваемых составило 137 072 человека, на 964 меньше, чем год назад. Доля иностранцев с различным статусом вида на жительство в Германии среди них практически не изменилась и составила 39,5%.
Странная арифметика "Известий"
Отдельно следует сказать о преступлениях на сексуальной почве, которые так волнуют автора "Известий". Таких преступлений в Берлине действительно стало больше - на 10,9% или на 411 случаев. Общее число в прошлом году - 4181.
Полиция объясняет этот факт ужесточением §177 Уголовного кодекса ("Изнасилование и сексуальное принуждение"), а также введением двух новых §§ 184i и 184j - за сексуальные домогательства и действия в группе. В прошлом такие преступления нередко квалифицировались всего лишь как оскорбления на сексуальной почве.
Берлинская прокуратура завела в 2018 году дела по сексуальным статьям УК ФРГ на 2410 человек, из которых 37,1% не имели гражданства Германии. Никто в Германии не отрицает, что и среди беженцев непропорционально много сексуальных насильников.
В арифметике автора "Известий", однако, явно что-то не сходится. Он, напомним, пишет о 10 "совершаемых изнасилований и прочих действий сексуального характера" в день. Если в одном только Берлине таких преступлений совершается 4181 в год, то есть, больше 11 в день, то данные Крылова, имеющего в виду всю Германию, выглядят крайне безобидно, даже если под мигрантами он подразумевает только беженцев.
На мигранта охотнее подают заявление в полицию
Данные по всей стране за прошлый год обычно публикуются только в мае. Но если судить по динамике 2015, 2016 и 2017 годов, то есть после начала массового притока беженцев в Германию, можно ожидать, что и в 2018 году немецкая полиция зафиксирует среди них более высокий уровень преступности на сексуальной почве, чем их доля в общем населении страны. Но это и не удивительно, указывают немецкие эксперты-криминалисты.
В разгар миграционного кризиса в Германию, напоминают они, прибыло непропорционально много юношей, а также молодых и одиноких мужчин. А преступников, хулиганов и насильников в возрастной категории юношей и мужчин от 14 до 30 лет - вне зависимости от их национальности - больше, чем в любой другой группе населения.
Кроме того, в криминальную хронику беженцы попадают чаще и потому, что потерпевшие охотнее пишут заявления в полицию на представителя другой национальности, чем на своего земляка. По данным криминалистов из Нижней Саксонии, треть всех потерпевших от мигрантов - это либо немцы, либо представители какой-либо другой, чем у преступника, национальности. Немец же пишет заявление на немца только в 13% случаев, а, допустим, афганец на афганца или сириец на сирийца и того реже - только в одном из десяти.
Преступники среди беженцев - давно не табу
Как минимум сильно устаревшим можно также считать утверждение автора статьи в "Известиях", упрекающего полицию и политиков Германии в излишней политкорректности.
После известных событий в Кёльне в ночь с 2015 на 2016 год и немецкие правоохранители, и местные СМИ перестали деликатничать с беженцами, совершающими в Германии преступления. Пишут о таких случаях подробно, с деталями, с указанием национальной принадлежности и страны исхода.
Известный немецкий криминолог Кристиан Пфайфер (Christian Pfeiffer) даже считает, что немецкие СМИ теперь ударились в другую крайность: преступления, совершенные мигрантами, становятся темами экстренных выпусков новостей, журналистских расследований, телевизионных ток-шоу. О них рассказывают порой куда подробнее и больше, чем о преступлениях, совершенных отечественными бандитами, насильниками и хулиганами, подчеркивает эксперт.
____________
Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook| Youtube
Смотрите также: