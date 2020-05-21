Младенцы ждут родителей: что не так с суррогатным материнством в Украине?

"Мы очень счастливы, что у нас наконец-то есть ребенок. Мы просто влюблены в нее", - Юлия и Петер, супруги из Германии, не могут нарадоваться девочке, которую для них родила украинская суррогатная мать. Юлия много лет мечтала о ребенке - однако все попытки родить заканчивались выкидышами. Поэтому суррогатное материнство стало для нее последней надеждой. Украинские врачи оплодотворили яйцеклетку Юлии спермой Петера и имплантировали эмбрион украинке, которая за гонорар выносила ребенка.

Юлия и Петер - не настоящие имена. На разговор с DW они согласились на условиях анонимности - не хотят, чтобы их узнали дома, где суррогатное материнство запрещено. Эта немецкая пара - одни из немногих взрослых постояльцев принадлежащего клинике BioTexCom отеля "Венеция" на окраине Киева, ставшего известным на весь мир после обнародования видео с младенцами, которые были рождены суррогатными матерями-украинками и которых из-за карантина не могут забрать их родители-иностранцы.

Юлия и Петер и сами едва успели прилететь в Украину. О запрете на въезд для иностранцев они узнали за день до закрытия границ. "Мы тотчас купили билеты и прилетели, - вспоминает Юлия. - А потом два месяца ждали рождения дочери здесь, в отеле".

Украинки рожают детей иностранцам ради будущего своих собственных

29-летняя украинка Людмила - будущая суррогатная мать. Ей в ближайшее время имплантируют эмбрион, созданный из генетического материала родителей-иностранцев. Из-за того, что Украина из-за пандемии коронавируса закрыла границы, такие процедуры в настоящее время проводятся значительно реже, чем до карантина. Некоторые пары намеренно отложили перенос эмбриона, чтобы ребенок родился в удобное для них время - например, под определенным знаком Зодиака, или чтобы роды пришлись на запланированный отпуск.

В 2019 году украинские суррогатные мамы родили для иностранцев 1496 детей

В Киев Людмила приехала из провинции. Говорит, что после развода оказалась одна с двумя маленькими детьми в съемной квартире. За то, что она выносит и родит ребенка для иностранной пары, девушка получит больше 15 тысяч евро. Это огромные деньги для продавщицы с зарплатой меньше 300 евро в месяц. "Ради своих детей я без колебаний пошла на этот шаг, - поясняет она. - Очень хочется обеспечить им достойную жизнь, собственное жилье". Стать суррогатной матерью Людмиле посоветовали подруги - она говорит, что лично знает шесть таких женщин.

История Людмилы - типичная, говорит врач-репродуктолог Елена Мозговая. По ее словам, среднестатистическая суррогатная мать в Украине - это женщина в возрасте около 30 лет. "Как правило, со средним специальным или даже высшим образованием. Но таким, которое не приносит материального достатка: учительницы, медсестры, врачи, инженеры, бухгалтеры, - продолжает доктор. - Стандартная ситуация - это когда их собственные дети болеют или когда им негде жить. Я тоже мать, поэтому понимаю, какой это ужас. Для того, чтобы прокормить собственных детей, они соглашаются помочь кому-то, но за компенсацию. Разве это эксплуатация?".

В Германии запрещено, в Украине - разрешено

Биологические родители, согласно законодательству Германии, юридически не имеют отношения к детям, рожденным для них украинками. Сначала биологический отец должен признать свое отцовство, а суррогатная мать дать на это свое согласие - ведь по немецким законам именно она - настоящая мать ребенка. И хотя во время карантина это можно сделать дистанционно, процесс, как сообщили DW немецкие родители, затягивается на несколько недель.

Для Юлии и Петера, которые успели прилететь в Украину до закрытия границ, процедура легализации биологической дочери мало отличается от докарантинных времен. В украинском свидетельстве о рождении девочки они будут записаны как ее мама и папа, а в посольстве Германии - после согласия суррогатной мамы - Петера признают отцом уже по немецким законам, а его дочь - гражданкой ФРГ. А вот Юлии после возвращения на родину придется удочерить свою биологическую дочь.

Альберт Точиловский

В министерстве иностранных дел ФРГ DW сообщили, что не ведут статистику по количеству граждан Германии, которые воспользовались услугами суррогатного материнства в Украине. В ФРГ суррогатное материнство по этическим соображениям запрещено "Законом о защите эмбрионов" и "Законом о посредничестве при усыновлении", которые предусматривают уголовную ответственность для врачей и административную - для посредников, предоставляющих услуги по поиску суррогатных матерей. Однако поскольку клиники и агентства работают в Украине, а не на территории ФРГ, в таком случае им ничего не угрожает.

Правда, Альберт Точиловский, владелец клиники BioTexCom, которая является крупнейшей в Украине, сам гражданин Германии. Бизнесмен, который также имеет гражданство Молдовы, а в Украине - только вид на жительство, рассказал DW, что часто бывает в ФРГ, но проблем с законом у него до сих пор не было.

Сколько младенцев ждут родителей в Украине - неизвестно

Помимо дочери Юлии и Петера в отеле "Венеция" находятся десятки младенцев. Большинство из них генетические родители видят только на фотографиях и видеороликах, которые им посылает персонал. "У меня разрывается сердце, - признается Юлия. - Ведь именно первые недели так важны для связи мамы с ребенком".

Отель "Венеция", принадлежащий клинике BioTexCom

В Украине на рынке репродуктивных технологий работают десятки агентств-посредников и клиник. Чтобы выяснить, сколько всего детей, рожденных украинками для иностранных пар, сейчас оказались в Украине без родителей, DW обратилась к нескольким министерств. Однако МИД, отвечая на наш запрос, этот вопрос оставил без внимания. В министерстве юстиции привели лишь общие цифры: в 2019 году году украинские суррогатные мамы родили для иностранцев 1496 детей, а в 2018 году - 1095 детей. Впрочем, реальные цифры могут быть выше, ведь некоторые суррогатные мамы из Украины выезжают рожать за границу.

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, которая в настоящее время занимается проблемой "суррогатных" детей, сказала DW, что из-за карантина родителей в Украине ждут более ста младенцев - эту цифру ей озвучили представители частных клиник, а не официальные органы. Не контролирует государство и то, где и в каких условиях пребывает значительная часть таких детей. "Их родители знают, где они находятся, - и этого достаточно", - считает Денисова.

Людмила Денисова

Некоторые младенцы живут в арендованных агентствами квартирах, а ухаживает за ними не медицинский персонал, а бебиситтеры. "Все зависит от агентства, - рассказал DW директор Центра медицинского и репродуктивного права Сергей Антонов. - В это время было трудно найти квалифицированный персонал, поэтому и условия, и уход были разными".

Запретить или урегулировать?

Скандал вокруг младенцев, которых не могут забрать биологические родители-иностранцы, в очередной раз вызвал в Украине дискуссию о запрете суррогатного материнства для иностранцев. После обнародования видео с детьми за такой запрет высказалась и уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. Впоследствии она изменила мнение, выступив лишь за урегулирование рынка. "Спрос на суррогатное материнство для иностранцев очень большой. Если говорить так - все, запрещаем, то это не решит вопрос, - уточнила свою позицию в интервью DW омбудсмен. - Это будет теневая фабрика по рождению детей".

Суррогатное материнство в Украине регулирует одна статья Семейного кодекса и приказ Минздрава

На данный момент суррогатное материнство в Украине регулируется лишь одной статьей Семейного кодекса и приказом Минздрава. При этом значительная часть этого рынка находится в тени. Многие агентства-посредники работают нелегально.

"Это просто хоум-офисы, - добавляет директор Центра медицинского и репродуктивного права Сергей Антонов. - Их никто не контролирует, они не платят налоги". По его словам, при выборе агентства и суррогатным мамам, и клиентам-иностранцам надо быть крайне осторожными: "Нужно убедиться, зарегистрировано ли агентство в Украине, как давно работает, опытный ли персонал, с какими клиниками у них договоры. Ведь есть клиники разного уровня - могут и эмбрион перепутать".

Несколько лет назад ДНК-тест в Италии не подтвердил генетического родства с ребенком пары, воспользовавшейся услугами клиники BioTexCom. Мальчика впоследствии отдали другой семье. Владелец компании Альберт Точиловский полагает, что в клинику прислали сперму другого мужчины, однако не исключает и того, что эмбрионы могли перепутать. После того скандала в Верховной раде было зарегистрировано несколько законопроектов по урегулированию либо ограничению услуг суррогатного материнства для иностранцев. Однако ни один из них так и не был принят.

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