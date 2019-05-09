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Мишел Темер является президентом Бразилии с августа 2016 года. Он пришел к власти после импичмента Дилмы Руссефф.
Темер занимал пост вице-президента при Дилме Руссефф с 2011 года.
Суд в Рио-де-Жанейро отменил решение нижестоящей инстанции об освобождении из-под стражи бывшего президента Бразилии Мишела Темера. Его подозревают в создании преступного сообщества, коррупции и отмывании денег.
В Бразилии против экс-президента ведется десяток расследований. Его задержали по подозрению в получении миллионной взятки за предоставление государственных контрактов.
Мишел Темер обвиняется в коррупции и отмывании денег. Ему придется отвечать перед судом сразу по завершении срока полномочий в январе 2019 года.
Национальный музей Бразилии был одним из старейших в Южной Америке. Причина пожара остается неизвестной.
Бразильский парламент в очередной раз отказался передать обвинения в коррупции против президента Мишела Темера в Верховный суд страны.
Полиция задержала бизнесмена, который дал показания против президента Бразилии. Ранее суд разрешил открыть еще одно дело по подозрению в коррупции в отношении Мишела Темера.
Оппозиции в парламенте Бразилии не удалось привлечь к ответственности президента страны Темера в связи с обвинениями в коррупции. Депутаты решили не передавать дело в Верховный суд.
Генпрокурор Бразилии подал иск в Верховный суд, требуя привлечь к суду президента Мишела Темера. Утверждается, что тот получил крупную взятку от бизнесмена Батисты.
Демонстранты в Бразилиа, требующие отставки Мишела Темера, подожгли министерство сельского хозяйства, выбили окна и высадили двери еще нескольких правительственных зданий.
Мишеля Темера подозревают в попытке подкупить бывшего спикера парламента, осужденного за коррупцию. Депутаты сделали уже три запроса об импичменте. Президент отвергает обвинения.
В результате крушения частного самолета погиб судья Верховного суда Бразилии Теори Заваски. Он известен тем, что вел крупнейшее антикоррупционное расследование в стране.
Руководитель федерального сената Бразилии временно отстранен от должности по обвинению в казнокрадстве. Утверждается, что он тратил госсредства на выплату алиментов.
Ренана Калейруса подозревают в финансовых махинациях, связанных в том числе со сделками с контролируемым государством нефтяным концерном Petrobras.
Протестующие в Сан-Паулу выступили против отстранения Дилмы Руссефф и назначения Мишела Темера новым президентом Бразилии. Организаторы сообщили, что в демонстрации приняли участие 50 тысяч человек.
В Латинской Америке негативно восприняли отставку президента Бразилии. Венесуэла, Колумбия и Эквадор назвали это ''переворотом''. В США, напротив, заявили, что импичмент был законным.
В Латинской Америке негативно восприняли отставку президента Бразилии. Венесуэла, Колумбия и Эквадор назвали это "переворотом". В США, напротив, заявили, что импичмент был законным.
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