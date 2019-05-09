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Мишел Темер

Мишел Темер является президентом Бразилии с августа 2016 года. Он пришел к власти после импичмента Дилмы Руссефф.

Темер занимал пост вице-президента при Дилме Руссефф с 2011 года.

Brazil's former President Michel Temer (3rd L) is seen at the Federal Police headquarters in Rio de Janeiro, Brazil March 21, 2019 REUTERS/Ricardo Moraes

Суд вернул экс-президента Бразилии Темера в тюрьму 09.05.2019

Суд в Рио-де-Жанейро отменил решение нижестоящей инстанции об освобождении из-под стражи бывшего президента Бразилии Мишела Темера. Его подозревают в создании преступного сообщества, коррупции и отмывании денег.
(181007) -- SAO PAULO, Oct. 7, 2018 -- Image provided by shows Brazil s President Michel Temer reacting after casting his vote during Brazil s general elections in a polling station in Sao Paulo, Brazil, on Oct. 7, 2018. Brazilians began to cast votes in the general elections on Sunday expected to produce a new president and state and federal legislators. Marcos Correa/) (da) (cr) (wtc) BRAZIL-SAO PAULO-ELECTIONS BRAZIL SxPRESIDENCY PUBLICATIONxNOTxINxCHN

Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер 21.03.2019

В Бразилии против экс-президента ведется десяток расследований. Его задержали по подозрению в получении миллионной взятки за предоставление государственных контрактов.
Brazil's President Michel Temer delivers a press conference on the first day of the G20 Leaders Summit in Buenos Aires on November 30, 2018. - G20 powers open two days of summit talks on Friday after a stormy buildup dominated by tensions with Russia and US President Donald Trump's combative stance on trade and climate fears. (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP) (Photo credit should read ALEJANDRO PAGNI/AFP/Getty Images)

Президента Бразилии ждет суд по завершении срока полномочий 20.12.2018

Мишел Темер обвиняется в коррупции и отмывании денег. Ему придется отвечать перед судом сразу по завершении срока полномочий в январе 2019 года.
02.09.2018 Firefighters try to extinguish a fire at the National Museum of Brazil in Rio de Janeiro, Brazil September 2, 2018. REUTERS/Ricardo Moraes TPX IMAGES OF THE DAY

В Рио-де-Жанейро сгорел Национальный музей Бразилии 03.09.2018

Национальный музей Бразилии был одним из старейших в Южной Америке. Причина пожара остается неизвестной.
Beschreibung: Der brasilianische Präsident Michel Temer. Schlagwörter: Brasilien, Politik, Politische Krise, Michel Temer Copyright: Abr

Парламент Бразилии спас президента Темера от Верховного суда 26.10.2017

Бразильский парламент в очередной раз отказался передать обвинения в коррупции против президента Мишела Темера в Верховный суд страны.

Brasiliens Präsident Michel Temer spricht am 02.08.2017 bei einer Pressekonferenz im Planalto-Präsidentenpalast in Brasilia (Brasilien). Trotz Korruptionsvorwürfen bleibt der brasilianische Präsident Michel Temer im Amt. Er überstand am Mittwoch (Ortszeit) eine entscheidende Abstimmung im Abgeordnetenhaus. (zu dpa «Korruptionsprozess gegen Brasiliens Staatschef im Parlament geblockt» vom 03.08.2017) Foto: Eraldo Peres/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Верховный суд Бразилии отказался отстранять генпрокурора от дела Темера 13.09.2017

Полиция задержала бизнесмена, который дал показания против президента Бразилии. Ранее суд разрешил открыть еще одно дело по подозрению в коррупции в отношении Мишела Темера.

The placard shows the final vote count in the chamber of deputies deniying authorization for the Supreme Court to judge President Michel Temer for corruption in Brasilia, on August 2, 2017. Brazilian lawmakers tossed out a corruption charge against scandal-plagued President Michel Temer on Wednesday, saving the center-right leader from becoming the country's second leader in 12 months to be forced from office. / AFP PHOTO / EVARISTO SA (Photo credit should read EVARISTO SA/AFP/Getty Images)

Президент Бразилии избежал суда по обвинению в коррупции 03.08.2017

Оппозиции в парламенте Бразилии не удалось привлечь к ответственности президента страны Темера в связи с обвинениями в коррупции. Депутаты решили не передавать дело в Верховный суд.
Brazilian President Michel Temer makes a statement at Planalto Palace in Brasilia, Brazil, on May 20, 2017. Temer on Saturday asked the Supreme Court to suspend a probe into his alleged obstruction of justice, saying a central piece of evidence is flawed. / AFP PHOTO / EVARISTO SA (Photo credit should read EVARISTO SA/AFP/Getty Images)

Президента Бразилии обвинили в получении крупной взятки 27.06.2017

Генпрокурор Бразилии подал иск в Верховный суд, требуя привлечь к суду президента Мишела Темера. Утверждается, что тот получил крупную взятку от бизнесмена Батисты.
Riot police officers clash with demonstrators during a protest against President Michel Temer and the latest corruption scandal to hit the country, in Brasilia, Brazil, May 24, 2017. REUTERS/Paulo Whitaker

Президент Бразилии задействовал войска для разгона протестующих 25.05.2017

Демонстранты в Бразилиа, требующие отставки Мишела Темера, подожгли министерство сельского хозяйства, выбили окна и высадили двери еще нескольких правительственных зданий.
Brazil's President Michel Temer speaks at the Planalto Palace in Brasilia, Brazil, May 18, 2017. REUTERS/Ueslei Marcelino

Верховный суд Бразилии разрешил расследование в отношении президента страны 19.05.2017

Мишеля Темера подозревают в попытке подкупить бывшего спикера парламента, осужденного за коррупцию. Депутаты сделали уже три запроса об импичменте. Президент отвергает обвинения.
04.03.2015 FILE- In this March 4, 2015, file photo, Brazil's Supreme Court Justice Teori Zavascki attends a session of the Supreme Court in Brasilia, Brazil. Zavascki's son said that his father was on a plane that crashed off the coast of the city in Rio de Janeiro, Thursday, Jan. 19, 2017. (AP Photo/Eraldo Peres, File) |

Судья Верховного суда Бразилии погиб в авиакатастрофе 19.01.2017

В результате крушения частного самолета погиб судья Верховного суда Бразилии Теори Заваски. Он известен тем, что вел крупнейшее антикоррупционное расследование в стране.
01.12.2016+++ Senate's President Renan Calheiros speaks during a public hearing on the bill that establishes the abuse of authority for judges and prosecutors, in the Senate in Brasilia on December 1, 2016. Even with a strong reaction against the bill from the public, Calheiros tries to speed up approval in the Senate and Lower House. The controversial law is ostensibly meant to crack down on undeclared election campaign funds, a common practice in Brazilian politics that has been linked to large-scale corruption. Judges and prosecutors have branded this as a weapon to reduce the judiciary's independence. / AFP / EVARISTO SA (Photo credit should read EVARISTO SA/AFP/Getty Images)

Глава сената Бразилии временно отстранен от должности 06.12.2016

Руководитель федерального сената Бразилии временно отстранен от должности по обвинению в казнокрадстве. Утверждается, что он тратил госсредства на выплату алиментов.
31.08.2016 Brasilia Brazil's Senate leader Renan Calheiros, center, talks with a group of senators before the start of the final session in the impeachment trial of Brazil's suspended President Dilma Rousseff in Senate chambers, in Brasilia, Brazil, Wednesday, Aug. 31, 2016. Supreme Court Justice Ricardo Lewandowski is scheduled to present a summary of the six-day trial before voting begins. If 54 of 81 senators vote in favor, Rousseff will be removed from office. The same body voted 55-22 in May to impeach and suspend Rousseff. The vote is expected later Wednesday. (AP Photo/Eraldo Peres) | picture-alliance/AP Photo/E. Peres

Председатель сената Бразилии обвинен в коррупции 02.12.2016

Ренана Калейруса подозревают в финансовых махинациях, связанных в том числе со сделками с контролируемым государством нефтяным концерном Petrobras.
epa05524753 Supporters of ousted Brazilian President Dilma Rousseff hold a demonstration in Sao Paulo, Brazil, 04 September 2016. EPA/SEBASTIAO MOREIRA Copyright: picture-alliance/dpa/S. Moreira

Полиция в Сан-Паулу разогнала акцию против нового президента Бразилии 05.09.2016

Протестующие в Сан-Паулу выступили против отстранения Дилмы Руссефф и назначения Мишела Темера новым президентом Бразилии. Организаторы сообщили, что в демонстрации приняли участие 50 тысяч человек.
15.4.2016 *** Brazil's President Dilma Rousseff attends a meeting on state land issues, at Planalto presidential palace in Brasilia, Brazil, Friday, April 15, 2016. The lower chamber of Brazil's Congress began a debate on whether to impeach Rousseff, a question that underscores deep polarization in Latin America's largest country and most powerful economy. The crucial vote is slated for Sunday. (AP Photo/Eraldo Peres) Copyright: picture-alliance/AP Photo/E. Peres

Импичмент Дилмы Руссефф: реакция в мире (видео) 01.09.2016

В Латинской Америке негативно восприняли отставку президента Бразилии. Венесуэла, Колумбия и Эквадор назвали это ''переворотом''. В США, напротив, заявили, что импичмент был законным.

Импичмент Дилмы Руссефф: реакция в мире (01.09.2016) 01.09.2016

В Латинской Америке негативно восприняли отставку президента Бразилии. Венесуэла, Колумбия и Эквадор назвали это "переворотом". В США, напротив, заявили, что импичмент был законным.
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