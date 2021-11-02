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Мишель Платини

Мишель Платини - бывший французский футболист, тренер и спортивный функционер.

Мишель Франсуа Платини - бывший французский футболист, тренер (с 1988 по 1992 сборной Франции) и спортивный функционер. Платини родился 21 июня 1955 года в городке Жёф во Франции. В 1980-е годы он считался одним из лучших футболистов в мире. Трижды его избирали лучшим игроком года в Европе. В рейтинг лучших футболистов века по версии ФИФА он занял седьмое место. В 2007 году Платини возглавил УЕФА. В конце декабря 2015 года Арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила его и главу ФИФА Йозефа Блаттера от футбола на 8 лет из-за конфликта интересов. Органы юстиции Швейцарии открыли дело против Блаттера по подозрению в том, что он в 2011 году незаконно перевел два миллиона швейцарских франков Платини. Оба чиновника утверждают, что деньги пошли на оплату консультационных услуг, которые Платини оказывал ФИФА с 1999 по 2002 год. Позже Апелляционный комитет ФИФА сократил с восьми до шести лет срок их отстранения от футбольной деятельности. В начале 2016 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил этот срок еще раз до 4 лет. После этого Платини объявил о своей отставке с поста главы УЕФА.

epa04854344 FIFA President Joseph 'Sepp' Blatter reacts during a press conference following the extraordinary FIFA Executive Committee at the FIFA headquarters in Zurich, Switzerland, 20 July 2015. During the extraordinary FIFA Executive Committee meeting the agenda for the elective Congress for the FIFA-presidency will be finalised and approved. The congress will take place on 26th February 2016. EPA/ENNIO LEANZA | R: Former head of European football association UEFA Michel Platini leaves a judicial police station where he was detained for questioning over the awarding of the 2022 World Cup soccer tournament, in Nanterre, France June 19, 2019. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Экс-главам ФИФА и УЕФА предъявили обвинения в мошенничестве 02.11.2021

Швейцарская прокуратура обвинила Зеппа Блаттера и Мишеля Платини в мошенничестве на 2 миллиона швейцарских франков. По ее данным, этот платеж нанес ущерб активам ФИФА и незаконно обогатил Платини.
epa04854344 FIFA President Joseph 'Sepp' Blatter reacts during a press conference following the extraordinary FIFA Executive Committee at the FIFA headquarters in Zurich, Switzerland, 20 July 2015. During the extraordinary FIFA Executive Committee meeting the agenda for the elective Congress for the FIFA-presidency will be finalised and approved. The congress will take place on 26th February 2016. EPA/ENNIO LEANZA | R: Former head of European football association UEFA Michel Platini leaves a judicial police station where he was detained for questioning over the awarding of the 2022 World Cup soccer tournament, in Nanterre, France June 19, 2019. REUTERS/Gonzalo Fuentes

В Швейцарии выдвинули новые обвинения Блаттеру и Платини 28.11.2020

Расследование в отношении экс-глав ФИФА и УЕФА ведется теперь и "по подозрению в мошенничестве", сообщили в Федеральной прокуратуре Швейцарии.
Former head of European football association UEFA Michel Platini leaves a judicial police station where he was detained for questioning over the awarding of the 2022 World Cup soccer tournament, in Nanterre, France June 19, 2019. REUTERS/Gonzalo Fuentes

После допроса на Мишеля Платини не стали заводить дело 19.06.2019

Прокуратура продолжит расследование роли Мишеля Платини и французского государства в определении места проведения ЧМ-2022.
(FILES) In this file photo taken on August 28, 2015 UEFA chief Michel Platini arrives for a UEFA press conference after the draw for the UEFA Europa League football group stage 2015/16 in Monaco. - Ex-UEFA chief Michel Platini was arrested on June 18, 2019 in connection with a probe into the awarding of the 2022 World Cup to Qatar, a source close to the investigation said. (Photo by Valery HACHE / AFP)

Мишель Платини освобожден из-под стражи 19.06.2019

Экс-президента УЕФА в течение нескольких часов допрашивали в полиции, заявил его адвокат. Мишеля Платини подозревают в причастности к спорному решению ФИФА провести ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

Зеленский в Берлине: Крым, Донбасс, Северный поток - 2 и здоровье Меркель. DW Новости (18.06.2019) 18.06.2019

Минские переговоры, с помощью которых можно добиться прекращения огня в Донбассе и освобождения украинских пленных, следует возобновить. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Берлине. Если же переговоры не принесут результата, против России надо усилить экономические санкции, добавил Зеленский. Во время его визита все не на шутку обеспокоились состоянием здоровья Ангелы Меркель.

25.07.2015 FILE - epa04860081 UEFA President Michel Platini attends the Preliminary Draw of the FIFA World Cup 2018 in St.Petersburg, Russia, 25 July 2015. EPA/TATYANA ZENKOVICH (zu dpa Platini kämpft um seine Zukunft - «Wahrheit muss auf den Tisch» am 28.04.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Платини задержан по делу о фальсификации результатов выбора страны-хозяйки ЧМ-2022 18.06.2019

Экс-президента УЕФА Мишеля Платини подозревают в причастности к спорному решению провести чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.
26.06.2013 ARCHIV - President of UEFA, Michel Platini, poses in front of the logo for the UEFA Euro 2016 to be held in France after the official presentation, in Paris, France, 26 June 2013. EPA/IAN LANGSDON (zu dpa-Meldung: «Am Tag vor der EM-Auslosung: UEFA-Exekutive mit oder ohne Platini?» vom 11.12.2015) Copyright: picture-alliance/dpa/I. Langsdon

Суд в Швейцарии отклонил апелляцию Платини на дисквалификацию 06.07.2017

Верховный суд Швейцарии оставил в силе решение о дисквалификации экс-президента УЕФА Мишеля Платини. Тот был признан виновным в незаконном получении средств от бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера.
LJUBLJANA, SLOVENIA- SEPTEMBER 01: Slovenian football boss and nominee for President of UEFA Aleksandar Ceferin speaks to media ahead of Extraordinary UEFA Congress in Ljubljana, Slovenia on September 01, 2016. The Extraordinary UEFA Congress is scheduled on September 14, 2016 in Athens. +++ (C) picture-alliance/AA/A. Beno

Новый глава УЕФА: словенец Чеферин обещает реформы 14.09.2016

Возглавивший УЕФА глава Футбольного союза Словении, адвокат Александер Чеферин обещает проведение реформ в этой структуре. Сильные и слабые стороны нового президента УЕФА оценила DW.
LJUBLJANA, SLOVENIA- SEPTEMBER 01: Slovenian football boss and nominee for President of UEFA Aleksandar Ceferin speaks to media ahead of Extraordinary UEFA Congress in Ljubljana, Slovenia on September 01, 2016. The Extraordinary UEFA Congress is scheduled on September 14, 2016 in Athens. Ale? Beno / Anadolu Agency | (c) picture-alliance/AA/A. Beno

Новым президентом УЕФА избран словенец Александер Чеферин 14.09.2016

Мишеля Платини на посту президента УЕФА сменил словенский спортивный функционер Александер Чеферин.
ARCHIV - epa05246659 The UEFA logo is pictured next to the entrance of the UEFA Headquarters, in Nyon, Switzerland, 06 April 2016. (zu dpa-Meldung: «UEFA in der Platini-Falle - Schwierige Nachfolgersuche zeigt Dilemma» vom 10.05.2016) +++(c) picture-alliance/dpa/J.-C. Bott

Выборы главы УЕФА: на пост претендуют два кандидата (видео) 13.09.2016

Выборы нового главы УЕФА пройдут 14 сентября. Действующий президент Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини оказался замешан в громком коррупционном скандале. На пост главы союза претендуют два кандидата.

Футбольные выборы: кто станет новым главой УЕФА? (13.09.2016) 13.09.2016

В среду пройдут выборы нового главы УЕФА. Действующий президент Европейского союза футбольных ассоциаций Мишель Платини оказался замешан в громком коррупционном скандале. На пост главы УЕФА претендуют два кандидата.
epa04967727 (FILE) A file picture dated 30 May 2011 of FIFA president Joseph Blatter leaving a press conference in Zurich, Switzerland. FIFA president Joseph Blatter has been provisionally suspended for 90 days by the FIFA ethics committee, media reports stated on 07 October 2015. EPA/ALESSANDRO DELLA BELLA (zu dpa-Meldung: «FIFA-Chef Blatter sagt erneut vor Ethikkommission aus» vom 16.12.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Copyright: picture-alliance/dpa/A. Della Bella

ФИФА открыла новое дело против Блаттера 09.09.2016

Комиссия по этике начала расследование в отношении экс-президента организации, а также ее бывшего генсека и финансового директора. Все они подозреваются в коррупции и взятках.
Die Trophäe für den Europameister steht am 23.02.2014 in Nizza (Frankreich) auf der Bühne. Am Sonntag finde die Auslosung der Qualifikationsgruppen für die Fußball-EM 2016 in Frankreich statt. Erstmals nehmen 24 Mannschaften am Turnier teil. Foto: Federico Gambarini/dpa

24 команды на чемпионате Европы по футболу: за и против 01.06.2016

Как повлияет на уровень стартующего 10 июня Евро-2016 беспрецедентно большое число команд-участниц? Этот вопрос в заочной дискуссии обсудили обозреватели DW Александр Фрич и Йенс Крепела.

DW Новости за 100 секунд (09.05.2015) 09.05.2016

9 мая в праздничных мероприятиях в Москве приняли участие более 1,5 млн человек. Главе УЕФА Платини сократили срок отстранения от футбольной деятельности.
16.6.2014 *** ZURICH, SWITZERLAND - MAY 28: UEFA president Michel Platini attends a press conference prior to the 65th FIFA Congress at Hallenstadion on May 28, 2015 in Zurich, Switzerland. (Photo by Philipp Schmidli/Getty Images) Copyright: Getty Images/P. Schmidli

Платини объявил об уходе с поста президента УЕФА 09.05.2016

Спортивный арбитражный суд сократил срок отстранения Платини от футбольной деятельности до 4 лет. В связи с этим решением суда Платини уйдет с поста президента УЕФА.
epa04900860 FC Barcelona's Lionel Messi (L) receives from UEFA president Michel Platini (R) his UEFA best player in Europe for 2014-2015 Award during the draw ceremony for the UEFA Champions League group stage at Grimaldi Forum in in Monte Carlo, Monaco, 27 August 2015. EPA/GUILLAUME HORCAJUELO +++(c) dpa - Bildfunk+++

"Панамские досье" и спорт: Месси, Росберг и Платини 05.04.2016

Журналисты обнаружили офшорные фирмы, которые созданы или используются известными спортсменами и функционерами. Вопрос теперь в том, являются ли их действия незаконными.
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