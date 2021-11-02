Мишель Платини - бывший французский футболист, тренер и спортивный функционер.

Мишель Франсуа Платини - бывший французский футболист, тренер (с 1988 по 1992 сборной Франции) и спортивный функционер. Платини родился 21 июня 1955 года в городке Жёф во Франции. В 1980-е годы он считался одним из лучших футболистов в мире. Трижды его избирали лучшим игроком года в Европе. В рейтинг лучших футболистов века по версии ФИФА он занял седьмое место. В 2007 году Платини возглавил УЕФА. В конце декабря 2015 года Арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила его и главу ФИФА Йозефа Блаттера от футбола на 8 лет из-за конфликта интересов. Органы юстиции Швейцарии открыли дело против Блаттера по подозрению в том, что он в 2011 году незаконно перевел два миллиона швейцарских франков Платини. Оба чиновника утверждают, что деньги пошли на оплату консультационных услуг, которые Платини оказывал ФИФА с 1999 по 2002 год. Позже Апелляционный комитет ФИФА сократил с восьми до шести лет срок их отстранения от футбольной деятельности. В начале 2016 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил этот срок еще раз до 4 лет. После этого Платини объявил о своей отставке с поста главы УЕФА.