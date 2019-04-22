Михаил Саакашвили купил билет в Украину

Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в ночь на понедельник, 22 апреля, заявил, что обратился к главам Службы безопасности Украины, МВД и Госпогранслужбы с просьбой снять "незаконный запрет" на въезд в Украину. "У меня есть билет, - заявил он в прямом эфире телеканала "Наш. Макси-ТВ". - Я очень хочу быть в Киеве. Я очень хочу быть частью большого преобразования как обычный гражданин Украины и как обычный болельщик Украины".

Победу Зеленского Саакашвили назвал "электоральной революцией" и историческим прорывом. "Люди голосовали не просто против Петра Порошенко, они голосовали против всех старых политиков. Они проголосовали против коррупционной системы, вранья и унижения", - заявил он.

В феврале 2018 года Госпогранслужба Украины запретила Михаилу Саакашвили въезжать в Украину в течение трех лет, до 13 февраля 2021 года. В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. Позже Саакашвили получил вид на жительство в Нидерландах, поскольку женат на подданной этого королевства. Лишение гражданства и запрет на въезд он считает незаконными.

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