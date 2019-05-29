 Михаил Саакашвили вернулся в Украину | Новости из Германии об Украине | DW | 29.05.2019

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Украина

Михаил Саакашвили вернулся в Украину

Экс-глава Одесской области прилетел в Киев из Варшавы на следующий день после возвращения ему украинского гражданства.

Михаил Саакашвили в Киеве

Михаил Саакашвили в Киеве

Контекст

После окончания съезда грузин-эмигрантов в бельгийском Льеже Михаил Саакашвили в интервью DW рассказал о перспективах возвращения в Грузию и о том, чем опасен для Украины Петр Порошенко. (11.02.2019)

Новый президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей избирательной кампании обещал не назначать своих людей на госпосты. Но все происходит с точностью до наоборот, пишет FAZ. (23.05.2019)

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся в Украину. Самолет с политиком, которому накануне было возвращено украинское гражданство, приземлился в киевском аэропорту Борисполь вечером в среду, 29 мая, рейсом из Варшавы.

В аэропорту Саакашвили встретили несколько сотен его сторонников и большое число журналистов, событие транслировали в прямом эфире сразу несколько украинских телеканалов.

Политик заявил, что приехал помочь украинцам воспользоваться уникальным шансом "сделать рывок из Совка". "Народ Украины проголосовал за демонтаж старой власти", - отметил он. Он добавил, что многие в Украине не хотели его возвращения, передает корреспондент DW.

Зеленский вернул Саакашвили гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 мая указ о возвращении Саакашвили украинского гражданства. На следующий день его партия - Движение новых сил - сообщила, что намерена участвовать в досрочных выборах в Верховную раду.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с января 2004-го по ноябрь 2007 года, а также с января 2008-го по ноябрь 2013 года. Проиграв президентские выборы Георгию Маргвелашвили, он в ноябре 2013 года покинул Грузию. В феврале 2015 года тогдашний украинский президент Петр Порошенко назначил Саакашвили председателем консультативного международного совета реформ при президенте Украины и своим внештатным помощником.

Вскоре после этого Саакашвили получил гражданство Украины и был назначен главой администрации Одесской области. Однако уже в 2016 году Порошенко снял его с этой должности, обосновав это решение ухудшением экономической ситуации региона. В июле 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, въезд политика на территорию Украины был запрещен до 2021 года.

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