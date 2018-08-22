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Михаил Прохоров

25.12.2017 *** MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 25, 2017: Opposition activist Alexei Navalny waits to be registered as a candidate to run in the upcoming 2018 Russian presidential election, at the Russian Central Election Commission. Sergei Fadeichev/TASS Foto: Sergei Fadeichev/TASS/dpa |

Мосгорсуд признал законным решение по иску Прохорова к Навальному 22.08.2018

Навальный теперь должен будет опровергнуть утверждения о том, что Михаил Прохоров купил итальянскую виллу у Александра Хлопонина по завышенной цене.
April 17, 2017 - - Grigory Rodchenkov..'Icarus' Documentary - 2017 |

Родченков подал в суд на Прохорова и трех биатлонисток из РФ 30.04.2018

Григорий Родченков подал ответный иск к биатлонисткам из РФ, а также к бизнесмену Прохорову. Немецкий журналист Зеппельт цитирует заявление Родченкова, в котором он заявляет, что не отказывался от своих показаний.
ARCHIV - 24.12.2017, Russland, Moskau: Alexej Nawalny, Kreml-Kritiker, spricht während einer Zusammenkunft mit Unterstützern. (zu dpa «Russland blockiert Webseite von Kremlkritiker Nawalny» vom 15.02.2018) Foto: Pavel Golovkin/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Навальный обвинил вице-премьера Хлопонина в получении взятки от Прохорова 26.04.2018

По данным ФБК, в 2017 году семья вице-премьера продала недвижимость в Италии зарегистрированной на миллиардера компании. Сумма сделки значительно превышает рыночную стоимость аналогичной недвижимости, утверждает ФБК.
ARCHIV 2014 ***** epa05017959 (FILE) A file picture dated 21 February 2014 of the Doping Control Station in the Laura Biathlon Center during the Sochi 2014 Olympic Games in Krasnaya Polyana, Russia. On 09 November 2015 an independent commission set up by the World Anti-Doping Agency (WADA) will publish a report on its findings of an investigation into allegations of widespread doping in elite Russian athletes. EPA/HENDRIK SCHMIDT *** Local Caption *** 51249175 Copyright: picture alliance/epa/H. Schmidt

Прохоров поможет спортсменкам из РФ судиться с Родченковым в США 20.02.2018

Три российских биатлонистки, дисквалифицированных МОК, подают иск в суд штата Нью-Йорк против информатора WADA Родченкова и требуют компенсации в 10 млн долларов.

epa03847709 (FILE) FIle picture dated 23 August 2012 shows Russia's billionaire and Anzhi owner Suleyman Kerimov watching UEFA Europa League play off match Anzhi Makhachkala vs AZ Alkmaar in Moscow, Russia. Investigative Committee of Belarus has launched a criminal case against Suleiman Kerimov, major shareholder of Russia's potash producer Uralkali, for abuse of office and power as part of investigation relating to Belarusian Potash Company executives. Kerimov may face up to 10 years in prison . Earlier last week, 26 August 2013, Uralkali CEO Vladislav Baumgertner was detained taken into custody in Minsk. EPA/YURI KOCHETKOV +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Кавалеры ордена Почетного Легиона вступились за Керимова перед Макроном 04.12.2017

В поддержку задержанного во Франции сенатора Сулеймана Керимова высказались тринадцать известных россиян. Письмо, в котором они поручились за бизнесмена, адресовано президенту Франции.
Oct. 26, 2015 epa05440187 (FILE) A file picture dated 04 September 2013 shows a person looking at a computer screen with Yahoo!'s homepage in Los Angeles, California, USA. US telecommunications giant Verzion on 25 July 2016 announced the takeover of Internet dinosaur Yahoo 4.8 billion US dollars. EPA/MICHAEL NELSON *** Local Caption *** 50982147 +++(c) dpa - Bildfunk+++ | (c) picture-alliance/dpa/M. Nelson

Обвиняемый США во взломе Yahoo сотрудник ФСБ работал в банке миллиардера Прохорова 18.03.2017

Офицер ФСБ Игорь Сущин, являющийся одним из четырех обвиняемых Минюстом США в краже данных 500 млн аккаунтов, несколько лет работал в инвестбанке Михаила Прохорова.
+++++++++++++++ 15.04.2016 +++++++++++++++++++++ A man walks towards the RBC media group office building in Moscow, Russia, April 15, 2016. REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo (c) Reuters/File Foto/M. Zmeyev

Насколько независимым будет РБК при новом руководстве? 07.07.2016

У РБК появились новые руководители редакции. Протестуя против увольнения прежних, не менее 14 сотрудников покидают медиахолдинг в июле. Они считают, что былой свободы в РБК уже не будет.
927796 06/25/2011 Mikhail Prokhorov, Onexim group president and the Right Cause party's newly elected leader, speaks at the party congress at Moscow's World Trade Center,

Глава "Онэксим" опроверг продажу российских активов 04.07.2016

"Онэксим" постоянно ведет переговоры о покупке и продаже активов, и некорректно делать на этом основании вывод о "распродаже всех активов в РФ", заявил гендиректор группы.
11.01.2016++++++Jan. 11, 2016 file photo Brooklyn Nets owner Mikhail Prokhorov speaks during an NBA basketball news conference in New York. Russia¿s main domestic security agency said Friday, April 15, 2016, its agents have searched the offices of a company controlled by billionaire Mikhail Prokhorov, the owner of Brooklyn Nets. (AP Photo/Seth Wenig, File) Press and Information Office/TASS Copyright: picture-alliance/AP Photo/S. Wenig

"Ведомости": Михаил Прохоров продает все российские активы 04.07.2016

Российский миллиардер решил распродать все принадлежащие ему в России активы. Это решение, возможно, было принято после обысков в структурах "Онэксим".
++++++++++++++++++14.04.2016 ++++++++++++++++ A board advertising the RBC media group is seen outside its office in Moscow, Russia, April 14, 2016. Picture taken April 14, 2016. REUTERS/Maxim Shemetov (c) Reuters/M. Shemetov

Дело о мошенничестве в РБК: наказание за смелую редакционную политику? 12.05.2016

МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве в РБК. Наблюдатели считают, что это связано с расследованиями изданий медиахолдинга, фигурантами которых становились приближенные президента РФ.
927796 06/25/2011 Mikhail Prokhorov, Onexim group president and the Right Cause party's newly elected leader, speaks at the party congress at Moscow's World Trade Center,

ФСБ: При обысках "Онэксим" обнаружено нарушение налогового законодательства 15.04.2016

В ходе проверки компаний группы "Онэксим" получены сведения о нарушении некими компаниями налогового законодательства, сообщила ФСБ. Изъятая документация передана специалистам с целью принятия процессуальных мер.
927796 06/25/2011 Mikhail Prokhorov, Onexim group president and the Right Cause party's newly elected leader, speaks at the party congress at Moscow's World Trade Center,

В офисах компаний Михаила Прохорова прошли обыски 14.04.2016

По информации СМИ, обыски в офисах компаний группы "Онэксим" связаны с публикациями об их связях с офшорами и стали попыткой оказать давление на владельца группы Михаила Прохорова.
Russian opposition leader Alexei Navalny arrives at a court in Moscow October 9, 2013. A Kirov court has postponed until October 16 the appeal by Navalny of his conviction on charges that he and a co-defendant embezzled about $500,000 from a state-owned timber company, local media reported. REUTERS/Maxim Shemetov (RUSSIA - Tags: CRIME LAW POLITICS)

Комментарий: Российские демократы между компромиссом и борьбой за власть 08.07.2015

Демократической оппозиции в России рано или поздно придется определиться со своими амбициями, считает российский журналист Константин Эггерт.
927796 06/25/2011 Mikhail Prokhorov, Onexim group president and the Right Cause party's newly elected leader, speaks at the party congress at Moscow's World Trade Center,

Прохоров объявил об уходе из "Гражданской платформы" 13.03.2015

Объявив об уходе из партии "Гражданская платформа", ее основатель Михаил Прохоров предложил съезду ГП рассмотреть вопрос о переименовании или ликвидации партии. Он назвал ГП "бессмысленным политическим проектом".
Russland Moskau Roter Platz Kreml Erfassungsdatum 17.12.2010 Memo extern - Dateigröße 3.713 MB Bildgröße 36.637 MB Größe in Pixel (b x h) 4288 x 2848 Farbtiefe 24 Farbraum RGB Farbigkeit 4C Format - Quelle picture alliance Fotograf

Комментарий: Кремль больше не нуждается в лояльных к нему либералах 25.11.2014

Журналист Олег Кашин в специальном комментарии для DW о кризисе на умеренно либеральном фланге российской политики.
MOSCOW, RUSSIA. JUNE 4, 2012. Russian tycoon Mikhail Prokhorov_s sister Irina appears at a press conference in Moscow to announce the plans to found a new political party with the tentative name of _Civil Platform._ (Photo ITAR-TASS / Valery Sharifulin) pi

"Гражданскую платформу" возглавила сестра Прохорова 20.12.2013

Михаил Прохоров пояснил, что останется в партии на одной из важнейших позиций.
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