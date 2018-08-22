Михаил Прохоров

Родченков подал в суд на Прохорова и трех биатлонисток из РФ

Григорий Родченков подал ответный иск к биатлонисткам из РФ, а также к бизнесмену Прохорову. Немецкий журналист Зеппельт цитирует заявление Родченкова, в котором он заявляет, что не отказывался от своих показаний.