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Навальный теперь должен будет опровергнуть утверждения о том, что Михаил Прохоров купил итальянскую виллу у Александра Хлопонина по завышенной цене.
Григорий Родченков подал ответный иск к биатлонисткам из РФ, а также к бизнесмену Прохорову. Немецкий журналист Зеппельт цитирует заявление Родченкова, в котором он заявляет, что не отказывался от своих показаний.
По данным ФБК, в 2017 году семья вице-премьера продала недвижимость в Италии зарегистрированной на миллиардера компании. Сумма сделки значительно превышает рыночную стоимость аналогичной недвижимости, утверждает ФБК.
Три российских биатлонистки, дисквалифицированных МОК, подают иск в суд штата Нью-Йорк против информатора WADA Родченкова и требуют компенсации в 10 млн долларов.
В поддержку задержанного во Франции сенатора Сулеймана Керимова высказались тринадцать известных россиян. Письмо, в котором они поручились за бизнесмена, адресовано президенту Франции.
Офицер ФСБ Игорь Сущин, являющийся одним из четырех обвиняемых Минюстом США в краже данных 500 млн аккаунтов, несколько лет работал в инвестбанке Михаила Прохорова.
У РБК появились новые руководители редакции. Протестуя против увольнения прежних, не менее 14 сотрудников покидают медиахолдинг в июле. Они считают, что былой свободы в РБК уже не будет.
"Онэксим" постоянно ведет переговоры о покупке и продаже активов, и некорректно делать на этом основании вывод о "распродаже всех активов в РФ", заявил гендиректор группы.
Российский миллиардер решил распродать все принадлежащие ему в России активы. Это решение, возможно, было принято после обысков в структурах "Онэксим".
МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве в РБК. Наблюдатели считают, что это связано с расследованиями изданий медиахолдинга, фигурантами которых становились приближенные президента РФ.
В ходе проверки компаний группы "Онэксим" получены сведения о нарушении некими компаниями налогового законодательства, сообщила ФСБ. Изъятая документация передана специалистам с целью принятия процессуальных мер.
По информации СМИ, обыски в офисах компаний группы "Онэксим" связаны с публикациями об их связях с офшорами и стали попыткой оказать давление на владельца группы Михаила Прохорова.
Демократической оппозиции в России рано или поздно придется определиться со своими амбициями, считает российский журналист Константин Эггерт.
Объявив об уходе из партии "Гражданская платформа", ее основатель Михаил Прохоров предложил съезду ГП рассмотреть вопрос о переименовании или ликвидации партии. Он назвал ГП "бессмысленным политическим проектом".
Журналист Олег Кашин в специальном комментарии для DW о кризисе на умеренно либеральном фланге российской политики.
Михаил Прохоров пояснил, что останется в партии на одной из важнейших позиций.
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