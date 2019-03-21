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Причина смерти в Вашингтоне бывшего министра печати РФ Михаила Лесина, объявленная официально, не соответствует травмам, зафиксированным судмедэкспертизой. DW ознакомилась с отчетом экспертов.
Причиной смерти медиаменеджера стал несчастный случай, произошедший из-за злоупотребления алкоголем, говорится в раследовании ФБР.
По данным источников издания, ни представители ФБР, ни сотрудники американского минюста к следствию не подключались. По заключению судмедэскспертов, смерть наступила из-за "тупых травм головы".
Обстоятельства смерти в Вашингтоне бывшего министра печати и экс-главы "Газпром-Медиа" Михаила Лесина до сих пор не ясны - следствие продолжается. DW собрала известные на сегодня факты.
Сведения об "отъезде" экс-министра из США через 40 дней после смерти могут быть связаны с несовершенством автоматической системы регистрации. Подобные случаи ранее уже фиксировались в США.
О чем по-человечески хотелось бы спросить Михаила Лесина, человека, залакировавшего российское телевидение. Комментарий Александра Плющева специально для DW.
Согласно данным из открытых источников, Михаил Лесин покинул США 15 декабря 2015 года. Официально утверждалось, что бывший советник Путина был похоронен в Лос-Анджелесе 13 ноября.
Об этом главред "Эха Москвы" заявил, отвечая на вопросы интернет-портала "Открытая Россия".
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