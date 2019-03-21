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Михаил Лесин

10.7.2013 *** 2297166 Russia, Moscow. 10/07/2013 Gazprom-Media General Director Mikhail Lesin. Iliya Pitalev/RIA Novosti Copyright: picture-alliance/dpa/I. Pitalev

Судмедэкспертиза дает основания полагать, что Лесина убили 21.03.2019

Причина смерти в Вашингтоне бывшего министра печати РФ Михаила Лесина, объявленная официально, не соответствует травмам, зафиксированным судмедэкспертизой. DW ознакомилась с отчетом экспертов.
10.7.2013 *** 2297166 Russia, Moscow. 10/07/2013 Gazprom-Media General Director Mikhail Lesin. Iliya Pitalev/RIA Novosti Copyright: picture-alliance/dpa/I. Pitalev

ФБР заявило, что смерть Лесина не была насильственной 27.01.2018

Причиной смерти медиаменеджера стал несчастный случай, произошедший из-за злоупотребления алкоголем, говорится в раследовании ФБР.
10.7.2013 *** 2297166 Russia, Moscow. 10/07/2013 Gazprom-Media General Director Mikhail Lesin. Iliya Pitalev/RIA Novosti Copyright: picture-alliance/dpa/I. Pitalev

NYT: Смерть Лесина расследует криминальная полиция 04.04.2016

По данным источников издания, ни представители ФБР, ни сотрудники американского минюста к следствию не подключались. По заключению судмедэскспертов, смерть наступила из-за "тупых травм головы".
epa05015829 (FILE) A file photograph showing Russian Press Minister Mikhail Lesin giving press conference at the Interfax news agency, in Moscow 22 January, 2002. Media reports on 07 November 2015 state that Mikhail Lesin has been found dead at the Dupont Circle hotel in Washington DC., USA, Police are currently investigating the death of a man at the hotel. EPA/SERGEI ILNTSKY Copyright: picture-alliance/dpa/S. Ilntsky

Смерть Михаила Лесина: убийство, уличная драка или что-то еще? 14.03.2016

Обстоятельства смерти в Вашингтоне бывшего министра печати и экс-главы "Газпром-Медиа" Михаила Лесина до сих пор не ясны - следствие продолжается. DW собрала известные на сегодня факты.
10.7.2013 *** 2297166 Russia, Moscow. 10/07/2013 Gazprom-Media General Director Mikhail Lesin. Iliya Pitalev/RIA Novosti Copyright: picture-alliance/dpa/I. Pitalev

Данным Навального о Лесине нашлось объяснение 12.03.2016

Сведения об "отъезде" экс-министра из США через 40 дней после смерти могут быть связаны с несовершенством автоматической системы регистрации. Подобные случаи ранее уже фиксировались в США.
picture-alliance/dpa/J.Scalzo epa05016158 The Dupont Circle Hotel, where Mikhail Lesin, a former aide to Russian President Vladimir Putin, was found dead of an apparent heart attack, is pictured in Washington, DC, USA, 07 November 2015. Lesin's body was discovered on 05 November. EPA/JIM LO SCALZO +++(c) dpa - Bildfunk+++

Комментарий: Смерть Лесина вызывает не меньше вопросов, чем его деятельность 12.03.2016

О чем по-человечески хотелось бы спросить Михаила Лесина, человека, залакировавшего российское телевидение. Комментарий Александра Плющева специально для DW.
10.7.2013 *** 2297166 Russia, Moscow. 10/07/2013 Gazprom-Media General Director Mikhail Lesin. Iliya Pitalev/RIA Novosti Copyright: picture-alliance/dpa/I. Pitalev

Навальный: Лесин выехал из США через 40 дней после смерти 12.03.2016

Согласно данным из открытых источников, Михаил Лесин покинул США 15 декабря 2015 года. Официально утверждалось, что бывший советник Путина был похоронен в Лос-Анджелесе 13 ноября.
ITAR-TASS: ST PETERSBURG, RUSSIA. JUNE 20, 2013. Ekho Moskvy Radio's editor in chief Alexei Venediktov at XVII St Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2013) at LenExpo Exhibition Centre. (Photo ITAR-TASS / Yuri Belinsky)

Алексей Венедиктов не исключил, что будет уволен 21 ноября 15.11.2014

Об этом главред "Эха Москвы" заявил, отвечая на вопросы интернет-портала "Открытая Россия".