Мифы и правда о короновирусе: что говорят врачи

Интернет полон различной информации о том, как защитить себя от нового опасного коронавируса. DW решила проверить, насколько соответствуют реальности самые распространенные слухи.
Молниеносное распространение коронавируса беспокоит людей по всему миру. Интернет и социальные сети полны самых диких слухов о том, как защититься от опасного вируса 2019-nCoV. DW решила рассмотреть некоторые из них и внести полную ясность.
Посылки из Китая лучше не заказывать - они кишат коронавирусами!
Точной информации о том, как распространяется новый коронавирус, до сих пор нет. Однако Федеральное агентство министерства здравоохранения США (CDC) говорит, что из-за того, что на твердых поверхностях вирус выживает недолго, существует "крайне низкая степень его распространения через письма или посылки, время доставки которых составляет от нескольких дней до нескольких недель". Это означает, что посылки с "Алиэкспресс", которые доставляет вам курьер, вероятнее всего, никакой опасности в себе не несут.
Нужно регулярно принимать душ с хлорсодержащими средствами.
Или хотя бы мазать ими под носом - и коронавируса можно не бояться.
Хлорсодержащие дезинфицирующие средства, растворители, 75-процентный этанол, надуксусная кислота и хлороформ могут убить вирус 2019-nCoV на твердых поверхностях, однако при нанесении на кожу они не оказывают на коронавирус практически никакого воздействия. Более того, это резвычайно опасно и может привести к летальному исходу.
Пишут, что разносчиком коронавируса стали летучие мыши. А кошки или собаки? Они опасны?
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), нет никаких доказательств того, что домашние животные, в частности, кошки или собаки, могут заразиться коронавирусом или быть его разносчиком. Тем не менее регулярно мыть руки с мылом после контакта с домашним любимцем необходимо - это поможет остановить распространение бактерий, таких как кишечная палочка или сальмонелла.
Ученые полагают, что вероятным источником распространения нового коронавируса стали дикие животные, которых продавали на рынке в китайском городе Ухане. В соответствии с данными генетического анализа, происхождение коронавируса действительно связывают с летучими мышами, но в целом животные не являются разносчиками коронавируса.
Защититься от коронавируса можно, сделав прививку от пневмонии.
Новый вирус 2019-nCoV настолько отличается от других известных вирусов, что для борьбы с ним необходима радикально новая вакцина. Над ее созданием сейчас работают ученые по всему миру. Пневмококковая и гемофильная вакцина, а также вакцина против гриппа В, не в состоянии защитить от коронавируса.
Нужно регулярно промывать нос физраствором - и никакой коронавирус не страшен.
В социальных сетях курсируют сообщения о том, что один из ведущих китайских экспертов по заболеваниям дыхательных путей посоветовал промывать нос соленой водой - это якобы предотвратит заражение коронавирусом. По данным ВОЗ, раствор соленой воды не может убить вирус 2019-nCoV или защитить от него.
Может, тогда не промывать нос, а полоскать рот?
Увы, но полоскание рта тоже не защитит от нового коронавируса. Некоторые растворы для ополаскивания рта способны на несколько минут устранить содержащиеся в слюне микробы, но они не предотвратят проникновение коронавируса.
А чеснок? Он же защищает от гриппа - может, защитит и от коронавируса?
Это сомнительное утверждение распространяется в социальных сетях со скоростью лесного пожара. Чеснок, возможно, и обладает некоторыми противомикробными свойствами, но, по данным ВОЗ, нет никаких доказательств того, что поедание чеснока - даже в промышленных масштабах - защитит от коронавируса.
Разоблачение фейковой информации
В конце января руководство Facebook сообщило, что будет удалять все сообщения, содержащие ложную информацию о вирусе 2019-nCoV. В заявлении говорилось, что речь, в частности, идет о утверждениях, пропагандирующих шарлатанские средства лечения или препятствующих принятию мер предосторожности. "В их числе - не имеющие ничего общего с действительностью советы по самолечению и профилактике, к примеру, утверждения о том, что избавиться от коронавируса можно, выпив отбеливатель, или заявления, создающие путаницу в том, что касается доступных ресурсов здравоохранения", - заявил глава отдела здравоохранения Facebook Кан Син Чжун.
Примеру Facebook последовал и Twitter, на протяжении января удаливший 15 миллионов твитов, связанных с коронавирусом, и впоследствии приостановивший функцию автоматического поиска, которая могла бы привести к нахождению недостоверного контента.
Как можно заразиться коронавирусом?
Коронавирус передается воздушно-капельным путем преимущественно при кашле или чихании. Инкубационный период составляет 14 дней. Инфицированные вирусом люди могут быть переносчиками заболевания и до появления симптомов.
Как защититься от коронавируса?
ВОЗ разместил памятку с рекомендациями по защите от коронавируса на своей странице в Twitter. DW собрала их в одной инфографике.
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