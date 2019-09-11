 Митинг оппозиции в Улан-Удэ собрал несколько сотен человек | Новости из Германии о России | DW | 15.09.2019

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Россия

Митинг оппозиции в Улан-Удэ собрал несколько сотен человек

На санкционированный митинг оппозиции в столице Бурятии вышли несколько сотен человек. Протестующие в Улан-Удэ встретили главу Бурятии криками "Прочь" и "Позор".

Депутат Баир Цыренов, задержанный во время митинга в Улан-Удэ (фото из архива)

Депутат Баир Цыренов, задержанный во время митинга в Улан-Удэ (фото из архива)

В Улан-Удэ в воскресенье, 15 сентября, прошел санкционированный митинг оппозиции. Собравшиеся выступили против полицейского произвола и потребовали проведения честных выборов. По разным оценкам, в акции приняли участие от 700 до 1000 человек. На митинге выступил в том числе глава Бурятии Алексей Цыденов.

Участники митинга встретили Цыденова криками "Прочь" и "Позор", сообщает "МК в Бурятии". Когда глава Бурятии на несколько минут поднялся на сцену, собравшиеся потребовали, чтобы он ушел в отставку. Вскоре Алексей Цыденов, заявивший, что готов "в стороне" ответить на вопросы митингующих, покинул мероприятие.

Контекст

Власти России ведут себя как насильник, у которого всегда виновата сама жертва. Это проявляется не только в фабрикации нового уголовного дела против оппозиции, уверен Иван Преображенский. (01.08.2019)

По словам депутата Баира Цыренова, в автобус, где находились протестующие, бросили дымовую шашку. Демонстранты выступали против избрания мэром Улан-Удэ Игоря Шутенкова, считающегося провластным кандидатом. (11.09.2019)

Кроме того, перед протестующими выступили депутат регионального парламента Баир Цыренов и сенатор Вячеслав Мархаев, проигравший на недавних выборах мэра Улан-Удэ. На митинге были продемонстрированы кадры нарушений на выборах 8 сентября.

Протесты в Улан-Удэ

Протесты в столице Бурятии начались 9 сентября, когда на площади Советов в Улан-Удэ собрались сторонники шамана Александра Габышева, который пешком шел в Москву "изгонять" президента РФ Владимира Путина. Позднее к ним присоединились депутат Цыренов и сенатор Мархаев. Они отказались признать результаты прошедшего 8 сентября голосования.

В результате на площади начались столкновения между ОМОНом и активистами, несколько человек получили ранения, некоторые участники демонстрации были задержаны. Бессрочная акция продолжалась несколько дней.

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    Автор: Евгений Жуков


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