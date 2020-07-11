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Мистика

WASHINGTON, DC - FEBRUARY 20: Roger Stone, former adviser and confidante to U.S. President Donald Trump, leaves the Federal District Court for the District of Columbia after being sentenced February 20, 2020 in Washington, DC. Portraying himself as the 'dirty trickster of American politics,' Stone was sentenced to 40 months in prison for obstruction, lying to Congress and witness tampering, charges stemming from former Special Counsel Robert Mueller's investigation into Russian interference in the 2016 election. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

Трамп освободил от тюрьмы своего экс-советника Роджера Стоуна 11.07.2020

Экс-советник президента США Роджер Стоун был приговорен к 40 месяцам тюрьмы за лжесвидетельство в рамках "российского дела". Белый дом назвал бывшего советника Дональда Трампа "жертвой мистификации".
Die Nacht_Berliner_Späti_2013_Foto_Daniel_Gregor

Ночная жизнь в Германии (фотогалерея) 20.11.2019

Мистику ночи, ее страхи и таинственную притягательность, ее деловую суету, ее многочисленных героев и ее свет, - в Гамбурге все это увидели с неожиданной стороны.
Ночное небо

Ночь: всё, кроме сна 20.11.2019

Мистика ночи, ее страхи и таинственная притягательность - и ее деловая суета, ее многочисленные герои и ее свет стали предметом неожиданной выставки, которая открылась в Гамбурге.
23.01.2019, Russland, Kubinka: Der neue Marschflugkörper vom Typ 9M729 ist zur Präsentation aufgestellt. Das russische Militär präsentierte am 23.01.2019 in der Nähe von Moskau erstmals vor ausländischen Militärexperten und Journalisten die neue Mittelstreckenrakete. Foto: Pavel Golovkin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Разведка США обвинила Россию в мистификации по поводу новой ракеты 19.02.2019

Ракета, показанная Минобороны РФ, не имеет ничего общего с 9М729, сообщил портал Daily Beast со ссылкой на секретный доклад разведки США. Из-за этой ракеты США приостановили договор с Россией о РСМД.
Die russische Komponistin und Dozentin Sofia Asgatowna Gubaidulina, aufgenommen während des Unterrichts am 28.03.2014 im Rahmen des Kammermusik Campus in der Musikhochschule Luebeck (MHL) in Lübeck. Foto: Olaf Malzahn pixel

Композитору Софии Губайдулиной вручат премию в Германии 07.03.2017

85-летний композитор София Губайдулина удостоилась Премии немецких авторов. Жюри назвало ее "крупнейшим мистиком в современной классической музыке".
DEU/Deutschland/Sachsen/Kromlau, 05.10.2014, Kromlauer Park - Rakotzbruecke mit Rakotzsee im herbstlichen Morgenlicht. // Kromlauer park with the Rakotzbruecke, 05 Oct 2014. // **Foto: Andreas Franke** | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/A. Franke

Самые загадочные места в Германии (фотогалерея) 31.10.2016

Дубы-колдуны, затопленный город, развалины замка… В канун Хэллоуина DW решила отправиться в самые таинственные места в Германии.

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Зачем немцы обращаются к звездам 11.10.2016

Прогнозы астрологов на страницах модных журналов, знаки зодиака - в профилях Facebook... Интерес к гороскопам проявляют, прежде всего, молодые люди. Чем объяснить эту мистику?
26.07.2016 *** dpatopbilder Interessierte durchstreifen am 26.07.2016 einen Kornkreis in einem Weizenfeld in der Nähe von Mammendorf (Bayern). Das Muster hat einen Durchmesser von 180 Metern. Foto: Sven Hoppe/dpa (Luftaufnahme mit einer Drohne) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/S. Hoppe

На пшеничном поле в Германии появились загадочные круги (фото) 27.07.2016

Сюда уже потянулись любители эзотерики в надежде подпитаться мистической энергией.
anbei sind die Fotos zum Thema Verbrecher gegen Menschenrechte in der Ukraine: Nominierung des Helsinki-Komitees, die unser Korrespondent Alexandr Sawitski heute gemacht hat. Auf den Bildern sind ukrainische Menschenrechtler an der PK, ein Mitglied der Jury Larisa Denisenko (1), ein Vertreter des Helsinki-Komitees Marina Goworuchina (2), das Symbol des Preises für Verbrecher gegen Menschenrechte - Distel Schlüsselworter: Ukraine, Verbrecher gegen Menschenrechte, Helsinki-Komitee, Larisa Denisenko, Marina Goworuchina, Distel, Alexandr Sawitski DW/A.Sawitski

"Чертополох года": на Украине назвали главных нарушителей прав человека 10.12.2015

Украинский Хельсинкский союз выбрал лауреатов ежегодной антипремии "Чертополох года" - самых рьяных нарушителей прав человека. Правозащитники считают, что у антипремии мистическая сила.
Der Schauspieler Matthias Hageböck vom Berliner Theaterkollektiv Rimini Protokoll steht am 31.08.2015 im E-Werk in Weimar (Thüringen) während der Fotoprobe zu dem Theaterstück Adolf Hitler: Mein Kampf, Band 1 & 2 auf der Bühne. Das Stück feiert am 03. September 2015 im Rahmen des Kunstfests Weimar Premiere. Foto: Sebastian Kahnert/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Премьера в Веймаре: на сцене - "Майн кампф" 04.09.2015

"Римини Протокол" предлагает развеять мистическую ауру вокруг одиозного сочинения Гитлера, чтобы понять, какая угроза от него реально исходит.
Durch von Scheinwerfern erleuchteten Nebel wird das Schloss Unteraufseß in Aufseß (Bayern) am 28.07.2015 in ein beinahe mystisches Licht getaucht. Foto: Nicolas Armer/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Франконская Швейцария: замок Унтерауфзес в мистическом тумане 29.07.2015

Один из старейших замков Верхней Франконии, он до сих пор находится в собственности древнего знатного рода.
American author Stephen King poses for photographers on November 13, 2013 in Paris, before a book signing event dedicated to the release of his new book Doctor Sleep, the sequel to his 1977 novel The Shining. The best-selling author has written over 50 novels and sold 350 million copies worldwide. AFP PHOTO / KENZO TRIBOUILLARD (Photo credit should read KENZO TRIBOUILLARD/AFP/Getty Images)

Стивен Кинг представляет свою новую книгу в Германии 19.11.2013

Звездный американский писатель познакомит немецкую публику со своим новым романом "Доктор Сон" - продолжением знаменитого мистического триллера "Сияние".
5300 Jahre alte menschliche Schädel liegen am 01.11.2013 in einer Ausstellung im Landesmuseum Halle (Sachsen-Anhalt). Unter dem Motto «3.300 BC - Mysteriöse Steinzeittote und ihre Welt» wird am 14. November die neue Sonderausstellung im Landesmuseum für Vorgeschichte Halle (Saale) eröffnet. 3300 Jahre vor Christus bewohnten Menschen der sogenannten Salzmünder Kultur den Süden des heutigen Sachsen-Anhalt. Die Ackerbauern und Viehzüchter und zelebrierten einen für heutige Zeiten mysteriösen Ahnenkult. Darüber informiert die Ausstellung mit verschiedenen Funden und einem originalen Steinkammergrab. Foto: Jan Woitas/dpa

Выставка в Галле посвящена мистическим погребениям каменного века 14.11.2013

Ученые пытаются разгадать тайну захоронений, возникших приблизительно 5300 лет назад в оркестностях Зальцмюнде Саксонии-Анхальт и проникнуть в мистический мир людей той эпохи.
Thomas (Pit Bukowski) hat ein altes Warnschild entdeckt. Foto: Han/Thalhammer©MovieBrats, Dragonfly Films, NFP

Немецкий "Сталкер" в авангарде хай-тек 11.10.2013

В этом мистическом триллере нет "живых мертвецов". И злодеи - на этот раз не русские. И все же кошмар в этой "запретной зоне" вызывает местами смех…
German director Werner Herzog poses during the presentation of his 3D film 'Cave of Forgotten Dreams' that guides the viewers inside French Chauvet Cave, in Madrid, Spain on 10 May 2012. EFE/Emilio Naranjo

Мистический дар Вернера Херцога 07.08.2013

7 августа открывается международный кинофестиваль в Локарно. Приз "Золотой Леопард" за вклад в развитие мирового кинематографа будет вручен на нем режиссеру Вернеру Херцогу.
[6702944] Musiktage Donaueschingen Der Komponist Karlheinz Stockhausen sitzt am Freitag (15.10.2004) in der Donauhalle in Donaueschingen bei den Proben zu seiner Uraufführung Licht-Bilder am Mischpult. Licht-Bilder ist ein Höhepunkt der diesjährigen Donaueschinger Musiktage, die am Freitag (15.10.2004) beginnen. Das Werk ist siebtes und letztes Teil des Zyklus Licht. Licht ist das größte Projekt in der Musikgeschichte seit Wagners Ring. Die Uraufführung findet am Samstag statt. Foto: Rolf Haid dpa/lsw

Гезамткунстверк Карлхайнца Штокхаузена исполнят в Мюнхене 26.06.2013

Постановка "Субботы из света" - одной из семи частей мистически-религиозного монументального оперного цикла Карлхайнца Штокхаузена "Свет" - будет осуществлена в Германии впервые.
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