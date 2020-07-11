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Экс-советник президента США Роджер Стоун был приговорен к 40 месяцам тюрьмы за лжесвидетельство в рамках "российского дела". Белый дом назвал бывшего советника Дональда Трампа "жертвой мистификации".
Мистику ночи, ее страхи и таинственную притягательность, ее деловую суету, ее многочисленных героев и ее свет, - в Гамбурге все это увидели с неожиданной стороны.
Мистика ночи, ее страхи и таинственная притягательность - и ее деловая суета, ее многочисленные герои и ее свет стали предметом неожиданной выставки, которая открылась в Гамбурге.
Ракета, показанная Минобороны РФ, не имеет ничего общего с 9М729, сообщил портал Daily Beast со ссылкой на секретный доклад разведки США. Из-за этой ракеты США приостановили договор с Россией о РСМД.
85-летний композитор София Губайдулина удостоилась Премии немецких авторов. Жюри назвало ее "крупнейшим мистиком в современной классической музыке".
Дубы-колдуны, затопленный город, развалины замка… В канун Хэллоуина DW решила отправиться в самые таинственные места в Германии.
Прогнозы астрологов на страницах модных журналов, знаки зодиака - в профилях Facebook... Интерес к гороскопам проявляют, прежде всего, молодые люди. Чем объяснить эту мистику?
Сюда уже потянулись любители эзотерики в надежде подпитаться мистической энергией.
Украинский Хельсинкский союз выбрал лауреатов ежегодной антипремии "Чертополох года" - самых рьяных нарушителей прав человека. Правозащитники считают, что у антипремии мистическая сила.
"Римини Протокол" предлагает развеять мистическую ауру вокруг одиозного сочинения Гитлера, чтобы понять, какая угроза от него реально исходит.
Один из старейших замков Верхней Франконии, он до сих пор находится в собственности древнего знатного рода.
Звездный американский писатель познакомит немецкую публику со своим новым романом "Доктор Сон" - продолжением знаменитого мистического триллера "Сияние".
Ученые пытаются разгадать тайну захоронений, возникших приблизительно 5300 лет назад в оркестностях Зальцмюнде Саксонии-Анхальт и проникнуть в мистический мир людей той эпохи.
В этом мистическом триллере нет "живых мертвецов". И злодеи - на этот раз не русские. И все же кошмар в этой "запретной зоне" вызывает местами смех…
7 августа открывается международный кинофестиваль в Локарно. Приз "Золотой Леопард" за вклад в развитие мирового кинематографа будет вручен на нем режиссеру Вернеру Херцогу.
Постановка "Субботы из света" - одной из семи частей мистически-религиозного монументального оперного цикла Карлхайнца Штокхаузена "Свет" - будет осуществлена в Германии впервые.
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