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Миссури

(200307) -- BEIJING, March 7, 2020 () -- Photo taken on Jan. 22, 2020 shows Zhou Qiong, a doctor of department of respiratory medicine at Union Hospital affiliated to Tongji Medical College of Huazhong University of Science and Technology, who is a member of assault team in the fight against the pneumonia caused by the novel coronavirus in Wuhan, central China's Hubei Province. (/Cheng Min) |

Миссури подал в суд на Китай за пандемию коронавируса 22.04.2020

Штат Миссури адресовал иск китайским властям и коммунистической партии Китая. По мнению генпрокурора штата, эпидемию следовало остановить на ранней стадии.
Democratic U.S. presidential candidate and former Vice President Joe Biden speaks during a campaign stop in Detroit, Michigan, U.S., March 9, 2020. REUTERS/Brendan McDermid. TPX IMAGES OF THE DAY

Байден выиграл праймериз демократов в Миссисипи, Миссури и Мичигане 11.03.2020

Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержал победу над сенатором Берни Сандерсом на первичных выборах Демократической партии еще в нескольких штатах.
Democratic U.S. presidential candidate Hillary Clinton waves as she arrives to speak to supporters at a campaign rally in West Palm Beach, Florida March 15, 2016. Reuters/C. Barria

Трамп и Клинтон побеждают на праймериз в "супервторник-2" 16.03.2016

Клинтон и Трамп выиграли праймериз в Северной Каролине, Флориде, Иллинойсе и Миссури, а Клинтон еще и в Огайо. Республиканец Марко Рубио объявил о выходе из президентской гонки.
(150503) -- BALTIMORE, May 2, 2015 () -- People attend a rally in front of the City Hall in Baltimore, Maryland, the United States, May 2, 2015. Thousands of people in Baltimore, the largest city in U.S. State of Maryland, on Saturday gathered at a rally and marched through streets to celebrate a decision by the city's top prosecutor to charge six officers in connection with the death of Freddie Gray, the young African-American man who died in police custody from a spinal injury. (/Bao Dandan) (cl)

Полицейский произвол: США пообещали ООН преследовать нарушителей 11.05.2015

Представитель департамента юстиции Соединенных Штатов признал, что властям США необходимо усиленно работать над обеспечением гражданских прав и гарантий в стране.
Members of the Missouri National Guard stand in a parking lot of Tuesday, Nov. 25, 2014, in Dellwood, Mo., after overnight protests following a grand jury's decision not to indict a white police officer in the killing of unarmed black 18-year-old Michael Brown. Monday night's protests were far more destructive than any of those that followed Brown's Aug. 9 death, with more than a dozen businesses badly damaged or destroyed. (AP Photo/Jeff Roberson)

Число солдат Национальной гвардии в штате Миссури будет утроено 25.11.2014

Количество солдат Национальной гвардии США в штате Миссури будет увеличено до 2 200 из-за опасений волны насилия в Фергюсоне. Федеральные власти проводят два расследования гибели чернокожего юноши от рук полицейского.
Die Demonstranten blockieren in unregelmäßigen Abständen die Strassen. Sie skandieren Hands up - don't shoot. Eine Anspielung auf die Tötung von Michael Brown, der - so heißt es - die Arme hob, bevor ihn der Polizist Darren Wilson erschoss. Über den Tathergang gibt es freilich unterschiedliche Ansichten. Foto: Miodrag Soric, 21.11.14

В Фергюсоне ожидают вердикта присяжных по делу об убийстве афроамериканца 22.11.2014

Будут ли выдвинуты обвинения белому полицейскому, застрелившему темнокожего подростка, должно стать известно на следующей неделе. В Фергюсоне готовятся к новой волне протестов.
Police officers point their weapons at demonstrators protesting against the shooting death of Michael Brown in Ferguson, Missouri August 18, 2014. Police fired tear gas and stun grenades at protesters on Monday after days of unrest sparked by the fatal shooting of unarmed black teenager Michael Brown by a white policeman. REUTERS/Joshua Lott (UNITED STATES - Tags: CRIME LAW CIVIL UNREST TPX IMAGES OF THE DAY)

Полиция США начала задержания в охваченном беспорядками Фергюсоне 20.08.2014

Сотрудники правоохранительных органов вынуждены были применить силу против демонстрантов в городе, где продолжаются беспорядки на расовой почве.

Власти США пытаются навести порядок в Фергюсоне (18.08.2014) 18.08.2014

В Фергюсоне больше недели продолжаются беспорядки, вызванные убийством темнокожего юноши белым полицейским. Губернатор штата Миссури принял решение о введении в Фергюсон нацгвардии.
epaselect epa04358669 A police officer is about to throw a tear gas canister as police try to disperse demonstrators who are protesting the shooting death of Michael Brown in Ferguson, Missouri, USA, 17 August 2014. Clashes between protesters and dozens of police officers in riot gear erupted less than an hour after coming into effect of a curfew - imposed by Missouri State Governor Jay Nixon to restore order in the town. The officers used tear gas and smoke grenades to quell the protest, with local broadcasters reporting that one man sustained severe injures and that seven protesters were taken into custody. EPA/ED ZURGA

Губернатор штата Миссури направил в Фергюсон Национальную гвардию 18.08.2014

Губернатор штата Миссури распорядился направить солдат в город, где продолжаются беспорядки на расовой почве. Накануне полиция применила против протестующих слезоточивый газ.
FERGUSON, MO - AUGUST 15: Demonstrators gather along West Florissant Avenue to protest the shooting of Michael Brown on August 15, 2014 in Ferguson, Missouri. Brown was shot and killed by a Ferguson police officer on August 9. Tonight's demonstration again ended with protestors clashing with police followed by more looting. (Photo by Scott Olson/Getty Images)

Губернатор штата Миссури ввел в Фергюсоне чрезвычайное положение 16.08.2014

Чрезвычайное положение и комендантский час введены "для защиты людей и имущества в Фергюсоне", объявил глава штата Миссури Джей Никсон. Безопасность в городке обеспечивает полиция штата.
Republican presidential candidate and former Pennsylvania Senator Rick Santorum cheers on supporters during an evening campaign rally in Manchester, New Hampshire January, 9, 2012. The New Hampshire Republican presidential primary election is on January 10. REUTERS/Mike Segar (UNITED STATES - Tags: POLITICS ELECTIONS)

Республиканская гонка в США: Рик Санторум победил в трех штатах 08.02.2012

Экс-сенатор Рик Санторум победил фаворита Митта Ромни на первичных выборах - праймериз в Миссури и кокусах в Миннесоте и Колорадо. Санторум заявил избирателям, что именно он является консервативной альтернативой Обаме.