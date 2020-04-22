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Штат Миссури адресовал иск китайским властям и коммунистической партии Китая. По мнению генпрокурора штата, эпидемию следовало остановить на ранней стадии.
Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержал победу над сенатором Берни Сандерсом на первичных выборах Демократической партии еще в нескольких штатах.
Клинтон и Трамп выиграли праймериз в Северной Каролине, Флориде, Иллинойсе и Миссури, а Клинтон еще и в Огайо. Республиканец Марко Рубио объявил о выходе из президентской гонки.
Представитель департамента юстиции Соединенных Штатов признал, что властям США необходимо усиленно работать над обеспечением гражданских прав и гарантий в стране.
Количество солдат Национальной гвардии США в штате Миссури будет увеличено до 2 200 из-за опасений волны насилия в Фергюсоне. Федеральные власти проводят два расследования гибели чернокожего юноши от рук полицейского.
Будут ли выдвинуты обвинения белому полицейскому, застрелившему темнокожего подростка, должно стать известно на следующей неделе. В Фергюсоне готовятся к новой волне протестов.
Сотрудники правоохранительных органов вынуждены были применить силу против демонстрантов в городе, где продолжаются беспорядки на расовой почве.
В Фергюсоне больше недели продолжаются беспорядки, вызванные убийством темнокожего юноши белым полицейским. Губернатор штата Миссури принял решение о введении в Фергюсон нацгвардии.
Губернатор штата Миссури распорядился направить солдат в город, где продолжаются беспорядки на расовой почве. Накануне полиция применила против протестующих слезоточивый газ.
Чрезвычайное положение и комендантский час введены "для защиты людей и имущества в Фергюсоне", объявил глава штата Миссури Джей Никсон. Безопасность в городке обеспечивает полиция штата.
Экс-сенатор Рик Санторум победил фаворита Митта Ромни на первичных выборах - праймериз в Миссури и кокусах в Миннесоте и Колорадо. Санторум заявил избирателям, что именно он является консервативной альтернативой Обаме.
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