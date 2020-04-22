Трамп и Клинтон побеждают на праймериз в "супервторник-2"

Клинтон и Трамп выиграли праймериз в Северной Каролине, Флориде, Иллинойсе и Миссури, а Клинтон еще и в Огайо. Республиканец Марко Рубио объявил о выходе из президентской гонки.