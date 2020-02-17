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Миссия "София"

Военно-морская операция ЕС у берегов Ливии, созданная для борьбы с контрабандистами и спасения беженцев.

Миссия ЕС "София" была начата в 2015 году на фоне миграционного кризиса. В операции были задействованы корабли военно-морских сил стран Евросоюза, проводившие гуманитарные операции в международных водах у побережья Ливии. Моряки боролись с контрабандой людей и вооружений, спасали беженцев на море и обучали сотрудников береговой охраны Ливии. За три года было спасено около 50 тысяч человек. Мандат миссии истекал в конце 2018 года, но в декабре его продлили еще на три месяца. В 2019 году было принято решение прекратить миссию.

In this picture taken Thursday, March 10, 2016, fighters against the Islamic State group fire weapons in the Hawari area, south-west of the city of Benghazi, Libya. The leader of Islamic State group in Libya says the North African country has become a destination for jihadists, with the numbers of fighters having doubled in recent months, but added that his group has struggled to spread across Libya because of rivalries between militants. (AP Photo/Mohammed El-Shaiky) |

Новая миссия ЕС будет контролировать оружейное эмбарго в Ливии 17.02.2020

Корабли ЕС будут патрулировать восточную часть Средиземного моря, чтобы пресечь доставку оружия в Ливию. Принципиальное решение об этом приняли главы МИД стран Евросоюза.
Such- und Rettungsmission im Mittelmeer vor der libyschen Küste am 27. Januar 2018; Rettung von circa 90 Menschen in Seenot; Zwei tote Frauen; | Verwendung weltweit

С 2015 года ЕС помог спасти почти 730 тысяч беженцев в Средиземном море 31.03.2019

Еврокомиссар Димитрис Аврамопулос в письме Европарламенту выделил решающую роль НПО в спасении мигрантов. Подлинную гуманитарную помощь нельзя криминализировать, заявил комиссар ЕС.
17.09.2018 +++ Die Fregatte «Augsburg» der Deutschen Marine verlässt den Marinehafen. Die Fregatte «Augsburg» ist zu einem Einsatz gegen Schleuser und Waffenschmuggler im Mittelmeer ausgelaufen. Sie wird dabei die Aufgaben des Tenders «Mosel» übernehmen und den deutschen Anteil im Einsatz der Operation «Sophia» übernehmen. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa | Verwendung weltweit

ЕС прекращает военно-морскую миссию в Средиземном море 26.03.2019

Италия наложила вето на продление военно-морской операции ЕС по спасению беженцев в Средиземном море. Миссия "София", начатая в 2015 году на фоне миграционного кризиса, прекращается.
17.09.2018 +++ Die Fregatte «Augsburg» der Deutschen Marine verlässt den Marinehafen. Die Fregatte «Augsburg» ist zu einem Einsatz gegen Schleuser und Waffenschmuggler im Mittelmeer ausgelaufen. Sie wird dabei die Aufgaben des Tenders «Mosel» übernehmen und den deutschen Anteil im Einsatz der Operation «Sophia» übernehmen. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa | Verwendung weltweit

Германия приостанавливает участие в миссии у берегов Ливии 22.01.2019

Бундесвер не будет отправлять новый корабль для участия в миссии Sophia, созданной для борьбы с контрабандистами и спасения беженцев.
epa05349409 An undated handout picture made available on 07 June 2016 by the Spanish Army shows migrants after being rescued by Spanish frigate 'Reina Sofia' (Queen Sofia) at sea near Italian coasts, during the Operation 'Sophia', a European Union Naval Force's (EUNAVFOR) mission to prevent loss of life at sea in the Mediterranean Sea. EPA/SPANISH ARMY HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES |

СМИ узнали о решении ЕС продлить миссию "София" в Средиземном море 18.12.2018

Продление миссии, занимающейся спасением мигрантов в Средиземном море, стало возможным после преодоления сопротивления Рима, недовольного тем, что всех беженцев доставляют в порты Италии.
24.09.2018, Italien, Rome: Matteo Salvini, italienischer Innenminister spricht während einer Pressekonferenz in Rom. Die italienische Regierung hat einige Regeln im Umgang mit Migranten verschärft. Das Dekret zu Migration und Sicherheit, das das Kabinett am Montag auf Vorschlag von Innenminister Salvini verabschiedete, sieht unter anderem die Abschaffung der Aufenthaltsgenehmigungen aus humanitären Gründen vor. Foto: Ettore Ferrari/ANSA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Глава МВД Италии угрожает не принимать беженцев из Германии 07.10.2018

Маттео Сальвини обещает закрыть аэропорты, чтобы не принимать мигрантов из ФРГ. По данным газеты La Repubblica, первый такой рейс Германия планировала на 9 октября.
epa04966714 (FILE) A file picture dated 06 September 2014 shows Sub-Saharan migrants (front) transported to an Italian Navy vessel (background) during a rescue operation in the southern Mediterranean Sea. The European Union will launch on 07 October 2015, the first step of phase 2 of the European operation (EUNAVFOR Med) against migrant traffickers in the Mediterranean Sea. The Political and Security Committee, as a 'sign of hope', renamed the operation into 'Operation Sophia', after the name given to a baby born on a ship during an operation rescuing her mother on 22 August 2015, off the Libyan coast. The operation aims to block human smuggling and its trafficking networks, preventing further loss of life at sea. The deadliest migrants' journeys are those from Libya to Italy, with unaccounted lives lost during hazardous crossings at sea. Large masses of migrants from war-torn countries and conflict zones reached Europe in recent months, leading EU member states to deal with a migration influx crisis. EPA/GIUSEPPE LAMI +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Италия призывает открыть другие порты ЕС для беженцев 31.08.2018

Итальянские власти угрожают прекратить прием спасенных в рамках миссии "София" мигрантов. Мандат гуманитарной миссии истекает в конце 2018 года.
13.06.2018, Italien, Catania: Migranten stehen auf dem Schiff «Diciotti» der italienischen Küstenwache, das im Hafen der sizilianischen Stadt Catania anlegt. Nach dem Streit um das Flüchtlings-Rettungsschiff «Aquarius» hat die «Diciotti» der Küstenwache mit mehr als 900 Migranten an Bord in Italien angelegt. (zu dpa: «Boot mit 900 Flüchtlingen legt in Italien an - zwei Leichen dabei» vom 13.06.2018) Foto: Orietta Scardino/ANSA/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Италия не будет принимать беженцев, спасенных в рамках миссии ЕС "София" 20.07.2018

Правительство в Риме считает неприемлемым то, что в рамках европейской миссии принимать мигрантов обязана исключительно Италия. Страны ЕС предприняли уже вторую за неделю попытку найти решение проблемы.
11.01.2016 (c) picture-alliance/dpa/C. Jaspersen Der Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main läuft am 11.01.2016 aus dem Marinestützpunkt in Wilhelmshaven (Niedersachsen) aus. Das Schiff nimmt an der Operation Sophia im Mittelmeer teil. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Правительство ФРГ одобрило расширение миссии бундесвера в Средиземном море 22.06.2016

В рамках миссии Евросоюза немецкие солдаты будут пресекать контрабанду оружия в Ливию и обучать сотрудников ливийской береговой охраны.