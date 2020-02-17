Миссия "София"

Военно-морская операция ЕС у берегов Ливии, созданная для борьбы с контрабандистами и спасения беженцев.

Миссия ЕС "София" была начата в 2015 году на фоне миграционного кризиса. В операции были задействованы корабли военно-морских сил стран Евросоюза, проводившие гуманитарные операции в международных водах у побережья Ливии. Моряки боролись с контрабандой людей и вооружений, спасали беженцев на море и обучали сотрудников береговой охраны Ливии. За три года было спасено около 50 тысяч человек. Мандат миссии истекал в конце 2018 года, но в декабре его продлили еще на три месяца. В 2019 году было принято решение прекратить миссию.