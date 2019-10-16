 Миссия ООН призвала Верховную раду закрыть сайт ″Миротворец″ | Новости из Германии об Украине | DW | 16.10.2019

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Украина

Миссия ООН призвала Верховную раду закрыть сайт "Миротворец"

В ООН обеспокоены тем, что власти Украины не закрывают сайт "Миротворец". Ни Порошенко, ни Зеленский не изъявляли желание заблокировать сайт, выкладывающий личные данные частных лиц.

Скриншот стартовой страницы сайта Миротворец (фото из архива)

Скриншот стартовой страницы сайта "Миротворец" (фото из архива)

Мониторинговая миссия ООН в Украине призвала депутатов Верховной рады инициировать закрытие сайта "Миротворец", деятельность которого экспертами считается незаконной. Об этом в среду, 16 октября, заявил заместитель председателя миссии Бенджамин Моро на заседании комитета Верховной рады по свободе слова."Сайт содержит личные данные лиц, включая журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы. Те, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели. Открытие их данных в свою очередь несет опасность для таких лиц", - заметил Моро. 

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Ранее, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен инициировать закрытие "Миротворца". "Я как президент не могу открывать или закрывать сайты Если там нарушено законодательство, как было с некоторыми сайтами по терроризму, тогда я готов включаться. Но если я начну включаться в любые сайты, это не очень правильно", - заявил тогда Зеленский. Служба безопасности Украины в свою очередь обратила внимание на отсутствие в стране механизмов блокировки "Миротворца". Кроме того, бывший президент Петр Порошенко также заявлял, что считает нецелесообразным закрытие "Миротворца".

Миссия ООН в Украине также выразила обеспокоенность безнаказанностью нападений на журналистов. Бенджамин Моро напомнил о ряде нападений, включая убийство Павла Шеремета. "Пока виновные в нападении пользуются безнаказанностью за свои предыдущие нарушения, невозможно обеспечить безопасную среду для журналистов", - сказал политик. Моро призвал депутатов публично осуждать нападения на СМИ и продолжить практику временных следственных комиссий, как в случае с комиссией Рады по расследованию нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк, скончавшуюся 4 ноября 2018 года в результате нападения.

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    Автор: Николай Бердник


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