 Миссия ОБСЕ запускает Московский механизм против России | Новости из Германии о России | DW | 03.11.2018

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Россия

Миссия ОБСЕ запускает Московский механизм против России

Московский механизм запущен для расследования нарушений прав человека в Чечне. У России есть шесть дней, чтобы решить, будет ли она сотрудничать с ОБСЕ. Хотя расследование проведут независимо от решения РФ.

Логотип ОБСЕ (фото из архива)

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) запускает Московский механизм против России с целью расследования нарушений прав человека в Чечне. Решение приняли 16 стран-участниц ОБСЕ в связи с "неудовлетворительным ответом" на запрос организации по поводу ситуации с нарушениями прав человека в республике, говорится в совместном заявлении, опубликованном в пятницу, 2 ноября.

Теперь у России есть шесть дней на то, чтобы ответить, будет ли она сотрудничать с ОБСЕ в рамках механизма и выбрать своего эксперта, отметила в разговоре с радиостанцией "Эхо Москвы" представитель организации Human Right Watch Татьяна Локшина. Если РФ согласится, то миссия ОБСЕ выедет в Чечню для проведения полевого исследования. В ином случае организация сама назначит экспертов, которые будут проводить исследование на основе существующих материалов, докладов и интервью с экспертами по региону.

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К коалиции из 16 стран присоединились и Соединенные Штаты. "Мы и другие страны потребовали от Москвы привлечь к ответственности тех, кто виновен в этих нарушениях… [Американская] администрация и дальше продолжит работу с нашими европейскими партнерами, чтобы разоблачить нарушения прав человека в России", - заявил зампредставителя Госдепартамента США Роберт Палладино.

Московский механизм ОБСЕ

Московский механизм, который в последний раз применялся в отношении Беларуси в 2011 году, предоставляет государствам-участникам возможность направлять в страну группу экспертов, чтобы те оказали помощь в решении конкретной проблемы, связанной с соблюдением прав человека. Против России механизм запустили в связи с многочисленными сообщениями о пытках, внесудебных расправах, незаконных задержаниях и прочих нарушениях в отношении правозащитников и представителей ЛГБТ в Чечне.

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