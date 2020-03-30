 Миссия ВОЗ: Беларусь должна готовиться к худшему сценарию | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 11.04.2020

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Беларусь

Миссия ВОЗ: Беларусь должна готовиться к худшему сценарию

Эксперты ВОЗ по итогам миссии в Беларусь предупредили, что страна входит в новую фазу эпидемии COVID-19 и рекомендовали запретить массовые мероприятия.

Weißrussland Pressekonferenz der WHO-Mission (DW/A. Boguslawskaja)

Ситуация с COVID-19 в Беларуси вызывает беспокойство у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил в субботу, 11 апреля, глава миссии ВОЗ Патрик О’Коннор по итогам пятидневного визита экспертов в страну. По его словам "Беларусь входит в новую фазу эпидемии COVID-19".

Группа экспертов ВОЗ работала в Беларуси по приглашению правительства страны с 7 по 11 апреля. Они посетили учреждения здравоохранения в Минске и Минской области, а также в Витебске. По результатам миссии эксперты ВОЗ заявили, что сейчас руководство страны должно готовиться к худшим сценариям.

Рекомендации ВОЗ: ограничить скопление людей

ВОЗ рекомендует усиливать меры социального дистанцирования: запретить массовые мероприятия, в том числе спортивные соревнования, перейти на удаленное обучение, обеспечить карантин для инфицированных и ограничить необязательные перемещения граждан, особенно из групп риска - пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

На вопрос корреспондента DW о том, насколько полную картину получили эксперты ВОЗ о ситуации в Беларуси, Патрик О'Коннор заявил, что миссия ВОЗ была комплексная и всесторонняя, эксперты работали по разным направлениям. "Мы сами могли решать, что хотим увидеть и куда направиться, могли вносить изменения в программу и задавать вопросы. Поэтому за время, что мы тут провели, нам удалось полностью сделать все, что мы планировали", - заявил глава миссии ВОЗ.

Патрик О'Коннор также отметил, что критически важно, чтобы население ответственно отнеслось к рекомендациям Минздрава Беларуси, а министерство, в свою очередь, постоянно информировало граждан о развитии ситуации и о тех мерах, которые предпринимают власти.

Коронавирус в Беларуси

Беларусь до сих пор практически не вводила ограничений для борьбы с распространением вируса SARS-Cov-2 - в стране не введен карантин и не закрыты границы. Это единственная страна в Европе, которая не стала отменять чемпионат по футболу из-за пандемии, а также готовится к проведению парада в День Победы 9 мая.

По состоянию на 11 апреля, в Беларуси зафиксированы 2226 случаев заражения коронавирусом, 23 человека умерли.

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  • Человек в защитной маске держит в руках билет на поезд

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

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    Первый поезд за несколько месяцев из 11-миллионного центра провинции Хубэй отправился в 0.50 по местному времени. Одновременно были открыты автомобильные дороги в Ухань и из него.

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    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

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  • Люди в защитных костюмах нац лицах Уханя

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

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    За последние дни в Ухане, как утверждают власти, не было ни одного нового случая заражения коронавирусом. По официальным данным, с начала эпидемии в КНР выздоровели 93% инфицированных. Число заразившихся составило порядка 82 тыс. Показатель смертности от заболевания COVID-19 - 4%. Власти КНР критикуют за то, что они замалчивали масштаб эпидемии и точные цифры заболевших и умерших.

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    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

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  • Железнодорожный вокзал в Ухане

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Ухань полностью восстанавливает транспортное сообщение

    Запрет на въезд в город и выезд из него уже снят. Начали ходить поезда и летать самолеты, восстановлено автомобильное междугороднее сообщение. Но до того, как вернется нормальная жизнь, еще пройдет время. На фото - дезинфекция железнодорожной платформы в целях борьбы с коронавирусом.

  • Китайские рабочие на производстве

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Производство постепенно вновь запускается

    Ухань - центр крупного промышленного региона Китая, провинции Хубэй. По данным Forbes, до вспышки эпидемии ожидался рост ВВП провинции на 7,5-7,8%. Ухань занимал 9-е место по совокупности экономических показателей среди всех городов КНР. Бизнес в городе был представлен широким спектром производств - от биомедицины до автозапчастей. Сейчас ему предстоит преодолеть последствия эпидемии.

  • Проверка пассажиров, прибывающих в Ухань

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    Опасность еще не миновала

    Несмотря на снятие карантина, как заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, вероятность возобновления эпидемии коронавируса в континентальной части Китая остается относительно высокой из-за завоза инфекции из-за рубежа. Таких случаев уже зафиксировано более 700.

  • Смартфон

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Зеленый для всех

    Во время карантина передвижение жителей Уханя находилось под жестким контролем. Власти отслеживали их через QR-коды, встроенные в платежную систему Alipay и социальную сеть Wechat. Каждый пользователь автоматически получал свой статус здоровья - зеленый, желтый или красный. Только те, кто имел зеленый код, могли покинуть квартиры и отправиться на работу. Наконец всем жителям Уханя дали зеленый.

  • Женщина в защитной маске

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    У жителей Уханя появилась надежда

    После снятия карантина у жителей Уханя, которые первыми столкнулись со смертельной опасностью, вновь появилась надежда. Жизнь потихоньку возвращается в нормальное русло. Но коронавирус продолжает стремительно распространяться по миру. И опасность пока не миновала.

  • Китайские врачи и минута молчания в память о погибших от коронавируса

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Минута молчания в память о погибших

    4 апреля жители Китая почтили память тех, кто умер от COVID-19. На этой фотографии китайские врачи во время минуты молчания. В Ухане в декабре 2019 года был выявлен первый случай заболевания. 11 января Пекин официально заявил о первом больном, который умер из-за коронавируса. Всего, по данным китайских властей, от COVID-19 в континентальном Китае умерли более 3 330 человек.

  • Врач Ли

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Герои, о которых будут помнить

    Китайский врач-офтальмолог Ли Вэньлян был первым, кто забил тревогу в связи с коронавирусом. Он сообщал в соцсетях о случаях смертельно опасного заболевания. За что был наказан властями КНР. 1 февраля врач заразился коронавирусом и через неделю умер от последствий COVID-19. На фото портрет врача и цветы в память о нем у госпиталя в Ухане.

  • Закрытый Ухань

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Нужно время, чтобы прийти в себя

    Всему миру понадобится время, чтобы преодолеть последствия пандемии коронавивируса. В Ухане и во всей провинции Хубэй, по офицальным данным, насчитывается самое большое в КНР число умерших от заболевания COVID-19. Количество жертв коронавируса по всему миру превысило 70 000 человек. Более всего от эпидемии, кроме Китая, пострадали США и Европа.

    Автор: Наталья Позднякова


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