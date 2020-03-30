Миссия ВОЗ: Беларусь должна готовиться к худшему сценарию

Ситуация с COVID-19 в Беларуси вызывает беспокойство у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил в субботу, 11 апреля, глава миссии ВОЗ Патрик О’Коннор по итогам пятидневного визита экспертов в страну. По его словам "Беларусь входит в новую фазу эпидемии COVID-19".

Группа экспертов ВОЗ работала в Беларуси по приглашению правительства страны с 7 по 11 апреля. Они посетили учреждения здравоохранения в Минске и Минской области, а также в Витебске. По результатам миссии эксперты ВОЗ заявили, что сейчас руководство страны должно готовиться к худшим сценариям.

Рекомендации ВОЗ: ограничить скопление людей

ВОЗ рекомендует усиливать меры социального дистанцирования: запретить массовые мероприятия, в том числе спортивные соревнования, перейти на удаленное обучение, обеспечить карантин для инфицированных и ограничить необязательные перемещения граждан, особенно из групп риска - пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

На вопрос корреспондента DW о том, насколько полную картину получили эксперты ВОЗ о ситуации в Беларуси, Патрик О'Коннор заявил, что миссия ВОЗ была комплексная и всесторонняя, эксперты работали по разным направлениям. "Мы сами могли решать, что хотим увидеть и куда направиться, могли вносить изменения в программу и задавать вопросы. Поэтому за время, что мы тут провели, нам удалось полностью сделать все, что мы планировали", - заявил глава миссии ВОЗ.

Патрик О'Коннор также отметил, что критически важно, чтобы население ответственно отнеслось к рекомендациям Минздрава Беларуси, а министерство, в свою очередь, постоянно информировало граждан о развитии ситуации и о тех мерах, которые предпринимают власти.

Коронавирус в Беларуси

Беларусь до сих пор практически не вводила ограничений для борьбы с распространением вируса SARS-Cov-2 - в стране не введен карантин и не закрыты границы. Это единственная страна в Европе, которая не стала отменять чемпионат по футболу из-за пандемии, а также готовится к проведению парада в День Победы 9 мая.

По состоянию на 11 апреля, в Беларуси зафиксированы 2226 случаев заражения коронавирусом, 23 человека умерли.

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