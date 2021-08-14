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В Соединенных Штатах коронавирус наиболее интенсивно распространяется на юге. В Арканзасе, Флориде, Луизиане, Миссисипи и Техасе отделения интенсивной терапии работают на пределе.
Без вакцинации от ковида прирост заражений может достичь сотен тысяч человек в сутки, предостерегла глава CDC. В США полностью вакцинирована половина жителей, Алабама и Миссисипи существенно отстают.
В США в рекордные сроки полностью провакцинировали 125 миллионов американцев. Дефицита вакцин в стране нет. Но процесс вакцинации замедляется. Часть жителей США по разным причинам прививаться не спешит.
Спустя месяц после урагана большинство жителей Джексона, штат Миссисипи, все еще ждут восстановления водоснабжения. Пока власти беcсильны, на помощь горожанам приходят добровольцы.
Большинство сенаторов Миссисипи поддержали изменение флага так, чтобы он не содержал в качестве одного из элементов флаг Конфедеративных Штатов Америки. Решение принято на фоне дискуссий о расизме.
Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержал победу над сенатором Берни Сандерсом на первичных выборах Демократической партии еще в нескольких штатах.
В ходе рейда на предприятиях по производству продуктов питания в Миссисипи были задержаны около 680 человек. Почти все из них - выходцы из Латинской Америки.
Шквалистый ветер, внезапные паводки и торнадо привели к человеческим жертвам в штатах Техас, Луизиана, Алабама и Миссисипи. Ураган оставил значительные разрушения.
В штате Миссисипи разбился самолет морской пехоты. Все 16 человек, находившиеся на его борту, погибли.
В штате Миссисипи произошло убийство восьми человек. Подозреваемый задержан и говорит, что надеялся погибнуть от пули полицейских.
Хиллари Клинтон в Миссисипи также победила, но проиграла в другом штате - Мичигане. Республиканцы проводят в тот же день праймериз еще в Айдахо и на Гавайских островах.
В результате удара стихии разрушены или повреждены сотни домов. Синоптики прогнозируют на ближайшие дни новые порывы ветра и сильные дожди.
По данным ФБР, письмо содержало рицин.
Глава BP Тони Хейворд продолжит руководить этим топливным концерном до конца сентября. После этого он получит руководящий пост в российско-британском совместном предприятии ТНК-BP.
Три четверти населения штата Миссисипи лишены света, на восстановление линий электропередач потребуются недели. По улицам Нового Орлеана бродят мародеры.
От эвакуации живых и транспортировки трупов полицию и национальную гвардию США отвлекают банды мародеров. Губернатор Миссисипи сравнил зрелище разрушений с Хиросимой.
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