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Миссисипи

August 5, 2021, Seattle, Washington, USA: As outbreaks the delta variant of the coronavirus ravage communities, record number of travelers are taking to the skies at SeattleÃ¢â¬â¢s SeaTac International Airport. A mask mandate is still in place for all US airports and on all flights. (Credit Image: Â© Gregg Brekke/ZUMA Press Wire

Коронавирус: ФРГ вносит США в число стран с высоким риском 14.08.2021

В Соединенных Штатах коронавирус наиболее интенсивно распространяется на юге. В Арканзасе, Флориде, Луизиане, Миссисипи и Техасе отделения интенсивной терапии работают на пределе.
NEW YORK, NEW YORK - MARCH 23: People enter and exit the Javits Center Covid-19 vaccination site on March 23, 2021 in New York City. As New York City slowly re-opens, Governor Andrew Cuomo announced that starting Tuesday residents ages 50 and up will be eligible to get the COVID vaccine. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

В США вновь более 100 000 заражений SARS-CoV-2 в сутки 07.08.2021

Без вакцинации от ковида прирост заражений может достичь сотен тысяч человек в сутки, предостерегла глава CDC. В США полностью вакцинирована половина жителей, Алабама и Миссисипи существенно отстают.

Почему не все американцы хотят прививаться, хотя вакцин в США достаточно (21.05.2021) 21.05.2021

В США в рекордные сроки полностью провакцинировали 125 миллионов американцев. Дефицита вакцин в стране нет. Но процесс вакцинации замедляется. Часть жителей США по разным причинам прививаться не спешит.

США: нехватка питьевой воды в штате Миссисипи (22.03.2021) 22.03.2021

Спустя месяц после урагана большинство жителей Джексона, штат Миссисипи, все еще ждут восстановления водоснабжения. Пока власти беcсильны, на помощь горожанам приходят добровольцы.

The state flag of Mississippi is unfurled against the front of the Governor's Mansion in Jackson, Miss., Tuesday, June 23, 2015. Republican Lt. Gov. Tate Reeves said Tuesday, that Mississippi voters, not lawmakers, should decide whether to remove the Confederate battle emblem from the state flag. Reeves, who presides over the state Senate, spoke about the issue a day after Republican House Speaker Philip Gunn called the emblem offensive and said the state flag should change. (AP Photo/Rogelio V. Solis) |

Власти штата Миссисипи намерены сменить спорный флаг 29.06.2020

Большинство сенаторов Миссисипи поддержали изменение флага так, чтобы он не содержал в качестве одного из элементов флаг Конфедеративных Штатов Америки. Решение принято на фоне дискуссий о расизме.
Democratic U.S. presidential candidate and former Vice President Joe Biden speaks during a campaign stop in Detroit, Michigan, U.S., March 9, 2020. REUTERS/Brendan McDermid. TPX IMAGES OF THE DAY

Байден выиграл праймериз демократов в Миссисипи, Миссури и Мичигане 11.03.2020

Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержал победу над сенатором Берни Сандерсом на первичных выборах Демократической партии еще в нескольких штатах.
Two people are taken into custody at a Koch Foods Inc. plant in Morton, Miss., on Wednesday, Aug. 7, 2019. U.S. immigration officials raided several Mississippi food processing plants on Wednesday and signaled that the early-morning strikes were part of a large-scale operation targeting owners as well as employees. (AP Photo/Rogelio V. Solis) |

Иммиграционная служба США задержала почти 700 нелегальных мигрантов 08.08.2019

В ходе рейда на предприятиях по производству продуктов питания в Миссисипи были задержаны около 680 человек. Почти все из них - выходцы из Латинской Америки.
14.04.2019, USA, Hamilton: Ein Dach, das von einem Haus weggeblasen wurde, liegt auf dem Boden. Nach Angaben der Behörden des US-Bundesstaates habe möglicherweise ein Tornado im westlichen Mississippi die Schäden an Gebäuden und Fahrzeugen verursacht. Foto: Jim Lytle/FR156075 AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

На юге США не менее восьми человек погибли из-за урагана 15.04.2019

Шквалистый ветер, внезапные паводки и торнадо привели к человеческим жертвам в штатах Техас, Луизиана, Алабама и Миссисипи. Ураган оставил значительные разрушения.

ARCHIV - Soldaten der 1962 gegründeten US-Spezialeinheit Sea-Air-Land (SEAL) während eines Manövers (undatierte Aufnahme). Beim Absturz eines Hubschraubers in Ost-Afghanistan sind am Samstag (06.08.2011) 30 amerikanische Soldaten ums Leben gekommen, darunter 22 Elite-Soldaten der Navy-Seals. Nach Angaben des TV-Senders CNN gehörten einige der «Seals» zu der Einheit, die Anfang Mai Terrorchef Osama bin Laden in Pakistan erschossen hatte. Foto: Seal/US Navy dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | (c) picture-alliance/U.S. Navy/Seal

В результате крушения военного самолета в США погибли 16 человек 11.07.2017

В штате Миссисипи разбился самолет морской пехоты. Все 16 человек, находившиеся на его борту, погибли.
+++Optimiert für mobile Angebote+++10.04.2017 SAN BERNARDINO, CA - APRIL 10: Police offers stand guard at North Park Elementary School following a shooting on campus on April 10, 2017 in San Bernardino, California. Two people died, including the suspected shooter, and two children were wounded in the apparent murder-suicide attack. (Photo by David McNew/Getty Images)

В США задержан подозреваемый в убийстве восьми человек 28.05.2017

В штате Миссисипи произошло убийство восьми человек. Подозреваемый задержан и говорит, что надеялся погибнуть от пули полицейских.
8. 3. 2016 Supporters of Democratic U.S. presidential candidate Hillary Clinton cheer as television networks project her as the winner of the Mississippi primary, at a campaign rally in Cleveland, Ohio, March 8, 2016. REUTERS/Aaron Josefczyk (C): Reuters/A. Josefczyk

Трамп выиграл праймериз в Миссисипи и Мичигане 09.03.2016

Хиллари Клинтон в Миссисипи также победила, но проиграла в другом штате - Мичигане. Республиканцы проводят в тот же день праймериз еще в Айдахо и на Гавайских островах.
Damage caused by a tornado is seen in a neighborhood in Birmingham, Alabama, December 26, 2015. A tornado struck Birmingham on Friday, damaging houses, uprooting trees and injuring at least three people in the state's largest city, law enforcement and weather officials said. REUTERS/Marvin Gentry Reuters/M. Gentry

Число жертв торнадо в США превысило 20 человек 26.12.2015

В результате удара стихии разрушены или повреждены сотни домов. Синоптики прогнозируют на ближайшие дни новые порывы ветра и сильные дожди.
WASHINGTON, DC - APRIL 15: U.S. President Barack Obama makes a statement in the White House briefing room about the bombings that took place at the Boston Marathon April 15, 2013 in Washington, DC. The two blasts located near the finish line killed at least 2 people and injured scores more. (Photo by Win McNamee/Getty Images)

Перехвачено письмо Бараку Обаме с ядовитым веществом 17.04.2013

По данным ФБР, письмо содержало рицин.
Tony Hayward, Group Chief Executive of British Petroleum, addresses the Prince of Wales? Accounting for Sustainability Forum at Clarence House. Picture date: Wednesday December 17, 2008. Charles urged greater international co-operation to tackle climate change as he drew parallels between the environmental crisis and the credit crunch. Foto: Leon Neal +++(c) dpa - Report+++

Глава BP Тони Хейворд займет руководящий пост в российско-британском СП 27.07.2010

Глава BP Тони Хейворд продолжит руководить этим топливным концерном до конца сентября. После этого он получит руководящий пост в российско-британском совместном предприятии ТНК-BP.
Authorities said looting was becoming a problem at a number of stores and casinos along the Mississippi Gulf Coast Tuesday, Aug. 30, 2005 in Biloxi, Miss. These individuals were photographed exiting a closed store along the beachfront carrying bags of merchandise. (AP Photo/Rogelio Solis)

Нашествие мародеров на Новый Орлеан 01.09.2005

Три четверти населения штата Миссисипи лишены света, на восстановление линий электропередач потребуются недели. По улицам Нового Орлеана бродят мародеры.
Leeland Martin, left, pulls his brother, Milton, to the Louisiana Superdome on a inflatable mattress Tuesday, Aug. 30, 2005, in New Orleans. (AP Photo/The Lafayette Daily, John Rowland)

На юге США разразилась гуманитарная катастрофа 31.08.2005

От эвакуации живых и транспортировки трупов полицию и национальную гвардию США отвлекают банды мародеров. Губернатор Миссисипи сравнил зрелище разрушений с Хиросимой.