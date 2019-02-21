Мир без запахов: когда у человека нет обоняния

"Мне было восемь лет, когда до меня дошло, что существует такая вещь, как способность определять запахи, но сам я ее лишен", - рассказывает Михаэль Меркерс (Michael Merkers). Этот 32-летний парень с рождения страдает болезнью под названием аносмия: у него отсутствует обоняние. Но как можно объяснить лишенному обоняния человеку, что такое запах, что значит "приятно благоухать", какой аромат у яблока или у розы, как пахнет пот?
Случайное открытие
Как-то Михаэль бродил по окраине города с приятелями. Одна улица вывела их к полю, где жгли автопокрышки. Ребята стали отворачиваться и брезгливо зажимать носы. На недоуменные вопросы Меркерса по поводу того, зачем они это делают, мальчишки удивленно отвечали, что резина воняет! А Михаэль никак не мог понять, что они имеют в виду.
Человек способен распознавать запахи благодаря обонятельной луковице. У человека она закладывается еще во внутриутробной жизни. У Меркерса же она так и не развилась. Когда мы дышим, в наши ноздри проникают различные ароматические молекулы, мигрирующие затем в так называемую обонятельную щель. Она находится между нижним краем средней носовой раковины и перегородкой носа и идет наверх до верхней стенки полости носа. Как поясняет Томас Хуммель (Thomas Hummel) из Центра междисциплинарных исследований органов обоняния и вкуса при Университетской клинике Дрездена, при проникновении в обонятельную щель ароматические молекулы начинают взаимодействовать с обонятельными клетками, представляющими собой биполярные клетки с ресничками. Когда молекулы пахучих веществ достигают ресничек, они передают им информацию, которую те, в свою очередь, направляют через обонятельный нерв дальше - в мозг. Мы и дышим, и нюхаем автоматически. Мы даже не задумываемся о том, насколько это сложный процесс.
Особенности восприятия ароматов
Запахи отличаются не только тем, что они приятные и неприятные, но и тем, что они выполняют функцию предупредительного сигнала. "Первое, что я сделал при переезде в собственную квартиру, - установил в ней повсюду детекторы дыма", - рассказывает Михаэль Меркерс. И это понятно: случись в доме возгорание, он как страдающий аносмией не почувствует запаха дыма. Зато чувство вкуса развито у него отлично. По словам Михаэля, различать продукты питания он может с закрытыми глазами. Но при этом молодой человек признает: поваром он как лишенный обоняния человек все равно бы работать не смог.
Чувство вкуса и восприимчивость к запахам непосредственно связаны между собой. С одной стороны, наше обоняние ортоназальное, то есть запахи "считываются" носом из втянутого снаружи воздуха. С другой стороны, мы воспринимаем ароматы и ретроназально, когда напиток или еда находится во рту, а запахи поднимаются к носовым пазухам по задней стенке горла.
"Заглянув какому-нибудь человеку в рот, вы увидите у него на задней части неба небольшой отросток. Этот небный язычок представляет собой мышцу, которая закрывает область от полости носа до обонятельной щели. Глотая, попробуйте подержать перед носом вытянутый палец: вы почувствуете, как в конце процесса глотания из носа выходит воздух", - объясняет Томас Хуммель. По его словам, именно таким образом ароматические молекулы попадают в обонятельную щель во время еды и питья.
Роль запахов в нашей жизни
Запахи играют большую роль в нашей жизни. Они влияют на наше социальное поведение, эмоциональное состояние. Если нам нравится запах того или иного человека, то он кажется нам красивее и привлекательнее, чем, возможно, он есть на самом деле. Большую роль запах играет и в выборе партнера.
Запах может повлиять и на выбор партнера
Приблизительно один из 10 тысяч человек появляется на свет без обоняния и представления не имеет о том, что такое запах. Но патологию также могут спровоцировать черепно-мозговая травма, полученная вследствие несчастного случая, гайморит или постоянные инфекции.
Также может случиться, что происходит разрыв обонятельных волокон, отвечающих за передачу сигналов от носа к мозгу. Правда, в более чем половине случаев они со временем регенерируются. Для стимуляции обоняния и повышения чувствительности страдающих таким нарушением пациентов медики, среди прочего, используют ароматерапию. К утрате обоняния могут привести и нейродегенеративные заболевания - болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.
С возрастом обоняние ухудшается
У большинства людей, перешагнувших 50-летний возрастной рубеж, обоняние начинает ухудшаться. "Среди 70-летних доля тех, у кого есть подобные проблемы, составляет и вовсе около одной трети. А среди людей в возрасте за 80 таковых уже добрая половина. Нельзя сказать, что они вообще не чувствуют запахи, но восприятие у них уже далеко не столь интенсивное, как у 18-летних", - подчеркивает врач Томас Хуммель. По его данным, одна из основных причин кроется в том, что в течение жизни количество обонятельных клеток у нас сокращается. К тому же, со временем уменьшаются обонятельная щель и обонятельная луковица.
Лишенные обоняния люди паталогически боятся попасть из-за своего недуга в неприятную ситуацию. Не переусердствовала ли я с парфюмом? Достаточно ли проветрила квартиру? Приятно ли пахнет моя одежда? Подобные вопросы преследуют их постоянно. "Как-то на улице я наступил на собачьи отходы, но не заметил этого. Зато клиент, с которым у меня в тот день была назначена встреча, сразу почувствовал скверный запах. Я просто не знал, куда от стыда деваться", - вспоминает Михаэль Меркерс.
Его самое большое желание - дожить до того времени, когда будет изобретена замена обонятельной луковице. Ведь если этого не произойдет, он так и не узнает, какие запахи бывают.
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Какой еде отдать предпочтение?
Вот уже в 60-й раз в большинстве стран 29 мая отмечается Всемирный день здорового пищеварения, учрежденный Всемирной организацией гастроэнтерологов (ВОГ) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Он проводится с целью привлечения внимания общественности к проблемам нарушения пищеварения и к поиску эффективных путей борьбы с ними. Так какая же еда полезна для нас, а какой следует избегать?
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Сладости
Скажите "нет" шоколадным конфетам, мармеладным мишкам, лимонаду, кока-коле, фанте, другим сладостям и тонизирующим прохладительным напиткам! Все они содержат простые углеводы, которые, перерабатываясь, забирают из организма жидкость и обезвоживают его. Простые углеводы пагубно влияют и на состояние коллагеновых волокон, от которых зависит упругость кожи: появляются морщины, провисает овал лица.
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Фастфуд
Главный минус фастфуда - это содержащиеся в нем трансжиры, получаемые из растительных масел в процессе гидрогенизации: жидкие растительные масла при высоких температурах насыщаются пузырьками водорода. В итоге образуются трансизомеры, имеющие искаженную молекулярную структуру. Попадая в организм, такие молекулы нарушают обменные процессы в клетках, что может привести к хроническим воспалениям.
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Алкоголь
Известно, что красное вино может быть полезно для организма - но лишь в том случае, если вы выпиваете один бокал. Потребление большего количества - только во вред. И уж тем более, если речь идет о спиртных напитках покрепче. Злоупотребление алкоголем сильно отражается на лице: оно краснеет и отекает. К тому же, в алкоголе содержится много сахара, разрушающего коллагеновые волокна.
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Соленое
Тот, кто увлекается чипсами и продуктами, аналогичными им, потребляет не только слишком много вредных для здоровья трансжиров, но и соли. А ее основной компонент - натрий - имеет свойство удерживать воду в организме. В результате может подскочить артериальное давление. Избыток соли нарушает обмен веществ, вызывает проблемы с сердцем, ухудшает цвет лица.
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Углеводы
Безвозвратно исключите из рациона белый хлеб и макаронные изделия! Дело в том, что они содержат слишком много углеводов, представляющих собой не что иное, как молекулы сахара. Злоупотребление выпечкой из белой муки приводит к гликации - засахариванию коллагеновых волокон, склеиванию их и разрушению. В результате наша кожа теряет упругость и быстро стареет. Не говоря о расстройствах пищеварения.
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Кофе
Кофе ускоряет обмен веществ, а значит - стимулирует похудение. С другой стороны, исследования показывают, что уже две-три чашки кофе в день вызывают резкие перепады давления, а это чревато проблемами с сердцем. Кофе, выпитый натощак, повышает кислотность желудка, а это - прямой путь к развитию язвы и гастрита. А еще кофе обладает мочегонным эффектом, отчего обезвоживается организм, страдают почки.
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Кокосовое масло
Кокосовое масло - один из продуктов, наиболее богатых насыщенными жирными кислотами. Из этих полезных жиров оно состоит на 90 процентов. Среди них - лауриновая кислота, обладающая выраженным антимикробным действием, способствующим укреплению иммунитета организма в борьбе с вирусами, грибками, инфекциями, воспалениями. А еще в состав кокосового масла входит витамин Е, действенный против морщин.
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Зеленый чай
Зеленый чай - кладезь антиоксидантов, среди которых полифенолы и флавоноиды, препятствующие старению кожи и появлению морщин, а также защищающие нас от онкологических и других заболеваний. В состав его листьев входит и уникальная аминокислота - L-теанин, обладающая расслабляющим действием и оберегающая человека от воздействия на его организм стресса.
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Горький шоколад
Какао, из которого на 80 процентов состоит горький темный шоколад, - настоящий источник мощных антиоксидантов, насыщенных жирных кислот и флавоноидов, способствующих улучшению эластичности кровеносных сосудов, кровообращению, а также нормализации артериального давления. Не говоря о том, что этот продукт выравнивает цвет лица и защищает кожу от вредного воздействия солнца.
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Папайя
Плоды этого тропического растения - ценный диетический продукт, поскольку у них очень низкая калорийность: на 100 граммов мякоти приходится всего 39 калорий. Низкое содержание в папайе фруктозы способствует правильному пищеварению, а входящие в ее состав бета-каротин, витамины С и Е улучшают цвет лица и защищают кожу от солнечных ожогов.
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Морковь
Помимо того, что морковь улучшает зрение, она еще и прекрасно воздействует на кожу. Дело в том, что этот продукт богат бета-каротином, синтезирующимся в организме в витамин А, а он помогает предотвратить перепроизводство клеток в эпидермисе, где избыток кожного сала в сочетании с мертвыми клетками забивает поры. Морковь также хороша для улучшения работы кишечника и укрепления иммунной системы.
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Семечки
Семена подсолнечника, тыквы, льна, чиа (шалфей испанский) - это поистине эликсир молодости. Благодаря содержанию в них селена, витамина Е, магнезия, белка, омега-3-ненасыщенных жирных кислот, других витаминов и микроэлементов они очень полезны для увлажнения кожи, разглаживания складок на ней и профилактики появления на лице морщин.
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Шпинат
Чего только нет в этом зеленом травянистом растении! Оно богато железом, фолиевой кислотой, хлорофиллом, клетчаткой, витаминами Е, С и А, магнезием, белками, а это - гаранты хорошего здоровья, поскольку способствуют улучшению работы кишечника, очистке организма от вредных веществ, являются эффективным средством для борьбы со старением кожи.
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Опасная и полезная еда
Лосось
Эта рыба - ценный источник красоты и суперфуд для тех, кому часто приходится иметь дело со стрессом. Лосось богат витамином D, роль которого заключается как в укреплении костей, так и защите организма от кожных заболеваний, болезней сердца и мозга, рака, депрессий. А наличие в нем омега-3-ненасыщенных жирных кислот делает его продуктом, способствующим уничтожению морщин.
Автор: Наталия Королева