 Мир без запахов: когда у человека нет обоняния | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 25.02.2019

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Культура и стиль жизни

Мир без запахов: когда у человека нет обоняния

Запах свежескошенной травы, благоухание цветущей липы, аромат только что сваренного кофе, - есть люди, которые не представляют себе, что это такое.

Человек нюхает духи

"Мне было восемь лет, когда до меня дошло, что существует такая вещь, как способность определять запахи, но сам я ее лишен", - рассказывает Михаэль Меркерс (Michael Merkers). Этот 32-летний парень с рождения страдает болезнью под названием аносмия: у него отсутствует обоняние. Но как можно объяснить лишенному обоняния человеку, что такое запах, что значит "приятно благоухать", какой аромат у яблока или у розы, как пахнет пот?

Случайное открытие

Как-то Михаэль бродил по окраине города с приятелями. Одна улица вывела их к полю, где жгли автопокрышки. Ребята стали отворачиваться и брезгливо зажимать носы. На недоуменные вопросы Меркерса по поводу того, зачем они это делают, мальчишки удивленно отвечали, что резина воняет! А Михаэль никак не мог понять, что они имеют в виду.

Мужчина нюхает мяту

Человек способен распознавать запахи благодаря обонятельной луковице. У человека она закладывается еще во внутриутробной жизни. У Меркерса же она так и не развилась. Когда мы дышим, в наши ноздри проникают различные ароматические молекулы, мигрирующие затем в так называемую обонятельную щель. Она находится между нижним краем средней носовой раковины и перегородкой носа и идет наверх до верхней стенки полости носа. Как поясняет Томас Хуммель (Thomas Hummel) из Центра междисциплинарных исследований органов обоняния и вкуса при Университетской клинике Дрездена, при проникновении в обонятельную щель ароматические молекулы начинают взаимодействовать с обонятельными клетками, представляющими собой биполярные клетки с ресничками. Когда молекулы пахучих веществ достигают ресничек, они передают им информацию, которую те, в свою очередь, направляют через обонятельный нерв дальше - в мозг. Мы и дышим, и нюхаем автоматически. Мы даже не задумываемся о том, насколько это сложный процесс.

Особенности восприятия ароматов

Запахи отличаются не только тем, что они приятные и неприятные, но и тем, что они выполняют функцию предупредительного сигнала. "Первое, что я сделал при переезде в собственную квартиру, - установил в ней повсюду детекторы дыма", - рассказывает Михаэль Меркерс. И это понятно: случись в доме возгорание, он как страдающий аносмией не почувствует запаха дыма. Зато чувство вкуса развито у него отлично. По словам Михаэля, различать продукты питания он может с закрытыми глазами. Но при этом молодой человек признает: поваром он как лишенный обоняния человек все равно бы работать не смог.

Чувство вкуса и восприимчивость к запахам непосредственно связаны между собой. С одной стороны, наше обоняние ортоназальное, то есть запахи "считываются" носом из втянутого снаружи воздуха. С другой стороны, мы воспринимаем ароматы и ретроназально, когда напиток или еда находится во рту, а запахи поднимаются к носовым пазухам по задней стенке горла.

"Заглянув какому-нибудь человеку в рот, вы увидите у него на задней части неба небольшой отросток. Этот небный язычок представляет собой мышцу, которая закрывает область от полости носа до обонятельной щели. Глотая, попробуйте подержать перед носом вытянутый палец: вы почувствуете, как в конце процесса глотания из носа выходит воздух", - объясняет Томас Хуммель. По его словам, именно таким образом ароматические молекулы попадают в обонятельную щель во время еды и питья.

Роль запахов в нашей жизни

Запахи играют большую роль в нашей жизни. Они влияют на наше социальное поведение, эмоциональное состояние. Если нам нравится запах того или иного человека, то он кажется нам красивее и привлекательнее, чем, возможно, он есть на самом деле. Большую роль запах играет и в выборе партнера.

Запах может повлиять и на выбор партнера

Запах может повлиять и на выбор партнера

Приблизительно один из 10 тысяч человек появляется на свет без обоняния и представления не имеет о том, что такое запах. Но патологию также могут спровоцировать черепно-мозговая травма, полученная вследствие несчастного случая, гайморит или постоянные инфекции.

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Также может случиться, что происходит разрыв обонятельных волокон, отвечающих за передачу сигналов от носа к мозгу. Правда, в более чем половине случаев они со временем регенерируются. Для стимуляции обоняния и повышения чувствительности страдающих таким нарушением пациентов медики, среди прочего, используют ароматерапию. К утрате обоняния могут привести и нейродегенеративные заболевания - болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. 

С возрастом обоняние ухудшается

У большинства людей, перешагнувших 50-летний возрастной рубеж, обоняние начинает ухудшаться. "Среди 70-летних доля тех, у кого есть подобные проблемы, составляет и вовсе около одной трети. А среди людей в возрасте за 80 таковых уже добрая половина. Нельзя сказать, что они вообще не чувствуют запахи, но восприятие у них уже далеко не столь интенсивное, как у 18-летних", - подчеркивает врач Томас Хуммель. По его данным, одна из основных причин кроется в том, что в течение жизни количество обонятельных клеток у нас сокращается. К тому же, со временем уменьшаются обонятельная щель и обонятельная луковица.

Лишенные обоняния люди паталогически боятся попасть из-за своего недуга в неприятную ситуацию. Не переусердствовала ли я с парфюмом? Достаточно ли проветрила квартиру? Приятно ли пахнет моя одежда? Подобные вопросы преследуют их постоянно. "Как-то на улице я наступил на собачьи отходы, но не заметил этого. Зато клиент, с которым у меня в тот день была назначена встреча, сразу почувствовал скверный запах. Я просто не знал, куда от стыда деваться", - вспоминает Михаэль Меркерс.

Его самое большое желание - дожить до того времени, когда будет изобретена замена обонятельной луковице. Ведь если этого не произойдет, он так и не узнает, какие запахи бывают. 

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    Автор: Наталия Королева


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