 Мирные протесты в Гонконге переросли в столкновения с силовиками | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.08.2019

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Мир

Мирные протесты в Гонконге переросли в столкновения с силовиками

В нескольких районах Гонконга прошли санкционированные и несанкционированные митинги с требованиями призвать к ответственности власти автономии и прекратить полицейское насилие в отношении демонстрантов.

Массовые протесты в Гонконге, 11 августа

Массовые протесты в Гонконге, 11 августа

Тысячи людей в Гонконге десятую неделю подряд выходят на уличные акции протеста против пропекинской политики администрации этой автономии КНР. В воскресенье, 11 августа, силовики в одном из районов города попытались разогнать мирных демонстрантов, среди которых преимущественно была молодежь, слезоточивым газом. В другом районе участники митинга начали забрасывать полицейских предметами, сообщает агентство Reuters, на что силовики также отреагировали применением слезоточивого газа.

Более тысячи одетых в черное активистов продолжили трехдневную манифестацию в международном аэропорту, скандируя при помощи рупоров: "Свободу Гонконгу!". В центре города люди разных возрастов, в том числе семьи с детьми собрались с требованиями провести независимое расследование действий властей и применения силы полицией в отношении демонстрантов. Одобренные властями акции продолжились несанкционированными шествиями по центральным торговым улицам.

Накануне были задержаны 16 активистов, которых обвинили в участии в незаконных массовых мероприятиях. Всего с начала протестов были задержаны 600 человек.

Протесты в Гонконге продолжаются два месяца

Самые массовые протесты в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году продолжаются с 9 июня. Они начались, как реакция на намерение правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей и преступников властям КНР.  

Контекст

Экономический рост КНР во втором квартале текущего года составил 6,2 процента, сообщило статистическое управление в Пекине. (15.07.2019)

Торжественные церемонии сопровождались столкновениями между демократическими активистами, пропекинскими демонстрантами и полицией. (01.07.2017)

Несмотря на то, что в начале июля глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила о "кончине" законопроекта об экстрадиции в КНР, она не выполнила требований демонстрантов о незамедлительном отзыве этого законопроекта. Протесты продолжились, временами перерастая в насилие. Участники демонстраций перешли к требованиям проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки Лам. 

Китай, которому Гонконг был передан в 1997 году, заверил Великобританию в том, что сохранит на этой территории основные права человека, такие как свобода слова и печати, на протяжении как минимум 50 лет. Усилившееся оппозиционное движение в Гонконге обвиняет правительство автономии в том, что оно все больше нарушает принцип "одна страна - две системы".

Пекин резко осуждает протесты в Гонконге. Власти КНР, в частности, начали оказывать давление на гонконгские компании, чтобы те применяли санкции в отношении своих сотрудников, участвующих в оппозиционных акциях.

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