 Минюст США обнародовал служебные материалы по расследованию Мюллера | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.01.2020

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Мир

Минюст США обнародовал служебные материалы по расследованию Мюллера

В служебных записках ФБР содержится детальная информация о показаниях, которые члены окружения Трампа дали спецпрокурору по России.

Роберт Мюллер

Роберт Мюллер

Министерство юстиции США в четверг, 2 января, обнародовало 356 страниц служебных документов Федерального бюро расследований (ФБР), посвященных работе спецпрокурора по России Роберта Мюллера, который изучал возможные связи президента Дональда Трампа с Кремлем и предполагаемое вмешательство Москвы в американские выборы 2016 года.

Как следует из записок, сын президента, Дональд Трамп-младший, на встрече в Трамп-тауэр в Нью-Йорке 9 июня 2016 года был раздражен отсутствием какой-либо дополнительной информации о кандидате в президенты США Хиллари Клинтон.

Подготовка ко встрече в Нью-Йорке

Контекст

После того, как доклад Мюллера о связях Трампа с Россией представят Конгрессу США, основные выводы отчета будут обнародованы. По данным СМИ, спецпрокурор не рекомендовал выдвигать новые обвинения по делу. (23.03.2019)

Что дали показания экс-адвоката Трампа в Конгрессе, как оценивать саммит лидеров США и КНДР и чего ждать в отношениях Вашингтона и Москвы - темы интервью DW политолога Иэна Бреммера. (01.03.2019)

Российский бизнесмен, первый вице-президент группы компаний Crocus Group (CG) Эмин Агаларов, который помогал организовывать встречу, 6 июня 2016 года позвонил заместителю президента CG Ираклию Кавеладзе и попросил его присоединиться к мероприятию, в котором должны были участвовать представители The Trump Organization.

Кавеладзе в свою очередь, осознав, что речь идет о встрече с высокопоставленными представителями штаба Трампа, связался с одним из ассистентов Агаларова, Романом Бениаминовым. Тот уточнил, что у российского адвоката Натальи Весельницкой, которая поддерживает личные контакты с генпрокурором РФ Юрием Чайкой, "есть негативная информация относительно Хиллари Хлинтон, что и является целью встречи".

"Время было потрачено впустую"

Как Кавеладзе позднее сообщил следователям ФБР, в ходе встречи в Нью-Йорке один из главных советников Трампа - его зять Джаред Кушнер - "казался раздраженным и напряженным". Кушнер был "очень расстроен", не понимал необходимости во встрече и вскоре после ее начала поинтересовался, есть ли у ее участников "информация о Хиллари Клинтон".

Позднее Кавеладзе признался Агаларову, что "время было потрачено впустую".

В материалах ФБР содержатся также выдержки из показаний Мюллеру, данных другими членами окружения Трампа, включая его старшего советника Стивена Миллера, бывшего пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс и секретаря аппарата Роба Портера. Большая часть этой информации, однако, ранее была опубликована в книге "Доклад Мюллера: итоговый отчет спецпрокурора о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года" и других печатных изданиях.

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    Автор: Александр Дельфинов, Александра Елкина, Григорий Аросев


Смотреть видео 14:23

Новые подробности доклада Мюллера о возможном вмешательстве РФ в выборы США. DW Новости

Контекст

Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

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Ссылки в интернете

Доклад Мюллера

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Новые подробности доклада Мюллера о возможном вмешательстве РФ в выборы США. DW Новости  

Ключевые фигуранты расследования о связях Трампа с Кремлем  

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