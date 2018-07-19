 Минюст США не исключает новых российских кибератак | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.07.2018

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Мир

Минюст США не исключает новых российских кибератак

Первый заместитель министра юстиции США сравнил вмешательство в предвыборную кампанию в США с деревом, стоящим в лесу.

Род Розенстайн

Род Розенстайн

Контекст

Украинская хакерская среда неоднородна. По оценкам экспертов, среди ее представителей есть как активисты, противостоящие российским кибератакам, так и люди, работающие на РФ за деньги. (28.08.2017)

Сотрудники российской разведки провели операцию с использованием методов фишинга незадолго до выборов президента США, утверждает разоблачительный сайт. (06.06.2017)

Россия будет и дальше пытаться манипулировать выборами в США. Об этом заявил первый заместитель министра юстиции США  Род Розенстайн в четверг, 19 июля, на форуме по вопросам безопасности в Аспене (штат Колорадо). Он назвал попытки вмешательства в президентские выборы 2016 года в США одним из множества примеров враждебной деятельности в киберпространстве, сравнив их с "лишь одним деревом в растущем лесу". По мнению Розенстайна, офицеры российской разведки ежедневно занимаются взломом американских компьютеров.

Первый замглавы Минюста США рассказал о новых планах, призванных упреждать кибератаки против США на раннем этапе. Речь идет о взаимодействии всех федеральных ведомств в целях опознания возникающих угроз и оперативном доведении этой информации до тех политических организаций, госслужащих, кандидатах на государственные должности, финансовых институтов и СМИ, которые были целями этих атак.

Род Розенстайн пообещал жестко вести расследования и разбирательства в отношении лиц, укрывающихся в странах, которые не выдают своих граждан по запросу США.

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    Автор: Илья Коваль


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Есть ли связь между хакерами из РФ и взломом правительственной сети ФРГ?

 

Контекст

Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

В последние годы то и дело появляются новости о взломах и хакерах, которым приписывают связи со спецслужбами России. Фотогалерея DW - о самых резонансных случаях хакерской активности. (24.03.2017)  

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